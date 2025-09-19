https://ukraina.ru/20250919/moya-poslednyaya-nadezhda-pochemu-reshenie-problem-svoikh-stran-zarubezhnaya-molodzh-ischet-v-nizhnem-novgorode-1068875508.html

"Моя последняя надежда": почему решение проблем своих стран зарубежная молодёжь ищет в Нижнем Новгороде

"Моя последняя надежда": почему решение проблем своих стран зарубежная молодёжь ищет в Нижнем Новгороде - 19.09.2025 Украина.ру

"Моя последняя надежда": почему решение проблем своих стран зарубежная молодёжь ищет в Нижнем Новгороде

На слёт Всемирного фестиваля молодёжи молодые люди с разных уголков планеты прилетели в том числе для того, чтобы узнать, как пробить политические барьеры в собственном государстве и взять ответственность за будущее в свои руки

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068875786_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_3586a69c798efb21eb88c45790681390.jpg

Всемирный фестиваль молодёжи 2024 года в Сириусе был настолько успешен, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение проводить мероприятия, объединяющие молодых людей со всех континентов, ежегодно. И вот они встретились в России вновь. Лучшего места, чем молодёжная столица страны, точно не найти. В Нижний Новгород приехало 2000 участников из разных российских регионов и 120 государств, это те, кого выбрали из более чем 62 000 заявок.Концепция слёта ВФМ звучит просто - "In Russia", но при этом в ней невероятная глубина, поскольку каждый по-своему для себя продолжит эту фразу: жить в России, учиться в России, творить в России, развиваться в России, любить в России, найти новых друзей в России...Приехать в Россию, чтобы сделать в своей стране жизнь лучшеДля кого-то эта поездка в Россию всего на несколько дней может стать без преувеличения судьбоносной. Помимо общих мероприятий, подготовленных в соответствии с тематикой направления, к которому они прикреплены (медиа, госуправление, образование и наука, предпринимательство, цифровизация и IT, спорт, творчество), у участников есть возможность разобраться, каким курсом дальше двигаться лично ему: на полях слёта специалисты проводят индивидуальные консультации по трудоустройству на основании резюме человека, оценивают его бизнес-проект, если таковой имеется, и дают рекомендации по реализации.Эксперты, которые выступают на лекториях, не говорят молодому поколению, как им нужно жить, они вдохновляют собравшихся быть решительнее, действовать смелее, брать ответственность в свои руки."Изменения начинаются с молодёжи. Вы можете оперировать теми технологиями, которыми не могли мы. Вы знаете мир, и мир знает вас. У вас есть возможность управлять миром лучше нас", - заявил Ян Чарногурский, бывший в 1991—1992 годах премьер-министром Словацкой республики.К сожалению, одной только решительности и активности одного человека зачастую недостаточно - он сталкивается с системой, и как действовать в такой ситуации, не понимает. Прямо на одной из тематических встреч разобрали несколько конкретных примеров, а выступавшие в качестве спикеров молодые политики из Италии, Великобритании и Словакии дали несколько советов."Ирак - сильно политически коррумпированная страна, ничего нового политики не предлагают. А я очень хочу внести новое. Традиционные партии, когда мы просили их о помощи, использовали нас в своих интересах, совсем не думая о наших идеях. С единомышленниками из Курдистана мы участвуем в разных проектах, ездим на подобные фестивали. Я так устал. Я хочу изменить эту ситуацию, потому я здесь, это практически моя последняя надежда", - сказал молодой человек из Ирака, в чьём голосе слышалось настоящее отчаяние.На Филиппинах, как рассказал молодой парламентарий, члены социальных движений боятся говорить о своей позиции из-за преследования со стороны полиции.В Пакистане, как рассказала 17-летняя девушка, приехавшая из этой страны, политику в основном осуществляют пожилые мужчины, поэтому молодым людям сложно выразить своё мнение, недостаточно инклюзивности. Ей, например, эксперты посоветовали не просто изучить примеры из прошлого, как женщины боролись за свои права, но и самой организовать женское сообщество и поделиться своим опытом, самое главное - предпринять реальные действия и донести мысль, что все они равноправные граждане Пакистана и все должны иметь равные права, потому что "власть не получают, власть берут". И сразу же после завершения сессии к этой девушке подошла целая группа представительниц других государств, чтобы обсудить, что они могут сделать, объединившись.Молодое поколение - это те люди, которым в ближайшее время предстоит определять, каким будет мир, причём в некоторых регионах мира они уже составляют основную часть населения. В частности, на Ближнем Востоке и Северной Африке медианный возраст равен 24 годам, для сравнения, у европейцев - на 13 лет больше.