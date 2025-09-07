https://ukraina.ru/20250907/khrapach-ataka-na-aeroflot--eto-tsifrovoy-analog-udarov-bpla-po-gorodam-1068195620.html

Храпач: Атака на "Аэрофлот" — это цифровой аналог ударов БПЛА по городам

Кибератака на системы "Аэрофлота", проведенная проукраинскими хакерскими группировками, была направлена не только на кражу данных пассажиров, но и на создание транспортного коллапса для дестабилизации общественно-политической обстановки в России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач

Эксперт пояснил, что хотя "Аэрофлот" не задействован в обеспечении обороноспособности страны, взлом его IT-инфраструктуры позволяет противнику решать сразу несколько задач.Он сравнил такие кибератаки с ударами украинских БПЛА по городам России, которые не несут критических разрушений, но создают напряженность."Сам по себе "Аэрофлот" не представляет интереса для наших врагов... но взлом IT-инфраструктуры, во-первых, позволяет получить доступ к данным о пассажирах, а во-вторых — создать транспортный коллапс в авиаперевозках, необходимый для дестабилизации ситуации в стране", — заявил Храпач.Он отметил, что, несмотря на масштабный сбой, удар не был критическим: ключевые службы авиакомпании продолжали работу, а клиенты не отказались от её услуг."Насколько сильный был удар по “Аэрофлоту” – большой вопрос, потому что клиенты авиакомпании продолжили пользоваться её услугами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью “Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии читайте на сайте Украина.ру.

