"Плач Ярославны" Сырского: зачем Украина нагнетает панику и чего там боятся на самом деле — Копатько

Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру рассказал о смыслах, которые скрываются за пораженческими заявлениями на Украине, о страхах украинцев и об отъезде... Украина.ру, 11.09.2025

Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру рассказал о смыслах, которые скрываются за пораженческими заявлениями на Украине, о страхах украинцев и об отъезде молодёжи из страны, а также о саботировании Европой процесса переговоров и об интересах ЕС: 00:25 – Заявление Сырского о превосходстве сил России; 02:52 – Статистика по дезертирству в ВСУ; 04:30 – Облегчение выезда для молодёжи 18-22 лет с Украины и потеря населения страны; 08:35 – Основные страхи украинцев; 09:36 – Мир и переговоры; 11:21 – В чём выгода для Европы?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

