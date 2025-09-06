https://ukraina.ru/20250906/1068218698.html

Владимир Носков: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе

Киевский режим вместо того, чтобы равномерно усиливать все подразделения людским ресурсом, концентрирует их в ряде элитных подразделений. А устойчивость линейных бригад определяется исключительно их дроновыми возможностями. Такой подход ведет к деградации ВСУ, когда они не смогут не только наступать, но и вести активную оборону

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков, который разбирается в событиях Русской весны, знает места боевых действий и поддерживает контакт с военнослужащими на передовой.Ранее Минобороны РФ официально сообщило об освобождении территории ДНР в зоне ответственности группировки "Восток". Эту же информацию подтвердили картографические ресурсы. Это означает, что Южно-Донецкое направление стало Покровско-Гуляйпольским. Следующей задачей наших войск станет взятие крупного опорника ВСУ в селах Великомихайловка и Орестополь.- Владимир, сперва хотел спросить, как будем продвигаться в этом направлении, учитывая, что там не самая простая местность (крупные лесопосадки, а также водные преграды в виде рек Волчья и Вороная). А потом почитал новости и понял, что прежний темп наступления группировка "Восток" не теряет…- Тут продолжается история, которую мы обсуждали не первый раз. Полоса наступления "Востока" стала для Украины бедным родственником. Киевский режим периодически изымает с этого направления боеспособные подразделения, чтобы залатать дыры под Красноармейском и Константиновкой.Сейчас на Покровско-Гуляйпольском направлении у противника работают бригады территориальной обороны, которые иногда дополняются потрепанными линейными бригадами ВСУ. Да, время от времени там фиксируют несколько штурмовых полков, которых перебросили в Донбасс из-под Сум. Но поскольку один полк представлен сразу на нескольких участках, говорить о каком-то серьезном представительстве сложно.Конечно, наш "Восток" тоже является донором для группировки войск "Центра". Но за счет технического превосходства над противником ребята-дальневосточники, несмотря на урезанный состав, продолжают методично продавливать ВСУ.Стремительного броска к Гуляйполю я не ожидаю. Но если нынешний темп, который мы взяли еще год назад после освобождения Угледара, сохранится и увеличится, родину Батьки-Махно мы тоже возьмем.- Мы пойдем именно в тыл Гуляйполю? Или поднимемся выше на Покровское?- Наступление на Покровское в любом случае будет связано с Гуляйполем, поскольку через Покровское проходят все дороги. Было бы логично разблокировать эту линию снабжения. Вопрос в том, будем ли мы концентрироваться только на Гуляйполе или у нас хватит сил наступать сразу в двух направлениях.А это зависит уже от Украины.Если противник будет держать эту группировку на птичьих правах, не усиливая ее и не пополняя в нужном объеме, когда-нибудь "Восток" сможет наступать сразу на нескольких направлениях, как это сейчас делает "Центр".- Тогда давайте поговорим о "Центре". Похоже, Украина, чтобы заткнуть наш прорыв к Золотому Колодезю, стянула туда силы со всех направлений, из-за чего у нее начал сыпаться Купянск, Красный Лиман и Северск. Это справедливое впечатление?— Это справедливое впечатление. Мы же видим появление под Красноармейском частей, которые ранее светились в Сумской области. Я имею в виду 200-е и 400-е штурмовые полки. Особенно удивительно, что они действуют не единым целым, а отдельными боевыми группами на разных направлениях. То есть это резерв, который не держит линию фронта, а выполняет функцию активной обороны. В контратаки ходят именно они. Еще было зафиксировано появление свежепереброшенных десантных бригад из той же Сумской области.- Выходит, Украине удалось создать полноценную пожарную команду из штурмовых полков и десантных бригад?- В какой-то степени удалось, потому что темп нашего продвижения Украина замедлила. Но давайте отвлечемся от линии фронта и вникнем в суть происходящего.