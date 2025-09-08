На пути Тамерлана: как Владимирская Богородица и черниговский Рюрикович отвели удар от Москвы - 08.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20250908/na-puti-tamerlana-kak-vladimirskaya-bogoroditsa-i-chernigovskiy-ryurikovich-otveli-udar-ot-moskvy-1068315832.html
На пути Тамерлана: как Владимирская Богородица и черниговский Рюрикович отвели удар от Москвы
На пути Тамерлана: как Владимирская Богородица и черниговский Рюрикович отвели удар от Москвы - 08.09.2025 Украина.ру
На пути Тамерлана: как Владимирская Богородица и черниговский Рюрикович отвели удар от Москвы
8 сентября Русская православная церковь отмечает Сретение, то есть день встречи Владимирской иконы Божьей Матери в Москве. С этим праздником связано как считали современники чудесное завершение нашествия армии Тимура (Тамерлана)* на границах Руси в 1395 году
2025-09-08T16:00
2025-09-08T16:02
история
история
москва
елец
рязань
русь
князья
xiv век
богоматерь владимирская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068319991_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f982cbef03519bf4ed5cea1cafb8dedf.jpg
Тогда, как сказано в предании, среднеазиатскому полководцу, уже взявшему Елец на Верхнем Дону, во сне явилась Богородица в окружении ангелов с огненными мечами и повелела оставить пределы Руси. С тех пор чудотворная икона, доставленная в Москву из Владимира, считается заступницей земли Русской.Учёные и по сей день выдвигают рациональные причины, побудившие Тимура резко повернуть на юг. Есть версия, что его встревожило восстание, вспыхнувшее у него в тылу. Высказывается мнение, что непобедимая армия "Железного хромца" была не готова к действиям в условиях приближающейся русской зимы.Тем не менее, во всех этих построениях важное место занимает упорная оборона Ельца, преодоление которой дорого стоило захватчикам. Как резюмирует доктор исторических наук Антон Горский: "Тимур мог надеяться разбить русских, но он также, безусловно, понимал, что и его армия понесёт тяжёлые потери".Руководил десятидневной обороной русского города в верховье Дона удельный князь Фёдор Иванович. В "Сказании о Мамаевом побоище" он упоминался среди участников Куликовской битвы. Его дружина входила в состав полка правой руки. Последнее обстоятельство является аргументом в пользу того, что в тот период Елецкое княжество сохраняло независимость от Рязани, уклонившейся от прямой поддержки Дмитрия Донского и, как минимум, имело сильную промоскоскую партию.Упорная оборона Ельца в 1395 году прямо отвечала интересам Москвы, поскольку великий князь Василий I Дмитриевич, столкнувшись со внезапным вторжением иноверцев, спешно собирал полки для обороны бродов на Оке.Воодушевить мобилизованные для отпора Тимуру силы как раз и было призвано торжественное принесение в Москву Владимирской иконы Божьей Матери. Священный образ, написанный по преданию самим евангелистом Лукой, на Кучковом поле под звон колоколов встречал лично Василий I, а также митрополит Киприан.Но, вероятно, Москва не только морально поддерживала оборону Ельца. В 1840 году елецкий городничий Холодович зафиксировал местную легенду, которая связывала шесть чугунных пушек, что лежали в то время на местной Красной площади с подмогой от Москвы. Якобы эти артиллерийские орудия стреляли по воинам Тимура, а доставлены они были от Василия I.Применение московскими войсками "тюфяков" фиксировалось за десятилетие до Тимурова вторжения, при нашествии хана Тохтамыша. Тем не менее, проверить историчность этой легенды сейчас уже невозможно.Краевед и писатель Владлен Дорофеев в свою очередь отмечает: "Конечно, городничий описывает события, спустя несколько прошедших столетий, опираясь на предания. Но память народа живее письменных источников, ведь до сих пор на старом кладбище в Ельце стоит часовня над могилами защитников города от полчищ Тамерлана".О том, что князю Фёдору неоткуда было ждать помощи, кроме Москвы свидетельствует и общий исторический контекст тех событий. Как полагает доктор исторических наук Денис Ляпин, "политические условия появления Елецкого княжества, по всей видимости, были связаны с союзом козельского и рязанского князей". Образованное в результате этого союза Елецкое княжество "должно было контролировать торговый путь по Быстрой Сосне, ведущий из Верхнеокских княжеств в рязанские земли".