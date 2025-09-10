https://ukraina.ru/20250910/massovye-protesty-ozhidayutsya-po-vsey-frantsii-10-sentyabrya-iz-za-nedovolstva-politikoy-vlastey-1068431152.html

Массовые протесты ожидаются по всей Франции 10 сентября из-за недовольства политикой властей

Массовые акции протеста под лозунгом "Заблокируем всё" ожидаются 10 сентября по всей Франции на фоне недовольства населения мерами жёсткой экономии, предложенными правительством. Об этом пишет РИА Новости

Призывы организовать во Франции 10 сентября тотальный бойкот стали распространяться в соцсетях ещё в июле, после того как премьер-министр Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Согласно плану правительства, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, экономия на ряде статей бюджета достигнет 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. А единственным ведомством, чей бюджет вырастет - на дополнительные 3,5 миллиарда евро - окажется минобороны.Байру также предложил французам для снижения бюджетного дефицита "больше работать" и, в частности, сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, который в Европе отмечается 8 мая).Анонсированные правительством меры вызвали сильное возмущение не только простых граждан, но и в политических кругах. В частности, присоединиться к акциям протеста призвал лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.Стихийное движение под лозунгом "Заблокируем всё" не имеет централизованной организации. Тем не менее присоединиться к нему решили представители самых различных профессий. 10 сентября пройдут массовые пикеты, также запланированы операции по "блокированию экономики" - нефтебаз, логистических центров, университетов, аэропортов или железнодорожных сетей. Ожидается, что в более 700 различных акциях по всей Франции примут участие порядка 100 тысяч человек.Власти опасаются, что малая организованность и отсутствие единого формата приведёт к беспорядкам, особенно поскольку среди активистов уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов".Глава МВД Франции Брюно Ретайо заявлял, что планирующиеся демонстрации "не имеют ничего общего с проявлением гражданственности", поскольку инициатива была узурпирована "чрезвычайно склонными к насилию" ультралевыми силами. Он потребовал от местных властей принять жёсткие меры по защите ключевой инфраструктуры страны. Для обеспечения порядка планируется привлечь 80 тысяч правоохранителей.Массовые протесты пройдут во Франции на фоне нестабильной политической ситуации и отставки правительства Франсуа Байру. Новым премьер-министром был назначен глава минобороны Себастьян Лекорню, которому предстоит сформировать кабмин и согласовать с парламентом принятие госбюджета.Назначение Лекорню, известного своими жёсткими подходами в вопросах обороны и безопасности, происходит в период, когда Франция переживает один из самых серьезных внутриполитических кризисов за последние десятилетия. Это решение воспринимается политическими аналитиками как попытка действующей власти укрепить свои позиции через усиление силового блока в правительстве.Однако такой шаг может привести к дальнейшей эскалации напряжённости в обществе, учитывая растущее сопротивление населения милитаристскому курсу Парижа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

