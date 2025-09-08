На пути Тамерлана: как Владимирская Богородица и черниговский Рюрикович отвели удар от Москвы
16:00 08.09.2025 (обновлено: 16:02 08.09.2025)
8 сентября Русская православная церковь отмечает Сретение, то есть день встречи Владимирской иконы Божьей Матери в Москве. С этим праздником связано как считали современники чудесное завершение нашествия армии Тимура (Тамерлана)* на границах Руси в 1395 году
Тогда, как сказано в предании, среднеазиатскому полководцу, уже взявшему Елец на Верхнем Дону, во сне явилась Богородица в окружении ангелов с огненными мечами и повелела оставить пределы Руси. С тех пор чудотворная икона, доставленная в Москву из Владимира, считается заступницей земли Русской.
Учёные и по сей день выдвигают рациональные причины, побудившие Тимура резко повернуть на юг. Есть версия, что его встревожило восстание, вспыхнувшее у него в тылу. Высказывается мнение, что непобедимая армия "Железного хромца" была не готова к действиям в условиях приближающейся русской зимы.
Тем не менее, во всех этих построениях важное место занимает упорная оборона Ельца, преодоление которой дорого стоило захватчикам. Как резюмирует доктор исторических наук Антон Горский: "Тимур мог надеяться разбить русских, но он также, безусловно, понимал, что и его армия понесёт тяжёлые потери".
Руководил десятидневной обороной русского города в верховье Дона удельный князь Фёдор Иванович. В "Сказании о Мамаевом побоище" он упоминался среди участников Куликовской битвы. Его дружина входила в состав полка правой руки. Последнее обстоятельство является аргументом в пользу того, что в тот период Елецкое княжество сохраняло независимость от Рязани, уклонившейся от прямой поддержки Дмитрия Донского и, как минимум, имело сильную промоскоскую партию.
Упорная оборона Ельца в 1395 году прямо отвечала интересам Москвы, поскольку великий князь Василий I Дмитриевич, столкнувшись со внезапным вторжением иноверцев, спешно собирал полки для обороны бродов на Оке.
Воодушевить мобилизованные для отпора Тимуру силы как раз и было призвано торжественное принесение в Москву Владимирской иконы Божьей Матери. Священный образ, написанный по преданию самим евангелистом Лукой, на Кучковом поле под звон колоколов встречал лично Василий I, а также митрополит Киприан.
Но, вероятно, Москва не только морально поддерживала оборону Ельца. В 1840 году елецкий городничий Холодович зафиксировал местную легенду, которая связывала шесть чугунных пушек, что лежали в то время на местной Красной площади с подмогой от Москвы. Якобы эти артиллерийские орудия стреляли по воинам Тимура, а доставлены они были от Василия I.
Применение московскими войсками "тюфяков" фиксировалось за десятилетие до Тимурова вторжения, при нашествии хана Тохтамыша. Тем не менее, проверить историчность этой легенды сейчас уже невозможно.
© commons.wikimedia.orgПоставление Андреем Боголюбским иконы Богоматери во Владимирской Богородцкой церкви. Миниатюра Радзивилловской летописи, конец XV века
Поставление Андреем Боголюбским иконы Богоматери во Владимирской Богородцкой церкви. Миниатюра Радзивилловской летописи, конец XV века
Краевед и писатель Владлен Дорофеев в свою очередь отмечает: "Конечно, городничий описывает события, спустя несколько прошедших столетий, опираясь на предания. Но память народа живее письменных источников, ведь до сих пор на старом кладбище в Ельце стоит часовня над могилами защитников города от полчищ Тамерлана".
О том, что князю Фёдору неоткуда было ждать помощи, кроме Москвы свидетельствует и общий исторический контекст тех событий. Как полагает доктор исторических наук Денис Ляпин, "политические условия появления Елецкого княжества, по всей видимости, были связаны с союзом козельского и рязанского князей". Образованное в результате этого союза Елецкое княжество "должно было контролировать торговый путь по Быстрой Сосне, ведущий из Верхнеокских княжеств в рязанские земли".
Князь Фёдор являлся сыном козельского князя Ивана Титовича (представителя черниговской ветви Рюриковичей) и был женат на дочери рязанского князя Агриппине. Однако по какой-то причине он разошёлся с тестем в геополитических предпочтениях и во время противостояния с Мамаем оказался в числе сторонников Дмитрия Московского.
В описании хождения митрополита Пимена из Москвы в Царьград, события которого развернулись в 1389 году, в качестве елецкого князя упомянут вассально зависимый от Олега Рязанского Юрий. Видимо такая перемена была связана с наступлением Олега на позиции Москвы к югу от Оки в середине 1380-х годов. Тогда даже Коломна на некоторое время вернулась под власть Рязани.
Возвращение же Фёдора Ивановича в свой удел произошло по-видимому в условиях нормализации московско-рязанских отношений.
Оборона Ельца завершилась по одной версии гибелью, а по другой пленением удельного князя. Город подвергся страшному разгрому, но едва начав восстанавливаться вновь был разрушен.
© Из коллекции Воронежского областного краеведческого музеяВасилий Криворучко "Князь Фёдор Елецкий", 1981-82 год
Василий Криворучко "Князь Фёдор Елецкий", 1981-82 год
"Приидоша татары многие и воевали по Задонью... много зла сотвориша и град Елец взяша, и Елецкого князя убиша…" – сообщает летопись о событиях 1414 года.
После этого Елецкое княжество уже не восстановилось. В 1476 году итальянский путешественник Амброжио Контарини сообщал, что степи к югу и юго-востоку от Рязани совершенно безлюдны.
Тем не менее Москва продолжала сохранять интерес к бассейну Верхнего Дона. В "докончании" (договоре) Ивана III Рязанью 1483 года "Елеч и во вся Елецская места" упоминаются как отчинна великого князя московского.
Первый государь всея Руси завещал Елец с уездом своему сыну Василию. Ему же на службу поступили потомки Фёдора Ивановича Елецкого. Род князей Елецких угас в 1782 году. Однако его обессмертил композитор Пётр Чайковский. В опере "Пиковая дама" князь Елецкий является одним из главных персонажей.
* Тимур – тюркская транслитерация монгольского имени Темюр, что в переводе означает "железо". Когда Тимурленга (Тамерлана) называют "Железный хромец" это прямой перевод его имени и прозвища.
Прямой – но не буквальный. Это сейчас железо синоним твёрдости. В Средней Азии XIV века железо – синоним мистической силы (у славян кузнецы тоже с нечистой силой знались) – Ред.
Тимур (Тимурленг, Тамерлан). Реконструкция М. Герасимова, 1941 год
