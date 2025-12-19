https://ukraina.ru/20251219/19-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1073356870.html
19 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.12.2025
2025-12-19T11:55
Сегодня в эфире:* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.* "Время Новороссии". Участие в СВО, Национальной премии "Патриот". Гость: Денис Анищенко, лауреат Национальной премии "Патриот".* "Когда поют солдаты". Андрей Бегун — голос инженерных войск и сила солдатской песни. Гость: Андрей Бегун, автор и исполнитель, солист Ансамбля инженерных войск Вооружённых сил РФ.* "Культурное обозрение". Истории небольших городах Донбасса, поддержка молодых авторов. Гость: Ирина Бауэр, главный редактор литературно-художественного журнала Сундук".* "Великие земляки". Авантюрная история украинского историка Илько Борщака. Гость: политолог и краевед Дмитрий Губин.* "Важный разговор". О помощи федерального центра Новороссии. Гость: председатель партии "Справедливая Россия", руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.
* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.
* "Время Новороссии". Участие в СВО, Национальной премии "Патриот". Гость: Денис Анищенко, лауреат Национальной премии "Патриот".
* "Когда поют солдаты". Андрей Бегун — голос инженерных войск и сила солдатской песни. Гость: Андрей Бегун, автор и исполнитель, солист Ансамбля инженерных войск Вооружённых сил РФ.
* "Культурное обозрение". Истории небольших городах Донбасса, поддержка молодых авторов. Гость: Ирина Бауэр, главный редактор литературно-художественного журнала Сундук".
* "Великие земляки". Авантюрная история украинского историка Илько Борщака. Гость: политолог и краевед Дмитрий Губин.
* "Важный разговор". О помощи федерального центра Новороссии. Гость: председатель партии "Справедливая Россия", руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.