Не секрет, что киевский режим испытывает проблемы с дефицитом качественной пехоты, поэтому их элитные подразделения впитывают в себя хоть сколько-нибудь мотивированное пополнение из числа иностранцев, амнистированных заключенных и добровольцев. Но на все ВСУ таких подразделений не хватает.То есть противник вместо того, чтобы равномерно усиливать все подразделения людским ресурсом, концентрирует их в ряде подразделений. А устойчивость линейных бригад определяется исключительно их дроновыми возможностями. Такой подход ведет к деградации ВСУ. И количество элитных бригад будет уменьшаться.Это приведет к тому, что умение противника не то, что наступать, а вести активную оборону, будет ухудшаться по мере истощения украинского общества.- Что думаете по поводу прорыва к Золотому Колодезю? Так и было задумано? Или мы действительно не ожидали, что эта затея сработает, поэтому оказались не готовы развить этот успех?- Этот прорыв – это смесь случайности и умения руководства одной нашей бригады воспользоваться этим счастливым случаем. При этом у нас не было резервов, которые могли бы превратить этот тактический прорыв в катастрофу для ВСУ. Точнее, подход наших резервов опоздал на пару дней.Тем не менее, прорыв на 10 километров силами одной не самой свежей бригады, которая была переброшена и с ходу вступила в бой – это показатель слабости противника.Кстати, когда украинская пропаганда начала твердить, что якобы туда пришел "Азов"* и все порешал, надо понимать, что на самом деле именно "азовцы"* держали эти позиции и стали виновником в потере территорий. Врага этот прорыв испугал. Поэтому все свободные резервы были переброшены к Золотому Колодезю. Как только Украина сковала наш рывок, у нее сразу же начались проблемы под Константиновкой. Это позволило нам продвинуться к Плещеевке и от Часов Яра.Да, сейчас противник пришел в себя и на какое-то время стабилизировал обстановку, но ни одной своей главной проблемы не решил. Красноармейск и так был в полуокружении, а теперь нам еще больше удалось обжать город по периметру. К Димитрову (Мирноград) мы пробились со стороны Новоэкономического, хотя ВСУ там контратаковали.А под Константиновкой продолжается тяжелое встречное сражение, которое дается врагу большой ценой. Ему приходится концентрировать на узком участке много подразделений, которые под дроновые удары "Рубикона" и ракетно-бомбовые удары ВКС. Нашему командованию выгодно, чтобы Украина и дальше удерживала каждый метр своей территории.Киевский режим по-прежнему стоит перед выбором между слабой надеждой удержать текущую конфигурацию фронта и медленным отступлением. Но сдача Красноармейска и Константиновки будет означать, что мы разблокируем удобные транспортные коридоры и возьмем города, где можно аккумулировать войска (склады, пункты дислокации личного состава, места работы для расчетов БПЛА).Конечно, позиции вокруг этих городов укреплены, но строительство этих укреплений стоит дорого. Я сейчас не про деньги, а про человекочасы, потраченные при рытье этих рвов. В дальнейшем этих ресурсов у противника просто может не быть. В частности, у Украины уже наблюдается дефицит мин. Учитывая, сколько мин они выбросили в поля, в значительной степени его запасы исчерпались.Понимаете, дроны и артиллерия – это то, что мы смотрим на видео. Но не надо забывать о том, что остается за кадром. Обычная мина остается одним из важнейших факторов этой войны. Противник опирается на большие поля минных заграждений. И если он их потеряет, это станет болезненно.Прорыв к Золотому Колодезю во многом объясняется тем, что на этом участке у ВСУ бедные минные заграждения. Наши предыдущие штурмы в лоб были обусловлены тем, что у врага все было усеяно минами. Поэтому в 2022 году нам приходилось массово применять артиллерию для разминирования. А теперь мы видим реинкарнацию обходов и маневров.- А мы дистанционным минированием местности занимаемся?- Я уже давно не слышал, чтобы для этих целей использовались "Земледелие" и "Ураганы". Площадным минированием мало кто занимается. В основном используются дроны для точечных минных засад на основных логистических маршрутах. Дрон-ждун – это тоже своего рода мина на пути снабжения.