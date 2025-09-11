https://ukraina.ru/20250911/plach-yaroslavny-syrskogo-zachem-ukraina-nagnetaet-paniku-i-chego-tam-boyatsya-na-samom-dele--kopatko-1068525986.html
"Плач Ярославны" Сырского: зачем Украина нагнетает панику и чего там боятся на самом деле — Копатько
Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру рассказал о смыслах, которые скрываются за пораженческими заявлениями на Украине, о страхах украинцев и об отъезде молодёжи из страны, а также о саботировании Европой процесса переговоров и об интересах ЕС:
Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру рассказал о смыслах, которые скрываются за пораженческими заявлениями на Украине, о страхах украинцев и об отъезде молодёжи из страны, а также о саботировании Европой процесса переговоров и об интересах ЕС: 00:25 – Заявление Сырского о превосходстве сил России; 02:52 – Статистика по дезертирству в ВСУ; 04:30 – Облегчение выезда для молодёжи 18-22 лет с Украины и потеря населения страны; 08:35 – Основные страхи украинцев; 09:36 – Мир и переговоры; 11:21 – В чём выгода для Европы?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Плач Ярославны" Сырского: зачем Украина нагнетает панику и чего там боятся на самом деле — Копатько
16:08 11.09.2025 (обновлено: 16:09 11.09.2025)
Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру рассказал о смыслах, которые скрываются за пораженческими заявлениями на Украине, о страхах украинцев и об отъезде молодёжи из страны, а также о саботировании Европой процесса переговоров и об интересах ЕС:
00:25 – Заявление Сырского о превосходстве сил России;
02:52 – Статистика по дезертирству в ВСУ;
04:30 – Облегчение выезда для молодёжи 18-22 лет с Украины и потеря населения страны;
08:35 – Основные страхи украинцев;
09:36 – Мир и переговоры;
11:21 – В чём выгода для Европы?
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.