Пора проводить ядерные испытания: о мировом кризисе и войне между Западом и Востоком — Стаценко

Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру объяснил, как Запад планирует выходить из экономической депрессии, для чего Россия нанесла удары по мосту в Кременчуге и на какой технике будут сражаться следующие поколения

видео

россия

запад

кременчуг

игорь коломойский

вооруженные силы украины

украина.ру

нпз

черкассы

мосты

00:45 – удары ВС России по логистике и энергетике Украины;08:03 – о ситуации на фронте;10:23 – перерезание логистики ВСУ;11:45 – тактика ВС России на СВО и параллели с Великой Отечественной войной;18:10 – производство дронов в России;23:36 – проблемы советской авиации;26:43 – будущее бронетехники и развитие артиллерии;36:26 – Когда Европа может развязать войну против России?*В материале упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

россия

запад

кременчуг

черкассы

днепр

днепр (река)

днепропетровск

полтава

страны балтии

балтика

британия

днр

лисичанск

львов

одесса

польша

литва

белоруссия

псков

индия

бразилия

санкт-петербург

германия

прибалтика

