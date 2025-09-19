"Запад-2025" готовит ответ НАТО с учетом опыта СВО — Тиханский - 19.09.2025 Украина.ру
"Запад-2025" готовит ответ НАТО с учетом опыта СВО — Тиханский
Учения "Запад-2025" активно освещаются в белорусских СМИ, где детально показывают этапы от отражения атаки до освобождения территорий, с широким применением опыта, полученного в ходе СВО. При этом Запад пытается игнорировать маневры, а Польша и вовсе закрыла границу, создав огромные очереди
2025-09-19T05:05
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский.Эксперт отметил, что, несмотря на отсутствие формального проведения учений в Калининградской области, в сеть попали кадры с "Искандерами", установленными на одной из трасс региона. По его словам, на телевидении Союзного государства широко показывают применение новой техники, включая российские мотовездеходы "Улан" и мотоциклетные подразделения.Тиханский также прокомментировал критику западных "горе-экспертов" по поводу использования свободнопадающих бомб без универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК)."Потому что задачей учений была подготовка к освобождению территорий, а не уничтожение конкретного объекта. Точное прицеливание тут не требовалось", — пояснил аналитик.Особое внимание он уделил международному участию, отметив присутствие представителей 23 государств, включая три страны НАТО — Турцию, США и Венгрию."Сразу видно, с кем можно разговаривать. А ведь мы приглашали наших соседей из Польши и Прибалтики. Они либо проигнорировали приглашение, либо ответили, что в этом нет необходимости", — заявил Тиханский.Он также добавил, что Польша полностью закрыла границу с Белоруссией, отправив людей в обход через Литву, что создало большие очереди, в то время как литовцы пока не противодействуют транзиту.В заключение эксперт подтвердил, что применение тактического ядерного оружия будет отработано в рамках учений, как это предусмотрено легендой и оборонительной тактикой союзной группировки."Она необходимо, поскольку по конвенциальным вооружениям Запад нас превосходит", — резюмировал Тиханский.Полный текст интервью Александра Тиханского: Если НАТО полезет на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят по всей Европе читайте на сайте Украина.ру.
"Запад-2025" готовит ответ НАТО с учетом опыта СВО — Тиханский

05:05 19.09.2025
 
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский.
Эксперт отметил, что, несмотря на отсутствие формального проведения учений в Калининградской области, в сеть попали кадры с "Искандерами", установленными на одной из трасс региона. По его словам, на телевидении Союзного государства широко показывают применение новой техники, включая российские мотовездеходы "Улан" и мотоциклетные подразделения.
Тиханский также прокомментировал критику западных "горе-экспертов" по поводу использования свободнопадающих бомб без универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
"Потому что задачей учений была подготовка к освобождению территорий, а не уничтожение конкретного объекта. Точное прицеливание тут не требовалось", — пояснил аналитик.
Особое внимание он уделил международному участию, отметив присутствие представителей 23 государств, включая три страны НАТО — Турцию, США и Венгрию.
"Сразу видно, с кем можно разговаривать. А ведь мы приглашали наших соседей из Польши и Прибалтики. Они либо проигнорировали приглашение, либо ответили, что в этом нет необходимости", — заявил Тиханский.
Он также добавил, что Польша полностью закрыла границу с Белоруссией, отправив людей в обход через Литву, что создало большие очереди, в то время как литовцы пока не противодействуют транзиту.
В заключение эксперт подтвердил, что применение тактического ядерного оружия будет отработано в рамках учений, как это предусмотрено легендой и оборонительной тактикой союзной группировки.
"Она необходимо, поскольку по конвенциальным вооружениям Запад нас превосходит", — резюмировал Тиханский.
Полный текст интервью Александра Тиханского: Если НАТО полезет на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят по всей Европе читайте на сайте Украина.ру.