Князь Фёдор являлся сыном козельского князя Ивана Титовича (представителя черниговской ветви Рюриковичей) и был женат на дочери рязанского князя Агриппине. Однако по какой-то причине он разошёлся с тестем в геополитических предпочтениях и во время противостояния с Мамаем оказался в числе сторонников Дмитрия Московского.В описании хождения митрополита Пимена из Москвы в Царьград, события которого развернулись в 1389 году, в качестве елецкого князя упомянут вассально зависимый от Олега Рязанского Юрий. Видимо такая перемена была связана с наступлением Олега на позиции Москвы к югу от Оки в середине 1380-х годов. Тогда даже Коломна на некоторое время вернулась под власть Рязани.Возвращение же Фёдора Ивановича в свой удел произошло по-видимому в условиях нормализации московско-рязанских отношений.Оборона Ельца завершилась по одной версии гибелью, а по другой пленением удельного князя. Город подвергся страшному разгрому, но едва начав восстанавливаться вновь был разрушен."Приидоша татары многие и воевали по Задонью... много зла сотвориша и град Елец взяша, и Елецкого князя убиша…" – сообщает летопись о событиях 1414 года.После этого Елецкое княжество уже не восстановилось. В 1476 году итальянский путешественник Амброжио Контарини сообщал, что степи к югу и юго-востоку от Рязани совершенно безлюдны.Тем не менее Москва продолжала сохранять интерес к бассейну Верхнего Дона. В "докончании" (договоре) Ивана III Рязанью 1483 года "Елеч и во вся Елецская места" упоминаются как отчинна великого князя московского.Первый государь всея Руси завещал Елец с уездом своему сыну Василию. Ему же на службу поступили потомки Фёдора Ивановича Елецкого. Род князей Елецких угас в 1782 году. Однако его обессмертил композитор Пётр Чайковский. В опере "Пиковая дама" князь Елецкий является одним из главных персонажей.* Тимур – тюркская транслитерация монгольского имени Темюр, что в переводе означает "железо". Когда Тимурленга (Тамерлана) называют "Железный хромец" это прямой перевод его имени и прозвища.Прямой – но не буквальный. Это сейчас железо синоним твёрдости. В Средней Азии XIV века железо – синоним мистической силы (у славян кузнецы тоже с нечистой силой знались) – Ред.
https://ukraina.ru/20250826/pervyy-prikhod-samogo-tsarya-kak-tokhtamyshevo-nashestvie-otsrochilo-ovladenie-moskvoy-okskoy-ukrainoy-1067674345.html
https://ukraina.ru/20231202/1032784188.html
https://ukraina.ru/20250529/gibel-vizantii-i-rotshildy-xv-veka-1063476140.html
москва
елец
рязань
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068319991_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_e1d879549e75854bf9a0b5a021e8219b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, москва, елец, рязань, русь, князья, xiv век, богоматерь владимирская
История, История, Москва, Елец, Рязань, Русь, князья, XIV век, Богоматерь Владимирская

На пути Тамерлана: как Владимирская Богородица и черниговский Рюрикович отвели удар от Москвы

16:00 08.09.2025 (обновлено: 16:02 08.09.2025)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
8 сентября Русская православная церковь отмечает Сретение, то есть день встречи Владимирской иконы Божьей Матери в Москве. С этим праздником связано как считали современники чудесное завершение нашествия армии Тимура (Тамерлана)* на границах Руси в 1395 году
Тогда, как сказано в предании, среднеазиатскому полководцу, уже взявшему Елец на Верхнем Дону, во сне явилась Богородица в окружении ангелов с огненными мечами и повелела оставить пределы Руси. С тех пор чудотворная икона, доставленная в Москву из Владимира, считается заступницей земли Русской.
Учёные и по сей день выдвигают рациональные причины, побудившие Тимура резко повернуть на юг. Есть версия, что его встревожило восстание, вспыхнувшее у него в тылу. Высказывается мнение, что непобедимая армия "Железного хромца" была не готова к действиям в условиях приближающейся русской зимы.
Тем не менее, во всех этих построениях важное место занимает упорная оборона Ельца, преодоление которой дорого стоило захватчикам. Как резюмирует доктор исторических наук Антон Горский: "Тимур мог надеяться разбить русских, но он также, безусловно, понимал, что и его армия понесёт тяжёлые потери".
Руководил десятидневной обороной русского города в верховье Дона удельный князь Фёдор Иванович. В "Сказании о Мамаевом побоище" он упоминался среди участников Куликовской битвы. Его дружина входила в состав полка правой руки. Последнее обстоятельство является аргументом в пользу того, что в тот период Елецкое княжество сохраняло независимость от Рязани, уклонившейся от прямой поддержки Дмитрия Донского и, как минимум, имело сильную промоскоскую партию.
