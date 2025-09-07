Храпач: Атака на "Аэрофлот" — это цифровой аналог ударов БПЛА по городам - 07.09.2025 Украина.ру
Храпач: Атака на "Аэрофлот" — это цифровой аналог ударов БПЛА по городам
07.09.2025
Храпач: Атака на "Аэрофлот" — это цифровой аналог ударов БПЛА по городам
Кибератака на системы "Аэрофлота", проведенная проукраинскими хакерскими группировками, была направлена не только на кражу данных пассажиров, но и на создание транспортного коллапса для дестабилизации общественно-политической обстановки в России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102966/74/1029667474_0:229:3186:2021_1920x0_80_0_0_cd9eb800378dcb8f9bcf7b4f3521653d.jpg
Эксперт пояснил, что хотя "Аэрофлот" не задействован в обеспечении обороноспособности страны, взлом его IT-инфраструктуры позволяет противнику решать сразу несколько задач.Он сравнил такие кибератаки с ударами украинских БПЛА по городам России, которые не несут критических разрушений, но создают напряженность."Сам по себе "Аэрофлот" не представляет интереса для наших врагов... но взлом IT-инфраструктуры, во-первых, позволяет получить доступ к данным о пассажирах, а во-вторых — создать транспортный коллапс в авиаперевозках, необходимый для дестабилизации ситуации в стране", — заявил Храпач.Он отметил, что, несмотря на масштабный сбой, удар не был критическим: ключевые службы авиакомпании продолжали работу, а клиенты не отказались от её услуг."Насколько сильный был удар по “Аэрофлоту” – большой вопрос, потому что клиенты авиакомпании продолжили пользоваться её услугами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью “Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250806/1066573599.html
россия
украина
британия
Храпач: Атака на "Аэрофлот" — это цифровой аналог ударов БПЛА по городам

05:00 07.09.2025
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкОткрытие нового терминала аэровокзального комплекса в Симферополе
Открытие нового терминала аэровокзального комплекса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Кибератака на системы "Аэрофлота", проведенная проукраинскими хакерскими группировками, была направлена не только на кражу данных пассажиров, но и на создание транспортного коллапса для дестабилизации общественно-политической обстановки в России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
Эксперт пояснил, что хотя "Аэрофлот" не задействован в обеспечении обороноспособности страны, взлом его IT-инфраструктуры позволяет противнику решать сразу несколько задач.
Он сравнил такие кибератаки с ударами украинских БПЛА по городам России, которые не несут критических разрушений, но создают напряженность.
"Сам по себе "Аэрофлот" не представляет интереса для наших врагов... но взлом IT-инфраструктуры, во-первых, позволяет получить доступ к данным о пассажирах, а во-вторых — создать транспортный коллапс в авиаперевозках, необходимый для дестабилизации ситуации в стране", — заявил Храпач.
Он отметил, что, несмотря на масштабный сбой, удар не был критическим: ключевые службы авиакомпании продолжали работу, а клиенты не отказались от её услуг.
"Насколько сильный был удар по “Аэрофлоту” – большой вопрос, потому что клиенты авиакомпании продолжили пользоваться её услугами", — резюмировал собеседник издания.
6 августа, 20:12
Сразу после запуска сайта 1000ua.ru на него мгновенно началась DDoS-атака с УкраиныРоссийский сайт об украинских военнопленных подвергся DDoS-атака с Украины. Об этом 6 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью “Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии читайте на сайте Украина.ру.
