19 декабря 2025 года, утренний эфир - 19.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251219/19-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1073356870.html
19 декабря 2025 года, утренний эфир
19 декабря 2025 года, утренний эфир - 19.12.2025 Украина.ру
19 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.12.2025
2025-12-19T11:55
2025-12-19T11:55
россия
донбасс
новороссия
сергей миронов
михаил павлив
госдума
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073356750_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ba373b05228e7f0be0fb020906598f01.jpg
Сегодня в эфире:* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.* "Время Новороссии". Участие в СВО, Национальной премии "Патриот". Гость: Денис Анищенко, лауреат Национальной премии "Патриот".* "Когда поют солдаты". Андрей Бегун — голос инженерных войск и сила солдатской песни. Гость: Андрей Бегун, автор и исполнитель, солист Ансамбля инженерных войск Вооружённых сил РФ.* "Культурное обозрение". Истории небольших городах Донбасса, поддержка молодых авторов. Гость: Ирина Бауэр, главный редактор литературно-художественного журнала Сундук".* "Великие земляки". Авантюрная история украинского историка Илько Борщака. Гость: политолог и краевед Дмитрий Губин.* "Важный разговор". О помощи федерального центра Новороссии. Гость: председатель партии "Справедливая Россия", руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.
россия
донбасс
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073356750_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_70c5d27f428fb67257891453bbe4681e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, донбасс, новороссия, сергей миронов, михаил павлив, госдума, новороссия сегодня, видео
Россия, Донбасс, Новороссия, Сергей Миронов, Михаил Павлив, Госдума, Новороссия сегодня

19 декабря 2025 года, утренний эфир

11:55 19.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.
* "Время Новороссии". Участие в СВО, Национальной премии "Патриот". Гость: Денис Анищенко, лауреат Национальной премии "Патриот".
* "Когда поют солдаты". Андрей Бегун — голос инженерных войск и сила солдатской песни. Гость: Андрей Бегун, автор и исполнитель, солист Ансамбля инженерных войск Вооружённых сил РФ.
* "Культурное обозрение". Истории небольших городах Донбасса, поддержка молодых авторов. Гость: Ирина Бауэр, главный редактор литературно-художественного журнала Сундук".
* "Великие земляки". Авантюрная история украинского историка Илько Борщака. Гость: политолог и краевед Дмитрий Губин.
* "Важный разговор". О помощи федерального центра Новороссии. Гость: председатель партии "Справедливая Россия", руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияДонбассНовороссияСергей МироновМихаил ПавливГосдумаНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15"Продемонстрировал твердую позицию": мировые СМИ о пресс-конференции Путина
18:13Юго-запад Одесской области оказался почти отрезан от остальной Украины
18:09Атака украинских БЭК на корабли в международных водах бьёт и по карману, и по имиджу страны
18:00Не договорились. ЕС не смог законно украсть российские деньги
18:00День контрастов: стратегическая устойчивость России против европейского хаоса. Итоги 19 декабря
17:58Украинский экстремист-депутат Гончаренко* получил приговор
17:41В Днепропетровске люди напали на бригаду энергетиков, пытавшихся отключить им электричество
17:32Украинский институт "национальной памяти" борется с памятниками, Путин поддержал Трампа. Новости к 17.30
17:18"Подготовка к затяжной войне": на Украине заявили о скором снижении призывного возраста — "Резидент"
17:16Пытки, заложники и круговая порука правоохранителей. Что обнаружила миссия ООН на Украине в 2025 году
17:16Украинские неонацисты опять воюют с мёртвыми
17:08Украинские СМИ тоже пристально следили за "Прямой линией" Владимира Путина: что их интересовало
17:02Путин рассказал про выборы на Украине
16:54Путин рассказал о любви
16:53Какое будущее ждёт Украину и к чему готовиться России? Спецрепортаж с форсайт-форума Украина.ру
16:42В США гораздо строже, чем в России: Путин про закон об иноагентах
16:37"Предтечино ушло в серую зону": обстановку на Константиновском направлении доложил "Дневник десантника"
16:26Путин верит "в Господа, который с нами и который не оставит Россию"
16:23Зеленский признал, что "Орешник" невозможно уничтожить
16:15Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы
Лента новостейМолния