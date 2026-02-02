Военный эксперт Игорь Рублев: Сейчас победа над ВСУ будет зависеть от "Центра", "Днепра" и "Востока" - 02.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260202/1075114066.html
Военный эксперт Игорь Рублев: Сейчас победа над ВСУ будет зависеть от "Центра", "Днепра" и "Востока"
Военный эксперт Игорь Рублев: Сейчас победа над ВСУ будет зависеть от "Центра", "Днепра" и "Востока" - 02.02.2026 Украина.ру
Военный эксперт Игорь Рублев: Сейчас победа над ВСУ будет зависеть от "Центра", "Днепра" и "Востока"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2026-02-02T20:10
2026-02-02T20:10
эксклюзив
спецоперация
оскол
купянск
вооруженные силы украины
украина
логистика
доброполье
запорожье
орехов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066941721_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_17c72990e7f118cd413717acee8cdaf5.jpg
На этих выходных подразделения группировки войск "Центр" заняли село Торецкое на Добропольском выступе. Про него говорят, что это выход на господствующий водораздел. Дескать, физически заняв гребень и стык балок, мы вышли из "низины", в которой вязли ранее, а теперь позиции ВСУ к северу будут как на ладони. Эта оценка соответствует действительности, но лишь отчасти. Объясню почему. Да, мы действительно вышли из зоны, где сложно было наступать и обороняться, в ту зону, где это теоретически делать удобнее. Но для того, чтобы это стало удобно, надо продвинуться в окрестностях еще на 2-3 километра. Работа над этим ведется. Напомню, что на Добропольский выступ мы залетели еще в августе 2025 года. Да, у нас там были необеспеченные фланги, но этот выступ выполнил свою задачу, поскольку Украина стянула туда много сил, из-за чего у нее просели некоторые участки. Тогда с некоторых позиций нам пришлось отойти, но сейчас мы постепенно их возвращаем под контроль. В частности, в январе вернули большую часть позиций возле Кучерова Яра, но не сам Кучеров Яр. При этом взятие Торецкого означает, что мы берем под контроль позиции, которые в августе вообще не занимали. Теперь это направление достаточно неплохо обеспечено с точки зрения логистики. Понятно, что ВСУ ее все равно будут атаковать, но сейчас это уже не узкое горлышко. Также из-под Купянска пришли привязки, подтверждающие, что наши войска контролируют ряд позиций, про которые ранее говорили, что они за ВСУ. Но надо понимать, что бои за него будут идти очень долго. Просто потому, что Купянск важен для киевского режима с медийной точки зрения, а для нас это не очень удобное место для обороны. Большая часть города расположена за Осколом. Там у нас есть плацдарм, но туда еще надо как-то попасть. Да, мы наладили снабжение по трубе, но ее пропускная способность (если она еще существует) оставляет желать лучшего. То есть снабжать бойцов, которые удерживают северо-западную часть Купянска, тяжело. Поэтому ВСУ туда пытаются заходить. Наша задача – обеспечить западный и восточный фланги. Западный фланг тяжело обеспечить из-за логистики. На восточном фланге продвижение есть. Наверняка заход в Купянск-Узловой был, но это не значит, что мы его контролируем. Повторюсь, драться мы за Купянск будем долго. И это даже хорошо. Как я уже сказал, город имеет для киевского режима политическое значение. И, может быть, мы специально подогреваем этот медийный интерес, чтобы резервы ВСУ не отправились купировать наше наступление в Запорожской области. В целом Харьковская область – второстепенный для нас участок. Нас прежде всего интересует участок от Гуляйполя до Омельника, а также зона ответственности группировки войск "Днепр", которая занимает высоты северо-западнее Орехова. Еще нас интересует зона ответственности "Центра" (Межевая, Доброполье и Константиновка). Все остальное для нас вторично. Даже успехи группировки "Юг" на Славянском направлении. Почему? Потому что успехи на них не приведут к стратегическим результатам. Даже если мы завтра полностью возьмем Купянск и все междуречье от Оскола до Северского Донца, здесь и сейчас это нам ничего не даст. А если мы выйдем к окраинам Запорожья, это поменяет очень многое. Таким образом, только у "Центра", "Востока" и "Днепра" есть стратегические возможности для стратегических результатов.
https://ukraina.ru/20251211/voennyy-ekspert-igor-rublev-vsu-ushli-iz-severska-a-rossiya-proryvaet-ikh-oboronu-za-gaychurom-1072957525.html
https://ukraina.ru/20260129/1074961372.html
оскол
купянск
украина
доброполье
запорожье
орехов
константиновка
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066941721_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_0b54122e9af9eeaa88320da4afa75cc3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, оскол, купянск, вооруженные силы украины, украина, логистика, доброполье, запорожье, орехов, константиновка, харьковская область
Эксклюзив, Спецоперация, Оскол, Купянск, Вооруженные силы Украины, Украина, логистика, Доброполье, Запорожье, Орехов, Константиновка, Харьковская область

Военный эксперт Игорь Рублев: Сейчас победа над ВСУ будет зависеть от "Центра", "Днепра" и "Востока"

