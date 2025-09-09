Телеграм-паралич: Живов заявил о коллапсе связи на фронте из-за проблем с мессенджером
Пессимизация мессенджера Телеграм нанесла серьезный удар по коммуникациям российской армии в зоне СВО, сделав невозможным проведение совещаний и координацию подразделений вблизи линии боевого соприкосновения
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов.
По его словам, все ключевые коммуникации, включая созвоны, видеоконференции и трансляции, были завязаны на Телеграме из-за плохого качества сотовой связи в зоне боевых действий.
Живов подчеркнул, что после пессимизации мессенджера созваниваться стало практически невозможно.
"Сейчас созваниваться стало практически невозможно, особенно вблизи ЛБС. Нельзя провести совещание, если у вас нет специально выделенных каналов в защищенных мессенджерах. Все это сильно ударило по коммуникациям", — констатировал эксперт.
Он также отметил, что обычная сотовая связь не может служить адекватной заменой, так как не позволяет организовать качественные видеоконференции и оперативную пересылку данных.
