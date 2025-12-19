https://ukraina.ru/20251219/19-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1073356870.html

19 декабря 2025 года, утренний эфир

19 декабря 2025 года, утренний эфир - 19.12.2025 Украина.ру

19 декабря 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.12.2025

2025-12-19T11:55

2025-12-19T11:55

2025-12-19T11:55

россия

донбасс

новороссия

сергей миронов

михаил павлив

госдума

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073356750_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ba373b05228e7f0be0fb020906598f01.jpg

Сегодня в эфире:* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.* "Время Новороссии". Участие в СВО, Национальной премии "Патриот". Гость: Денис Анищенко, лауреат Национальной премии "Патриот".* "Когда поют солдаты". Андрей Бегун — голос инженерных войск и сила солдатской песни. Гость: Андрей Бегун, автор и исполнитель, солист Ансамбля инженерных войск Вооружённых сил РФ.* "Культурное обозрение". Истории небольших городах Донбасса, поддержка молодых авторов. Гость: Ирина Бауэр, главный редактор литературно-художественного журнала Сундук".* "Великие земляки". Авантюрная история украинского историка Илько Борщака. Гость: политолог и краевед Дмитрий Губин.* "Важный разговор". О помощи федерального центра Новороссии. Гость: председатель партии "Справедливая Россия", руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

россия

донбасс

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, донбасс, новороссия, сергей миронов, михаил павлив, госдума, новороссия сегодня, видео