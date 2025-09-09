Телеграм-паралич: Живов заявил о коллапсе связи на фронте из-за проблем с мессенджером - 09.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250909/telegram-paralich-zhivov-zayavil-o-kollapse-svyazi-na-fronte-iz-za-problem-s-messendzherom-1068321129.html
Телеграм-паралич: Живов заявил о коллапсе связи на фронте из-за проблем с мессенджером
Телеграм-паралич: Живов заявил о коллапсе связи на фронте из-за проблем с мессенджером - 09.09.2025 Украина.ру
Телеграм-паралич: Живов заявил о коллапсе связи на фронте из-за проблем с мессенджером
Пессимизация мессенджера Телеграм нанесла серьезный удар по коммуникациям российской армии в зоне СВО, сделав невозможным проведение совещаний и координацию подразделений вблизи линии боевого соприкосновения
2025-09-09T06:10
2025-09-09T06:10
новости
россия
алексей живов
telegram
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068320983_0:416:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc54d72b52c2f557e9b73be4acd3beb7.jpg
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов.По его словам, все ключевые коммуникации, включая созвоны, видеоконференции и трансляции, были завязаны на Телеграме из-за плохого качества сотовой связи в зоне боевых действий.Живов подчеркнул, что после пессимизации мессенджера созваниваться стало практически невозможно."Сейчас созваниваться стало практически невозможно, особенно вблизи ЛБС. Нельзя провести совещание, если у вас нет специально выделенных каналов в защищенных мессенджерах. Все это сильно ударило по коммуникациям", — констатировал эксперт.Он также отметил, что обычная сотовая связь не может служить адекватной заменой, так как не позволяет организовать качественные видеоконференции и оперативную пересылку данных.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250905/1068216352.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068320983_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_376527ededd016905dc1fb43b881ce4b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, алексей живов, telegram, вс рф
Новости, Россия, Алексей Живов, Telegram, ВС РФ

Телеграм-паралич: Живов заявил о коллапсе связи на фронте из-за проблем с мессенджером

06:10 09.09.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета ударного БПЛА "Молния" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета ударного БПЛА Молния группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пессимизация мессенджера Телеграм нанесла серьезный удар по коммуникациям российской армии в зоне СВО, сделав невозможным проведение совещаний и координацию подразделений вблизи линии боевого соприкосновения
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов.
По его словам, все ключевые коммуникации, включая созвоны, видеоконференции и трансляции, были завязаны на Телеграме из-за плохого качества сотовой связи в зоне боевых действий.
Живов подчеркнул, что после пессимизации мессенджера созваниваться стало практически невозможно.
"Сейчас созваниваться стало практически невозможно, особенно вблизи ЛБС. Нельзя провести совещание, если у вас нет специально выделенных каналов в защищенных мессенджерах. Все это сильно ударило по коммуникациям", — констатировал эксперт.
Он также отметил, что обычная сотовая связь не может служить адекватной заменой, так как не позволяет организовать качественные видеоконференции и оперативную пересылку данных.
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
5 сентября, 16:50
Минцифры утвердило перечень критически важных интернет-сервисов для доступа в период ограниченийМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало официальный список информационных ресурсов и сервисов, которые будут гарантированно оставаться доступными для жителей страны в случае введения ограничений на доступ к интернету. Об этом 5 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАлексей ЖивовTelegramВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Россия должна строить русскоцентричный мир, а не балансировать между Востоком и Западом — Ищенко
06:30Суслов: Европа планирует превратить Украину в "военный таран" против России
06:10Телеграм-паралич: Живов заявил о коллапсе связи на фронте из-за проблем с мессенджером
06:02Вы чьих будете: как на Украине президента назначать будут
06:00Командир отряда связи СпН "Ахмат": "По человеку, как правило, видно, какая работа раскроет его потенциал"
05:49Энергетические войны: Россия и Китай меняют мировой газовый рынок, ОПЕК+ сдерживает падение цен на нефть
05:30Носков: прорыв к Золотому Колодезю вскрыл системную слабость ВСУ и истощение минных запасов
05:20Игорь Нагаев: Россия готовится к маленькой войне с Европой, а Китай - к большой войне Израиля с Ираном
05:10Дмитрий Штраус: Даже если США быстро захватят Каракас, армия Венесуэлы перейдет к партизанской войне
05:00Компромисс России и Китая по разделению влияния: Ищенко раскрыл “тайну” создания ШОС
04:56"Выстрел" в опере. Как Залужному медведь на ухо наступил
04:50Зачем Израиль "снимает засов с врат ада". И к чему это приведет? Семейные тайны
04:40Самовар, балалайка и медведь. Как на Украине шизофренически воюют с мультиками и русскоязычными певцами
04:37Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:30Уловка 22. Восточный вариант
04:30"На фронт отправят всех без исключения". Украинские и российские эксперты и политики о плане "Б" Киева
04:21ВС РФ поразили промышленный объект в Дружковке с помощью ОТРК «Искандер-М»
04:20Живов: взятие Покровска откроет путь к заключительной стадии освобождения Донбасса
04:10Путин наградил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова орденом Мужества
04:10Стальная кавалерия снова в бою. Тактические новинки спецоперации
Лента новостейМолния