Для того, чтобы разбить стереотипы о России, есть все условияЕсли часть иностранных участников приехала в Россию впервые, то для других, по их собственным словам, она стала вторым домом. Причём речь не только о выходцах из Африки и Латинской Америки, где всегда тепло относились к русским, в том числе потому что многие нынешние высокопоставленные политики учились в СССР, но и об уроженцах государств с недружественными правительствами. 13 месяцев назад, 19 августа 2024-го, президент РФ подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", и за прошедший год консульства РФ выдали около 1000 идеологических виз, в топ-стран по динамике переезда вошли Германия, Франция, США, Италия, Австралия, Канада, республики Балтии.В первый день слёта ВФМ выступили два хорошо известных выходца из Соединённых Штатов, которые в своё время приняли решение переехать в Россию, и теперь очень счастливы.Отвечая на вопрос корреспондента издания "Украина.ру" на площадке общества "Знание", почему так много американцев сейчас задумываются о переезде в Россию, боец смешанных единоборств (ММА), депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон сказал: "Я думаю, что это происходит, потому что люди обмениваются информацией, люди из США ездят в Россию, люди из России ездят в США, мы общаемся, рассказываем друг другу, что у нас на самом деле происходит. Несколько моих друзей-американцев живут в Москве, Уфе, Сочи. Понятно, что у американцев, пока они жили в США, были более фешенебельные квартиры, больше машин, у меня, например, нет собственной квартиры, я арендую, тем не менее, я чувствую себя спокойнее, я могу вечером погулять со своими дочерями, и мне это нравится".Бывший спортсмен, получивший гражданство РФ в 2018 году, рассказал несколько очень трогательных историй о русских людях, чья широта души его поразила. Однажды вечером он прогуливался со своей младшей дочерью, которой на тот момент было 3 года, и пожилая женщина сказала, что уже холодно, и девочку нужно одеть потеплее - людям не безразлично, они стараются подсказать, как лучше.Несколько лет назад Джефф был в Пензе, и в свободное время решил пройтись по городу, его остановил старик и сказал: "Я смотрел твоё интервью, в котором ты говорил про маму (она в тот момент была тяжело больна - ред.). Ты не поймешь меня, но Россия твою маму любит. Я мастер и сделал вот эту икону". Он дал икону, на которой изображены Дева Мария и Иисус младенец, со словами "это мой подарок твоей маме, привези его из России, из России с любовью". И этот здоровый, суровый с виду мужчина, чемпион мира заплакал.Популярный блогер Саша Йост, которую многие больше знают как Sasha meets Russia, - наполовину русская, наполовину американка, родилась в Гонконге, там же прошло её детство, затем жила в США и Бельгии, но всегда мечтала жить в России, и её мечта сбылась. Донести правду до западной аудитории о России - так девушка видит свою миссию сейчас и успешно реализует её через свои блоги."Американцы действительно преуспели в том, как представить свою страну через кино, СМИ, соцсети таким образом, чтобы люди поверили в американскую мечту. А я считаю, что сейчас настало время России, настало время показать Россию и русскую мечту. И для этого нужны такие люди, как я, российские блогеры, и, конечно же, все вы, ведь вы здесь, в Нижнем Новгороде. Кто лучше вас покажет людям в ваших странах, какая она, Россия? У вас есть голос. У меня есть голос. Так давайте этим воспользуемся. Давайте разобьём эти устаревшие и раздражающие стереотипы, существующие на Западе о России. Давайте станем новой мягкой силой!" - обратилась Саша к аудитории.Она предложила участникам слёта просто выйти на улицы Нижнего Новгорода и снять город, небольшие интервью с местными жителями, метро в конце концов. Например, кадры из московского метрополитена, которые показал телеведущий Такер Карлсон, повергли американцев: они писали в комментариях "в метро есть дворцы?", "никаких крыс и неадекватных людей?", "это как бесплатный музей!"К тому же организаторы мероприятия со своей стороны обеспечили все условия для продвижения контента в соцсетях. На площадке слёта оборудована полноценная телестудия, где каждый желающий может почувствовать себя телеведущим и снять сюжет. В подкастной любой успевший забронировать временной слот получает целый час эфирного времени для записи собственного подкаста. Есть ещё отдельная комната, разделённая на отсеки, где установлены кольцевые лампы, так что снимать видеоролики одновременно могут несколько человек.По контенту, естественно, никто никому никаких указаний не диктовал, но о чём могут рассказывать люди в тот момент, когда их переполняют эмоции от событий, которые они переживают здесь и сейчас? Конечно, о слёте ВФМ, о том, как их встретила Россия, и как здорово, что все они сегодня здесь собрались почти со всего мира.Так что очень грамотно всё продумано с точки зрения продвижения образа России в мировом информационном пространстве: почти у каждого представителя молодого поколения есть страница или канал в соцсетях, вот там-то они и опубликуют контент, созданный в Нижнем Новгороде, соответственно, тысячи людей на разных континентах увидят, какая она, Россия.​​​​​​​Читайте также: Блестящий дипломатический ход: Всемирный фестиваль молодёжи-2024 показал, как Россию поддерживают в мире

