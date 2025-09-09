https://ukraina.ru/20250909/telegram-paralich-zhivov-zayavil-o-kollapse-svyazi-na-fronte-iz-za-problem-s-messendzherom-1068321129.html

Телеграм-паралич: Живов заявил о коллапсе связи на фронте из-за проблем с мессенджером

Пессимизация мессенджера Телеграм нанесла серьезный удар по коммуникациям российской армии в зоне СВО, сделав невозможным проведение совещаний и координацию подразделений вблизи линии боевого соприкосновения

Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов.По его словам, все ключевые коммуникации, включая созвоны, видеоконференции и трансляции, были завязаны на Телеграме из-за плохого качества сотовой связи в зоне боевых действий.Живов подчеркнул, что после пессимизации мессенджера созваниваться стало практически невозможно."Сейчас созваниваться стало практически невозможно, особенно вблизи ЛБС. Нельзя провести совещание, если у вас нет специально выделенных каналов в защищенных мессенджерах. Все это сильно ударило по коммуникациям", — констатировал эксперт.Он также отметил, что обычная сотовая связь не может служить адекватной заменой, так как не позволяет организовать качественные видеоконференции и оперативную пересылку данных.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.

