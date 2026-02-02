https://ukraina.ru/20260202/ukraina-v-faylakh-epshteyna-i-peregovory-o-mire-itogi-dnya-1075107563.html
Украина в файлах Эпштейна и переговоры о мире: итоги дня
Украина в файлах Эпштейна и переговоры о мире: итоги дня - 02.02.2026 Украина.ру
Украина в файлах Эпштейна и переговоры о мире: итоги дня
Смотрите в итогах дня: переговоры по Украине через несколько дней, Европа все громче говорит об уступках, а США публикуют документы, в которых неожиданно... Украина.ру, 02.02.2026
2026-02-02T17:31
2026-02-02T17:31
2026-02-02T17:31
видео
украина
европа
сша
михаил павлив
власти украины
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
документы
Смотрите в итогах дня: переговоры по Украине через несколько дней, Европа все громче говорит об уступках, а США публикуют документы, в которых неожиданно всплывает украинская секс-индустрия.Политтехнолог Михаил Павлив рассказал, что говорится об Украине в переписке Джеффри Эпштейна. Также — о странных ритуалах, которые, по словам очевидцев, практиковала украинская власть.
украина
европа
сша
