"Боевой гопак", японцы и комсомольцы. 70 лет изобретателю "древнего боевого искусства" Владимиру Пилату

15 сентября 1955 года родился Владимир Степанович Пилат. Парень с юности занимался карате, его не затронул запрет этого единоборства в СССР, но он не поднялся выше первого дана. И тогда Пилат придумал "боевой гопак"

Владимир Пилат родился во Львове в семье офицера советской милиции. Как и многие другие дети местной номенклатуры, мальчик воспитывался на антисоветских мифах. По семейной легенде, его дед Михаил принадлежал к шляхетскому роду Пилатов, который с раннего средневековья имел свой герб. А дед по матери Андрей Гидей якобы служил в личной охране императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа I. Именно этот дед, который жил в селе Завидовичи неподалёку от Львова, с раннего детства обучал Володю различным приёмам борьбы, когда мальчик приезжал на выходные или каникулы.В семилетнем возрасте родители отдали Володю в секцию спортивной гимнастики, но он всё равно хотел заниматься борьбой. В 1966-м отец сдался, и парень перешёл в секцию вольной борьбы, а ещё через два года – в секцию карате киокушинкай. В 1977 году Владимир Пилат успешно сдал экзамены на первый дан каратэ, что дало ему право стать учителем-сэнсэем. Параллельно парень также практиковал годзю-рю, шотокан, кикбоксинг, джиу-джитсу и айкидо, занимался йогой и изучал дзен-буддизм.Благодаря связям отца 22-летний выпускник кулинарного училища и техникума пищевой промышленности Владимир Пилат без проблем открыл во Львове свою секцию карате – хотя в СССР к тому времени этот вид боевых искусств уже находился под пристальным наблюдением МВД и КГБ. А осенью 1981 года в Советском Союзе начались официальные гонения на каратистов – после докладной записки министра внутренних дел Николая Щелокова и главы КГБ Юрия Андропова в ЦК КПСС, в которой силовики жаловались на то, что карате в СССР становится всё менее контролируемым.Сигналом к разгрому неформальных секций карате стала статья в газете "Советский спорт" под названием "Осторожно, каратееды!" 24 декабря 1981 года согласно указу Президиума Верховного Совета УССР в Уголовный кодекс республики была добавлена статья 224-1 "Незаконное обучение карате". За обучение приёмам карате можно было сесть на 2 года и получить штраф до 300 рублей, если тренер брал с учеников деньги – штраф возрастал до 500 рублей. Если же материальную выгоду сочли "существенной", а тренер уже привлекался за подобное, его могли посадить на 5 лет с конфискацией имущества. Эта статья оставалась в силе до июля 1992 года.В октябре 1982-го председатель КГБ УССР Степан Муха докладывал в ЦК КПУ, что в республике ранее действовало около 400 нелегальных групп обучения карате, в которых занималось примерно 14 тысяч человек. Спецслужба отчиталась в ликвидации 365 групп, пресечении деятельности 15 руководителей таких групп, "допускавших идейно вредные суждения, совершавших антиобщественные действия, проповедовавших среди молодёжи "восточный дух карате" и различные религиозно-мистические учения", осуждении двух руководителей групп к различным срокам заключения и возбуждении уголовных дел в отношении трёх подпольных тренеров-каратистов.Но Владимира Пилата среди них не было, ведь он был тренером вполне официальным, тренируя, в том числе, группы захвата особо опасных преступников в райотделах милиции Львова. Другой вопрос, что делать карьеру в криминализованном виде единоборств было сложно. Но тут в СССР началась перестройка, и коммунистическая номенклатура пока ещё советских республик стала срочно нуждаться во всём национальном, даже если оно было откровенно высосано из пальца.