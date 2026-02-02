https://ukraina.ru/20260202/1075114066.html

Военный эксперт Игорь Рублев: Сейчас победа над ВСУ будет зависеть от "Центра", "Днепра" и "Востока"

Военный эксперт Игорь Рублев: Сейчас победа над ВСУ будет зависеть от "Центра", "Днепра" и "Востока" - 02.02.2026 Украина.ру

Военный эксперт Игорь Рублев: Сейчас победа над ВСУ будет зависеть от "Центра", "Днепра" и "Востока"

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2026-02-02T20:10

2026-02-02T20:10

2026-02-02T20:10

эксклюзив

спецоперация

оскол

купянск

вооруженные силы украины

украина

логистика

доброполье

запорожье

орехов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066941721_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_17c72990e7f118cd413717acee8cdaf5.jpg

На этих выходных подразделения группировки войск "Центр" заняли село Торецкое на Добропольском выступе. Про него говорят, что это выход на господствующий водораздел. Дескать, физически заняв гребень и стык балок, мы вышли из "низины", в которой вязли ранее, а теперь позиции ВСУ к северу будут как на ладони. Эта оценка соответствует действительности, но лишь отчасти. Объясню почему. Да, мы действительно вышли из зоны, где сложно было наступать и обороняться, в ту зону, где это теоретически делать удобнее. Но для того, чтобы это стало удобно, надо продвинуться в окрестностях еще на 2-3 километра. Работа над этим ведется. Напомню, что на Добропольский выступ мы залетели еще в августе 2025 года. Да, у нас там были необеспеченные фланги, но этот выступ выполнил свою задачу, поскольку Украина стянула туда много сил, из-за чего у нее просели некоторые участки. Тогда с некоторых позиций нам пришлось отойти, но сейчас мы постепенно их возвращаем под контроль. В частности, в январе вернули большую часть позиций возле Кучерова Яра, но не сам Кучеров Яр. При этом взятие Торецкого означает, что мы берем под контроль позиции, которые в августе вообще не занимали. Теперь это направление достаточно неплохо обеспечено с точки зрения логистики. Понятно, что ВСУ ее все равно будут атаковать, но сейчас это уже не узкое горлышко. Также из-под Купянска пришли привязки, подтверждающие, что наши войска контролируют ряд позиций, про которые ранее говорили, что они за ВСУ. Но надо понимать, что бои за него будут идти очень долго. Просто потому, что Купянск важен для киевского режима с медийной точки зрения, а для нас это не очень удобное место для обороны. Большая часть города расположена за Осколом. Там у нас есть плацдарм, но туда еще надо как-то попасть. Да, мы наладили снабжение по трубе, но ее пропускная способность (если она еще существует) оставляет желать лучшего. То есть снабжать бойцов, которые удерживают северо-западную часть Купянска, тяжело. Поэтому ВСУ туда пытаются заходить. Наша задача – обеспечить западный и восточный фланги. Западный фланг тяжело обеспечить из-за логистики. На восточном фланге продвижение есть. Наверняка заход в Купянск-Узловой был, но это не значит, что мы его контролируем. Повторюсь, драться мы за Купянск будем долго. И это даже хорошо. Как я уже сказал, город имеет для киевского режима политическое значение. И, может быть, мы специально подогреваем этот медийный интерес, чтобы резервы ВСУ не отправились купировать наше наступление в Запорожской области. В целом Харьковская область – второстепенный для нас участок. Нас прежде всего интересует участок от Гуляйполя до Омельника, а также зона ответственности группировки войск "Днепр", которая занимает высоты северо-западнее Орехова. Еще нас интересует зона ответственности "Центра" (Межевая, Доброполье и Константиновка). Все остальное для нас вторично. Даже успехи группировки "Юг" на Славянском направлении. Почему? Потому что успехи на них не приведут к стратегическим результатам. Даже если мы завтра полностью возьмем Купянск и все междуречье от Оскола до Северского Донца, здесь и сейчас это нам ничего не даст. А если мы выйдем к окраинам Запорожья, это поменяет очень многое. Таким образом, только у "Центра", "Востока" и "Днепра" есть стратегические возможности для стратегических результатов.

https://ukraina.ru/20251211/voennyy-ekspert-igor-rublev-vsu-ushli-iz-severska-a-rossiya-proryvaet-ikh-oboronu-za-gaychurom-1072957525.html

https://ukraina.ru/20260129/1074961372.html

оскол

купянск

украина

доброполье

запорожье

орехов

константиновка

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, оскол, купянск, вооруженные силы украины, украина, логистика, доброполье, запорожье, орехов, константиновка, харьковская область