Упорная оборона Ельца в 1395 году прямо отвечала интересам Москвы, поскольку великий князь Василий I Дмитриевич, столкнувшись со внезапным вторжением иноверцев, спешно собирал полки для обороны бродов на Оке.
Эрнста Лисснер Тохтамыш штурмует стены Кремля в 1382 году - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
26 августа, 16:00История
Первый приход "самого царя". Как Тохтамышево нашествие отсрочило овладение Москвой Окской Украиной26 августа 1382 года случилось сильнейшее потрясение в истории Северо-Восточной Руси. Ордынский хан Тохтамыш захватил и сжёг Москву. Это вынудило Дмитрия Донского возобновить выплату дани Золотой Орде, вновь обострило уже, казалось бы, утихшую борьбу князей за лидерство. Менее известной была приостановка продвижения Московского княжества на юг
Воодушевить мобилизованные для отпора Тимуру силы как раз и было призвано торжественное принесение в Москву Владимирской иконы Божьей Матери. Священный образ, написанный по преданию самим евангелистом Лукой, на Кучковом поле под звон колоколов встречал лично Василий I, а также митрополит Киприан.
Но, вероятно, Москва не только морально поддерживала оборону Ельца. В 1840 году елецкий городничий Холодович зафиксировал местную легенду, которая связывала шесть чугунных пушек, что лежали в то время на местной Красной площади с подмогой от Москвы. Якобы эти артиллерийские орудия стреляли по воинам Тимура, а доставлены они были от Василия I.
Применение московскими войсками "тюфяков" фиксировалось за десятилетие до Тимурова вторжения, при нашествии хана Тохтамыша. Тем не менее, проверить историчность этой легенды сейчас уже невозможно.
© commons.wikimedia.orgПоставление Андреем Боголюбским иконы Богоматери во Владимирской Богородцкой церкви. Миниатюра Радзивилловской летописи, конец XV века
Поставление Андреем Боголюбским иконы Богоматери во Владимирской Богородцкой церкви. Миниатюра Радзивилловской летописи, конец XV века - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© commons.wikimedia.org
Поставление Андреем Боголюбским иконы Богоматери во Владимирской Богородцкой церкви. Миниатюра Радзивилловской летописи, конец XV века
Краевед и писатель Владлен Дорофеев в свою очередь отмечает: "Конечно, городничий описывает события, спустя несколько прошедших столетий, опираясь на предания. Но память народа живее письменных источников, ведь до сих пор на старом кладбище в Ельце стоит часовня над могилами защитников города от полчищ Тамерлана".
О том, что князю Фёдору неоткуда было ждать помощи, кроме Москвы свидетельствует и общий исторический контекст тех событий. Как полагает доктор исторических наук Денис Ляпин, "политические условия появления Елецкого княжества, по всей видимости, были связаны с союзом козельского и рязанского князей". Образованное в результате этого союза Елецкое княжество "должно было контролировать торговый путь по Быстрой Сосне, ведущий из Верхнеокских княжеств в рязанские земли".
Князь Фёдор являлся сыном козельского князя Ивана Титовича (представителя черниговской ветви Рюриковичей) и был женат на дочери рязанского князя Агриппине. Однако по какой-то причине он разошёлся с тестем в геополитических предпочтениях и во время противостояния с Мамаем оказался в числе сторонников Дмитрия Московского.
Святитель Киприан Московский
2 декабря 2023, 09:32История
Выбор святителя Киприана. Почему посланник Константинопольского патриарха предпочел Москву, а не КиевМитрополит Киевский Русский и Литовский, Малой Руси и Литвы, Киевский и Всея Руси Киприан - фигура крайне интересная и противоречивая. Он был канонизирован Русской Церковью в лике святителей, но о нём же ряд историков, например, Антон Карташев в "Очерках по истории Русской Церкви", пишет, как о коварном интригане и захватчике митрополичьей власти
В описании хождения митрополита Пимена из Москвы в Царьград, события которого развернулись в 1389 году, в качестве елецкого князя упомянут вассально зависимый от Олега Рязанского Юрий. Видимо такая перемена была связана с наступлением Олега на позиции Москвы к югу от Оки в середине 1380-х годов. Тогда даже Коломна на некоторое время вернулась под власть Рязани.
Возвращение же Фёдора Ивановича в свой удел произошло по-видимому в условиях нормализации московско-рязанских отношений.