Понятно, что тянулось это всё со сталинских времён. К примеру, в 1937 году киевский хореограф Павел Вирский на основании народной пляски – малороссийского "казачка" – создал академический танец гопак (от украинского гопкать – прыгать). Вирский с 1955 по 1975 годы был художественным руководителем Государственного ансамбля народного танца Украинской ССР, и за это время все привыкли, что гопак – "древний украинский танец", а используемые для него сценические костюмы – "казачья форма". При этом после появления гопака современники писали, что на танцорах "такое одеяние, которого никто никогда не видел и которое нашему народу никогда не снилось"*.И вот в 1985 году Владимир Пилат фактически продолжил изобретательскую деятельность Павла Вирского. Он нанял львовского танцора Мирослава Шиха "для расшифровки боевых движений, закодированных в народном танце гопак нашими предками". Пилат заявил, что гопак включает в себя очень много элементов, не распространенных у других народов, и похожих на боевую технику – удары ногами в прыжке, присядке или "паучке", разнообразные шаги, отражения, подсечки, ползунцы, присядки, копняки и т.п. Эти движения Пилат положил в основу изобретённого им единоборства, получившего название "боевой гопак".Позже Владимир Пилат заявлял, что возвращению к украинским традиционным искусствам способствовало оскорбление его национального достоинства:"Я в то время был фанат-самурай, сенсей, хотел достичь высоких степеней совершенства, учил японский язык, увлекался поэзией, песнями, философией, мечтал поехать учиться у японских мастеров. И вот приезжают мои друзья с чемпионата каратэ в Японии и говорят: "Знаешь, Володя, японцы считают нас, белых, слабаками, людьми третьего сорта. Они издевались над нами, насмехались. Неоднократно повторяли, что мы не способны постичь вершин восточной борьбы, потому что это по силам только японцам". Мол, европейцы могут достичь только 3 степени из 13 ступеней Конзо. Я разочаровался. Мечтал о развитии, а, оказывается, у меня никаких шансов. И тут я вспомнил, что обе мои бабушки говорили: "Мы казацкого рода". Подумал, что так у нас богатая собственная история, почему мы постоянно стараемся заглянуть в другие традиции. Вот так я и решил возвращаться в казацкое русло".Напомню, что никаких казаков в его роду не было.По официальной версии, в 1985 году Владимир Пилат создал во Львове "экспериментальную школу по исследованию и изучению боевой культуры украинского народа". Однако на самом деле восхождение "боевого гопака" началось в 1987-м, когда первый секретарь Львовского обкома КПУ Яков Погребняк дал команду поддержать различную неформальную деятельность. Инструктор Львовского горкома комсомола Орест Шейка и директор Центра профилактики правонарушений среди несовершеннолетних Львовского городского объединения молодежных клубов Юрий Сорочик предложили выделить отдельный спортзал под центр "боевого гопака", что и было сделано.Позже Сорочик стал секретарём Львовского горкома комсомола по вопросам правовой защиты молодёжи, и вместе с Игорем Грынивым, секретарём того же горкома "по вопросам национального возрождения", продолжил поддержку "национального единоборства". Неоднократно Владимир Пилат говорил: "Я обязан Юрию Сорочику, Оресту Шейке, Игорю Гриниву за то, что в те далекие времена советской Украины они увидели большое будущее боевого гопака".С 1990 года сначала за комсомольские, а потом и за государственные деньги Владимир Пилат строит секту "боевого гопака" согласно всем традициям тоталитарных сект, хотя и с украинской спецификой. Естественно, со временем он стал зарабатывать сам, ведь "боевой гопак" зарегистрирован как торговая марка, адепты платят за обучение и покупают книги Пилата, которого официально именуют Верховным Учителем боевого гопака."Учу народной медицине, биолокации, массажу. В гопаке есть оздоровительное направление, культурно-художественное, боевое. Тренер боевого гопака должен быть врачом, психологом, философом и духовным лицом. У многих тренеров по два-три высших образования. В школе действует сухой закон. Каждая гопаковская семья должна иметь пятерых детей. Запрещено делать прививки. На Украине малышу до полутора лет делают их 21, а иммунная система формируется именно к этому возрасту. Хочу, чтобы у нас была здоровая нация", – рассказывал сам Пилат в одном из интервью.