20:10 02.02.2026
 
© Украина.руИгорь Рублев (СВО)
Игорь Рублев (СВО) - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
На этих выходных подразделения группировки войск "Центр" заняли село Торецкое на Добропольском выступе. Про него говорят, что это выход на господствующий водораздел. Дескать, физически заняв гребень и стык балок, мы вышли из "низины", в которой вязли ранее, а теперь позиции ВСУ к северу будут как на ладони. Эта оценка соответствует действительности, но лишь отчасти. Объясню почему.
Игорь Рублев (СВО) - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
11 декабря 2025, 14:35
Военный эксперт Игорь Рублев: ВСУ ушли из Северска, а Россия прорывает их оборону за ГайчуромЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Да, мы действительно вышли из зоны, где сложно было наступать и обороняться, в ту зону, где это теоретически делать удобнее. Но для того, чтобы это стало удобно, надо продвинуться в окрестностях еще на 2-3 километра. Работа над этим ведется.
Напомню, что на Добропольский выступ мы залетели еще в августе 2025 года. Да, у нас там были необеспеченные фланги, но этот выступ выполнил свою задачу, поскольку Украина стянула туда много сил, из-за чего у нее просели некоторые участки. Тогда с некоторых позиций нам пришлось отойти, но сейчас мы постепенно их возвращаем под контроль. В частности, в январе вернули большую часть позиций возле Кучерова Яра, но не сам Кучеров Яр. При этом взятие Торецкого означает, что мы берем под контроль позиции, которые в августе вообще не занимали. Теперь это направление достаточно неплохо обеспечено с точки зрения логистики. Понятно, что ВСУ ее все равно будут атаковать, но сейчас это уже не узкое горлышко.
Также из-под Купянска пришли привязки, подтверждающие, что наши войска контролируют ряд позиций, про которые ранее говорили, что они за ВСУ. Но надо понимать, что бои за него будут идти очень долго. Просто потому, что Купянск важен для киевского режима с медийной точки зрения, а для нас это не очень удобное место для обороны.
Большая часть города расположена за Осколом. Там у нас есть плацдарм, но туда еще надо как-то попасть. Да, мы наладили снабжение по трубе, но ее пропускная способность (если она еще существует) оставляет желать лучшего. То есть снабжать бойцов, которые удерживают северо-западную часть Купянска, тяжело. Поэтому ВСУ туда пытаются заходить. Наша задача – обеспечить западный и восточный фланги. Западный фланг тяжело обеспечить из-за логистики. На восточном фланге продвижение есть. Наверняка заход в Купянск-Узловой был, но это не значит, что мы его контролируем.
Повторюсь, драться мы за Купянск будем долго. И это даже хорошо. Как я уже сказал, город имеет для киевского режима политическое значение. И, может быть, мы специально подогреваем этот медийный интерес, чтобы резервы ВСУ не отправились купировать наше наступление в Запорожской области.
В целом Харьковская область – второстепенный для нас участок. Нас прежде всего интересует участок от Гуляйполя до Омельника, а также зона ответственности группировки войск "Днепр", которая занимает высоты северо-западнее Орехова. Еще нас интересует зона ответственности "Центра" (Межевая, Доброполье и Константиновка). Все остальное для нас вторично. Даже успехи группировки "Юг" на Славянском направлении.
Почему? Потому что успехи на них не приведут к стратегическим результатам. Даже если мы завтра полностью возьмем Купянск и все междуречье от Оскола до Северского Донца, здесь и сейчас это нам ничего не даст. А если мы выйдем к окраинам Запорожья, это поменяет очень многое.
Таким образом, только у "Центра", "Востока" и "Днепра" есть стратегические возможности для стратегических результатов.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Сумской областей
Карта Запорожской и Днепропетровской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
29 января, 11:36
Полковник Геннадий Алехин: Армия России готовится перерезать артерию, которая снабжает ВСУ возле КупянскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияОсколКупянскВооруженные силы УкраиныУкраиналогистикаДобропольеЗапорожьеОреховКонстантиновкаХарьковская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
23:40Российские войска активизировали наступление в районе Великого Бурлука на Харьковщине
23:34Беспилотный летательный аппарат упал на территории военного объекта Польши рядом со складом оружия
23:27Глава дипломатического ведомства Украины назвал президента ФИФА "моральным дегенератом"
23:12В Киеве готовятся к визиту генерального секретаря НАТО, ожидая перекрытия центра и сбоев связи
22:43Владимир Зеленский объявил иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией
22:26Страны ЕС на внеочередном заседании не смогли согласовать механизм кредита Украине на 90 миллиардов евро
22:10Премьер-министр Индии не подтвердил в своём заявлении отказ от российской нефти
21:53В опубликованных материалах по делу Эпштейна найдены новые связи с украинской столицей
21:46На Западной Украине эвакуирован международный поезд из-за сообщения о минировании
21:40В Белгородской области от удара беспилотника пострадал гражданский водитель
21:30Советник Зеленского Михаил Подоляк назвал концепцию Великой Отечественной войны "лживой"
21:24Украинские источники прогнозируют возможный массированный ракетный удар
20:59Политику Германии в отношениях с Россией движет "одержимость реваншем". Главное к этому часу
20:45Трамп заявил о договорённости с Моди о прекращении закупок Индией российской нефти
20:29Лавров заявил о неприемлемости размещения западных войск и инфраструктуры на Украине
20:12В Астраханской области задержан мужчина по подозрению в работе на украинские спецслужбы
20:10Военный эксперт Игорь Рублев: Сейчас победа над ВСУ будет зависеть от "Центра", "Днепра" и "Востока"
20:02"Войну надо завершать": Зеленский рассказал, как
19:45На Украине раскрыли масштабную схему помощи дезертирству и уклонению от мобилизации
19:41Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью
Лента новостейМолния