Оборона Ельца завершилась по одной версии гибелью, а по другой пленением удельного князя. Город подвергся страшному разгрому, но едва начав восстанавливаться вновь был разрушен.
© Из коллекции Воронежского областного краеведческого музеяВасилий Криворучко "Князь Фёдор Елецкий", 1981-82 год
Василий Криворучко Князь Фёдор Елецкий, 1981-82 год
© Из коллекции Воронежского областного краеведческого музея
Василий Криворучко "Князь Фёдор Елецкий", 1981-82 год
"Приидоша татары многие и воевали по Задонью... много зла сотвориша и град Елец взяша, и Елецкого князя убиша…" – сообщает летопись о событиях 1414 года.
После этого Елецкое княжество уже не восстановилось. В 1476 году итальянский путешественник Амброжио Контарини сообщал, что степи к югу и юго-востоку от Рязани совершенно безлюдны.
Тем не менее Москва продолжала сохранять интерес к бассейну Верхнего Дона. В "докончании" (договоре) Ивана III Рязанью 1483 года "Елеч и во вся Елецская места" упоминаются как отчинна великого князя московского.
Генуэзская крепость в Судаке - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
29 мая, 08:00История
Гибель Византии и "Ротшильды" XV века29 мая 1453 года турки-османы овладели Константинополем. Многовековая история Византии – Восточной Римской империи – была завершена. Однако те события стали фатальными для ещё одной империи – Генуэзской республики, имевшей значительные владения в Северном Причерноморье
Первый государь всея Руси завещал Елец с уездом своему сыну Василию. Ему же на службу поступили потомки Фёдора Ивановича Елецкого. Род князей Елецких угас в 1782 году. Однако его обессмертил композитор Пётр Чайковский. В опере "Пиковая дама" князь Елецкий является одним из главных персонажей.
* Тимур – тюркская транслитерация монгольского имени Темюр, что в переводе означает "железо". Когда Тимурленга (Тамерлана) называют "Железный хромец" это прямой перевод его имени и прозвища.
Прямой – но не буквальный. Это сейчас железо синоним твёрдости. В Средней Азии XIV века железо – синоним мистической силы (у славян кузнецы тоже с нечистой силой знались) – Ред.
© commons.wikimedia.orgТимур (Тимурленг, Тамерлан). Реконструкция М. Герасимова, 1941 год
Тимур (Тимурленг, Тамерлан). Реконструкция М. Герасимова, 1941 год - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© commons.wikimedia.org
Тимур (Тимурленг, Тамерлан). Реконструкция М. Герасимова, 1941 год
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияМоскваЕлецРязаньРуськнязьяXIV векБогоматерь Владимирская
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:59Лиманское направление: обстановка остаётся крайне напряжённой
17:57Киев целенаправленно атаковал детей в Донецке: Захарова ответила, с какой целью
17:52Абсолютное большинство дезертиров бегут по дороге в "учебку" - украинский парламентарий
17:48Прорыв по всему фронту: группа войск "Восток" усиливает натиск на Южно-Донецком направлении
17:47Страны БРИКС договорились поддерживать взаимодействие по вопросу украинского кризиса, сообщает Центральное телевидение Китая
17:41Каждый 10-й наемник ВСУ имеет американское происхождение — Мирошник
17:37Сын Трампа назвал "клоунами" сторонников Киева, которые молчат об убийстве украинки в США
17:32Юбилей отмечает выдающийся советский и российский режиссер, друг издания "Украина.ру" Владимир Фокин
17:31Они сражались за Донбасс: деды-подпольщики, узники концлагерей и внезапная связь судеб
17:28Кабмин Украины поражен ракетным ударом: СМИ сообщают о применении "Искандер-К"
17:25Киев виноват в постоянном ухудшеним отношений Украины и Венгрии - Сийярто
17:14Армия России в ДНР выбивает ВСУ из Плещеевки
17:14На Днепропетровском направлении начались бои за еще два населенных пункта
17:14Киев выделил 500 млн гривен на экстренную мобилизацию: ТЦК работают круглосуточно
17:02Первый Вечный огонь был зажжен в Китае в момент встречи президента России и Председателя КНР
16:58Игрок под ником "Крым это Россия" взял "серебро" на главном турнире года в игре Dota 2
16:56А на Банковую, 11 – галоперидола! Что наговорил Владимир Зеленский в интервью ABC News
16:56В Молдавии отправили в тюрьму пограничника, сдавшего украинских уклонистов режиму Зеленского
16:47Экс-главком ВСУ Залужный открыл фронт против оперной певицы Нетребко
16:35Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск
Лента новостейМолния