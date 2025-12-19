https://ukraina.ru/20251219/eto-ne-krazha-eto-grabzh-putin-kvalifitsiroval-popytku-evrosoyuza-prisvoit-aktivy-rossii-1073363275.html

"Это не кража, это грабёж": Путин квалифицировал попытку Евросоюза присвоить активы России

Юридическую квалификацию действий политиков ЕС по расхищению зарубежной собственности России дал 19 декабря в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин. Об этом 19 декабря сообщает Украина.ру

Попытка Евросоюза присвоить российские активы — "это не кража, это грабеж", констатировал Путин.Президент России отметил также:🟦 Россия в случае изъятия своих активов будет защищаться в судах, в юрисдикции, не зависящей от политических решений;🟦 Есть и другие, более тяжелые последствия покушения западных политиков на российские активы и это не просто удар по имиджу - это подрыв доверия к Еврозоне, где многие страны хранят свои резервы;🟦 Что бы европейцы ни украли у России — придёт время отвечать.Дефицит бюджета в России кратно ниже, чем во многих странах ЕС, констатировал Путин. Например, во Франции бюджетный дефицит превышает 6%."Уже смотрят. Уже возникают у них подозрения и опасения", - отметил президент России, характеризуя реакцию других стран на грабёж суверенных фондов России в Евросоюзе."Кроме имиджевых потерь могут быть прямые потери", - сказал президент России, оценивая перспективы ЕС при разграблении российской собственности на Западе.Президент России также рассказал в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" о дорогах в Коми и тех, кто ими должен заниматься, доводя "до известных стандартов".Ранее в новостях: ЕС провалил экспроприацию активов РФ - главный итог саммитаТакже на эту тему: "Воровской сходняк": Медведев рассказал о попытке кражи российских активов на саммите ЕСВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

