Пора проводить ядерные испытания: о мировом кризисе и войне между Западом и Востоком — Стаценко - 17.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250917/pora-provodit-yadernye-ispytaniya-o-mirovom-krizise-i-voyne-mezhdu-zapadom-i-vostokom--statsenko-1068811082.html
Пора проводить ядерные испытания: о мировом кризисе и войне между Западом и Востоком — Стаценко
Пора проводить ядерные испытания: о мировом кризисе и войне между Западом и Востоком — Стаценко - 17.09.2025 Украина.ру
Пора проводить ядерные испытания: о мировом кризисе и войне между Западом и Востоком — Стаценко
Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру объяснил, как Запад планирует выходить из экономической депрессии, для чего Россия нанесла удары по мосту в Кременчуге и на какой технике будут сражаться следующие поколения
2025-09-17T17:28
2025-09-17T17:28
видео
россия
запад
кременчуг
игорь коломойский
вооруженные силы украины
украина.ру
нпз
черкассы
мосты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/11/1068810852_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_ac7a36a4636ebb8fe04ad13a285eef2b.jpg
00:45 – удары ВС России по логистике и энергетике Украины;08:03 – о ситуации на фронте;10:23 – перерезание логистики ВСУ;11:45 – тактика ВС России на СВО и параллели с Великой Отечественной войной;18:10 – производство дронов в России;23:36 – проблемы советской авиации;26:43 – будущее бронетехники и развитие артиллерии;36:26 – Когда Европа может развязать войну против России?*В материале упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
россия
запад
кременчуг
черкассы
днепр
днепр (река)
днепропетровск
полтава
страны балтии
балтика
британия
днр
лисичанск
львов
одесса
польша
литва
белоруссия
псков
индия
бразилия
санкт-петербург
германия
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/11/1068810852_200:0:800:450_1920x0_80_0_0_e66b737b0d1874451b11feafa5ee9fa1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, запад, кременчуг, игорь коломойский, вооруженные силы украины, украина.ру, нпз, черкассы, мосты, днепр, днепр (река), днепропетровск, полтава, александр сырский, владимир зеленский, сво, страны балтии, балтика, британия, днр, лисичанск, львов, одесса, нефть, польша, литва, белоруссия, псков, индия, бразилия, брикс, санкт-петербург, германия, учения, спецоперация, прибалтика, артиллерия, видео
Видео, Россия, Запад, Кременчуг, Игорь Коломойский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НПЗ, Черкассы, мосты, Днепр, Днепр (река), Днепропетровск, Полтава, Александр Сырский, Владимир Зеленский, СВО, страны Балтии, Балтика, Британия, ДНР, Лисичанск, Львов, Одесса, нефть, Польша, Литва, Белоруссия, Псков, Индия, Бразилия, БРИКС, Санкт-Петербург, Германия, Учения, Спецоперация, Прибалтика, артиллерия

Пора проводить ядерные испытания: о мировом кризисе и войне между Западом и Востоком — Стаценко

17:28 17.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру объяснил, как Запад планирует выходить из экономической депрессии, для чего Россия нанесла удары по мосту в Кременчуге и на какой технике будут сражаться следующие поколения
00:45 – удары ВС России по логистике и энергетике Украины;
08:03 – о ситуации на фронте;
10:23 – перерезание логистики ВСУ;
11:45 – тактика ВС России на СВО и параллели с Великой Отечественной войной;
18:10 – производство дронов в России;
23:36 – проблемы советской авиации;
26:43 – будущее бронетехники и развитие артиллерии;
36:26 – Когда Европа может развязать войну против России?

*В материале упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияЗападКременчугИгорь КоломойскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руНПЗЧеркассымостыДнепрДнепр (река)ДнепропетровскПолтаваАлександр СырскийВладимир ЗеленскийСВОстраны БалтииБалтикаБританияДНРЛисичанскЛьвовОдессанефтьПольшаЛитваБелоруссияПсковИндияБразилияБРИКССанкт-ПетербургГерманияУченияСпецоперацияПрибалтикаартиллерия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Военная сводка за 17 сентября от ТГ-канала Дневник Десантника:
23:46Российские войска развивают успешное наступление на Днепропетровском и Восточно-Запорожском направлениях
23:40Белгородская область подвергается массированным атакам беспилотников ВСУ. Главные новости к 23:40
23:39В Полтаве на месте памятника Петру I установили вертолет в рамках "деколонизации"
23:33Российские штурмовые группы успешно продвигаются в Ямполе
22:23Киев бросает последние резервы под Купянск
22:21В ДНР запустили вторую водонапорную башню емкостью сто тысяч литров - Пушилин
22:12Пьяный сотрудник ТЦК устроил хаос на дорогах, скрываясь от полиции
21:47Российские войска продолжают штурм в районе Красноармейска и Димитрова - "Дневник Десантника"
21:31Российские войска наступают на всех ключевых направлениях в зоне СВО — генерал Валерий Герасимов
21:23Гражданина Румынии расстреляли из пневматического пистолета, приняв за украинца
21:23Поляки усилили биометрию украинцев, на пунктах пропуска образовались очереди
21:00Украинский дипломат раскрыл схему обмана Вашингтона
20:53Российский оператор дрона спас велосипедиста от похищения украинскими "людоловами" в Херсоне
20:46Украинская пропаганда пытается выдать фейк о немецких детонаторах за сенсацию
20:31Спецотряд "Кракен"* расформирован: нацистское формирование уничтожено в ходе СВО
20:27После атак Украина будет вынуждена импортировать газ на $1 миллиард - эксперты
20:08Генерал Хэ Лэй: Китай не хочет войны, но если придётся — победит с минимальными потерями
19:57Дмитрий Голубовский: Если на Ближнем Востоке начнется большая война, Китай поможет России дойти до Дуная
19:54БПЛА атаковали Белгородскую область, 18-летняя девушка получила баротравму - Гладков
Лента новостейМолния