Владимир Пилат тесно сотрудничал как с властями Львовской области, так и с различными националистическими организациями, в первую очередь с нынешней партией "Свобода"**."Меня знали и Вячеслав Чорновил, и братья Горыни, и супруги Калинец. Но 7 ноября 1997 года произошла провокация. Политиканы втянули гопаковцев в избиение коммунистов на улице Крушельницкой. После того побоища моих ребят арестовали, 200 человек выгнали из институтов, 19 сидели по полгода. Забрали все шесть спортзалов. Уволили с работы – работал в школе шеф-поваром"."Политиканами" были именно "свободовцы", которые попытались взять секту "боевого гопака" под свой контроль, а когда это не удалось – раскололи её, создав "Рукопаш гопак". Возглавляет эту группу бывший ученик Пилата – Николай Величкович, один из создателей "Самообороны Майдана" в 2014 году. Ещё одной "раскольницей" стала экс-супруга Пилата, Екатерина Тарновская, с которой они вместе придумали женскую версию "боевого гопака" – единоборство "асгарда". Но запатентованное название Тарновская переписала на себя, и бросила мужа, основав собственную школу. Однако их сын Данарий остался с отцом, и занимается "боевым гопаком".Хотя Владимир Пилат постоянно жалуется на преследования, отравления и т.п., дела у него идут хорошо. Одна из его адепток, львовский концертмейстер Ореслава Иванишин-Орёл, подарила ему земельный участок в предместье Львова, где "Верховный Учитель" много лет обещает построить международный центр "боевого гопака".В интервью, которое создатель "боевого гопака" дал львовскому изданию "Варианты" в апреле 2024 году, он повторил, что гопак считается одним из лучших танцев в мире:"Он обладает уникальной мелодией и красотой. В сравнении с народами Бразилии, Индии или Африки у нас очень энергичная мелодия. Я иногда ребятам говорю, что нынешние танцы – тот бум-бум-бум – возвращают нас на несколько веков назад. Наши предки в 16-17 веке придумали гораздо лучшие танцы".Не обошлось и без повтора псевдоисторических выдумок, которые вот уже почти 40 лет вкладывают в головы адептов "боевого гопака"."Один казак-характерник (колдун – прим.) из Глухова в 80-х годах однажды рассказал мне, что последнего мастера гопака коммунисты убили в 1922 году. Я спросил его о том, как гопак стал танцем, и он рассказал, что когда началась оккупация, то казаки-характерники спрятали боевое искусство в танец. Так гопак и сохранился. Также он рассказал, что казаки первыми в Европе отказались от щита и взяли в руки две сабли, поскольку демонстрировали двумя руками в бою большую производительность".Примечателен текст на официальном сайте Международной федерации боевого гопака:"С 1985 по 1990 годы в окружении Верховного Учителя было очень много провокаторов, которые донимали Учителя вопросами относительно правдивости информации о Боевом Гопаке, требовали факты, документальные подтверждения, что Гопак действительно был, и т.д. Когда Учителю это сильно надоедало, он говорил: "Хотите увидеть настоящий Боевой Гопак?", и когда провокаторы соглашались, вёл их в зал, становился с ними в пару и бил по голове. После чего с иронией на устах спрашивал: "Теперь вы знаете, что такое Боевой Гопак?", "Может еще раз объяснить?". Конечно, после таких аргументированных объяснений никто и ничего уже не хотел спрашивать"...* Пафос автора несколько преувеличен. В принципе это можно сказать о любом современном сценическом "народном" танце, будь то кадриль или пасодобль. Если говорить о, например, карате, то "древнее боевое искусство" фактически было создано в середине прошлого века. Даже народные сказки мы знаем в современном писательском изложении. Тут правильнее говорить не "выдумывании", а о формализации на основании разнородного этнографического материала и о стилизации. Впрочем, "боевой гопак" – именно что выдумка. – Ред.** Экстремистская организация запрещённая в России.

