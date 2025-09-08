https://ukraina.ru/20250908/na-puti-tamerlana-kak-vladimirskaya-bogoroditsa-i-chernigovskiy-ryurikovich-otveli-udar-ot-moskvy-1068315832.html

На пути Тамерлана: как Владимирская Богородица и черниговский Рюрикович отвели удар от Москвы

8 сентября Русская православная церковь отмечает Сретение, то есть день встречи Владимирской иконы Божьей Матери в Москве. С этим праздником связано как считали современники чудесное завершение нашествия армии Тимура (Тамерлана)* на границах Руси в 1395 году

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068319991_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f982cbef03519bf4ed5cea1cafb8dedf.jpg

Тогда, как сказано в предании, среднеазиатскому полководцу, уже взявшему Елец на Верхнем Дону, во сне явилась Богородица в окружении ангелов с огненными мечами и повелела оставить пределы Руси. С тех пор чудотворная икона, доставленная в Москву из Владимира, считается заступницей земли Русской.Учёные и по сей день выдвигают рациональные причины, побудившие Тимура резко повернуть на юг. Есть версия, что его встревожило восстание, вспыхнувшее у него в тылу. Высказывается мнение, что непобедимая армия "Железного хромца" была не готова к действиям в условиях приближающейся русской зимы.Тем не менее, во всех этих построениях важное место занимает упорная оборона Ельца, преодоление которой дорого стоило захватчикам. Как резюмирует доктор исторических наук Антон Горский: "Тимур мог надеяться разбить русских, но он также, безусловно, понимал, что и его армия понесёт тяжёлые потери".Руководил десятидневной обороной русского города в верховье Дона удельный князь Фёдор Иванович. В "Сказании о Мамаевом побоище" он упоминался среди участников Куликовской битвы. Его дружина входила в состав полка правой руки. Последнее обстоятельство является аргументом в пользу того, что в тот период Елецкое княжество сохраняло независимость от Рязани, уклонившейся от прямой поддержки Дмитрия Донского и, как минимум, имело сильную промоскоскую партию.Упорная оборона Ельца в 1395 году прямо отвечала интересам Москвы, поскольку великий князь Василий I Дмитриевич, столкнувшись со внезапным вторжением иноверцев, спешно собирал полки для обороны бродов на Оке.Воодушевить мобилизованные для отпора Тимуру силы как раз и было призвано торжественное принесение в Москву Владимирской иконы Божьей Матери. Священный образ, написанный по преданию самим евангелистом Лукой, на Кучковом поле под звон колоколов встречал лично Василий I, а также митрополит Киприан.Но, вероятно, Москва не только морально поддерживала оборону Ельца. В 1840 году елецкий городничий Холодович зафиксировал местную легенду, которая связывала шесть чугунных пушек, что лежали в то время на местной Красной площади с подмогой от Москвы. Якобы эти артиллерийские орудия стреляли по воинам Тимура, а доставлены они были от Василия I.Применение московскими войсками "тюфяков" фиксировалось за десятилетие до Тимурова вторжения, при нашествии хана Тохтамыша. Тем не менее, проверить историчность этой легенды сейчас уже невозможно.Краевед и писатель Владлен Дорофеев в свою очередь отмечает: "Конечно, городничий описывает события, спустя несколько прошедших столетий, опираясь на предания. Но память народа живее письменных источников, ведь до сих пор на старом кладбище в Ельце стоит часовня над могилами защитников города от полчищ Тамерлана".О том, что князю Фёдору неоткуда было ждать помощи, кроме Москвы свидетельствует и общий исторический контекст тех событий. Как полагает доктор исторических наук Денис Ляпин, "политические условия появления Елецкого княжества, по всей видимости, были связаны с союзом козельского и рязанского князей". Образованное в результате этого союза Елецкое княжество "должно было контролировать торговый путь по Быстрой Сосне, ведущий из Верхнеокских княжеств в рязанские земли".Князь Фёдор являлся сыном козельского князя Ивана Титовича (представителя черниговской ветви Рюриковичей) и был женат на дочери рязанского князя Агриппине. Однако по какой-то причине он разошёлся с тестем в геополитических предпочтениях и во время противостояния с Мамаем оказался в числе сторонников Дмитрия Московского.В описании хождения митрополита Пимена из Москвы в Царьград, события которого развернулись в 1389 году, в качестве елецкого князя упомянут вассально зависимый от Олега Рязанского Юрий. Видимо такая перемена была связана с наступлением Олега на позиции Москвы к югу от Оки в середине 1380-х годов. Тогда даже Коломна на некоторое время вернулась под власть Рязани.Возвращение же Фёдора Ивановича в свой удел произошло по-видимому в условиях нормализации московско-рязанских отношений.Оборона Ельца завершилась по одной версии гибелью, а по другой пленением удельного князя. Город подвергся страшному разгрому, но едва начав восстанавливаться вновь был разрушен."Приидоша татары многие и воевали по Задонью... много зла сотвориша и град Елец взяша, и Елецкого князя убиша…" – сообщает летопись о событиях 1414 года.После этого Елецкое княжество уже не восстановилось. В 1476 году итальянский путешественник Амброжио Контарини сообщал, что степи к югу и юго-востоку от Рязани совершенно безлюдны.Тем не менее Москва продолжала сохранять интерес к бассейну Верхнего Дона. В "докончании" (договоре) Ивана III Рязанью 1483 года "Елеч и во вся Елецская места" упоминаются как отчинна великого князя московского.Первый государь всея Руси завещал Елец с уездом своему сыну Василию. Ему же на службу поступили потомки Фёдора Ивановича Елецкого. Род князей Елецких угас в 1782 году. Однако его обессмертил композитор Пётр Чайковский. В опере "Пиковая дама" князь Елецкий является одним из главных персонажей.* Тимур – тюркская транслитерация монгольского имени Темюр, что в переводе означает "железо". Когда Тимурленга (Тамерлана) называют "Железный хромец" это прямой перевод его имени и прозвища.Прямой – но не буквальный. Это сейчас железо синоним твёрдости. В Средней Азии XIV века железо – синоним мистической силы (у славян кузнецы тоже с нечистой силой знались) – Ред.