Я ведь вам уже говорил, что беспилотники сейчас используются не столько как аналог ракеты, сколько как подвижное минное поле. Кстати, Украина сейчас публикует снимки, как "Герань" с прикрепленных на крыльях контейнеров сбрасывает мины именно под Красноармейском.А минирование площадей не имеет смысла со времен Авдеевки, когда противник, зажатый с нескольких сторон, был вынужден как-то обустраивать свою логистику в полях. Тогда "Земледелие" активно применялось. А сейчас нет уже таких плотных потоков логистики. Концентрация войск с обеих сторон не такая большая. Отсюда такой разряженный фронт.Сейчас ситуация такая. На три-пять украинцев, сидящих в опорнике, выходят столько же наших штурмовиков. Когда противник контратакует в пешем порядке, происходит то же самое. Штурмовые действия на 30-50 человек, конечно, еще бывают, но крайне редко.- Вернемся к фронту. Что мы можем успеть сделать под Купянском, Красным Лиманом и Северском, чтобы противник начал переживать за северо-запад и оставил в покое центр (Красноармейск и Константиновку)?- Мне кажется, Украина в ближайшее время сможет усилить Купянск. Если она его потеряет, это будет очень тяжелым политическим и военным поражением. Это крупный железнодорожный узел с удобной переправой через Оскол, который позволит нам продвигаться вглубь Харьковской области и вернуть утраченные позиции в сентябре 2022 года.С другой стороны, противник вновь оказался в трудной ситуации, когда ему надо выбирать, что усиливать. У него ведь сложная ситуация и под Боровой, и под Красным Лиманом. А территория там по развитости транспортных сетей и крепких зданий для размещения войск не такая уж богатая. Да, это направление вроде бы второстепенное, но кризис все равно надвигается.Мне кажется, враг все же наскребет силы для прикрытия Купянска и Боровой, окончательно демонтировав Сумское направление.Кстати, украинская пропаганда сейчас строит конспирологические теории, что киевский режим специально создает кризис на этом направлении для 3-й корпуса во главе с нацистом Билецким**, чтобы потопить его политические амбиции. Я в это не верю. Я бы руководствовался тезисом Пелевина: "Миром правит не тайная ложа, а явная лажа" (смеется).Противник слишком уверовал в себя, учитывая, что наши войска на северном берегу Северского Донца на фоне всех остальных не показывали блестящих успехов. Они вели вязкие муторные сражения. Украина сочла, что сможет сдержать этот наш темп наличными силами. Ослабления этого участка нет, но и усиления тоже нет. За исключением постоянно мигрирующих сил беспилотных систем.Северо-западный участок не такой бедный родственник для ВСУ, как бывшее Южно-Донецкое направление.- Все-таки, будут у вас какие-то прогнозы по продвижению на Ямполь, чтобы мы могли создать угрозу и Северску, и Красному Лиману?- Полагаю, тут сохранится прежний темп нашего продвижения. "Шаг вперед-два шага назад-два шага вперед". С другой стороны, мы же видим, что в Серебрянском лесничестве ни с того, ни с сего (хотя причины понятны) украинские войска резко просели по боеспособности и не смогли сдержать очередного натиска. Может быть, севернее и западнее случится нечто подобное, когда мы за короткий срок продвинемся на 5 километров.- Закончим грустной темой. Как лично вы оцениваете ситуацию с водоснабжением в Донецке? Правильно ли я понимаю, что если мы быстро не освободим Славянск/Краматорск, то придется надеяться только на снежную зиму, которая позволит хоть как-то заполнить водохранилища?- Вы сейчас ковыряете ранку всех дончан. Я не инженер, но как обыватель масштаб ущерба могу описать только матом (смеется).Больше всего меня возмущает, что у республиканских властей отсутствует четкое понимание проблемы. Дело даже не в том, что они знали, но ничего не сделали. А в том, что суть их сумбурных заявлений сводится к следующему: "Давайте перекачаем воду из водоема "А" в водоем "Б"". А дальше что? В моем районе с сентября с водоснабжением стало гораздо хуже. Резко уменьшилось давление.Хотелось бы увидеть четкий план не точечных решений в духе "поставим бочку здесь, поставим бочку там", а полноценную программу по выходу из этого кризиса. Пока этого нет. Либо проблема до конца не осознается, либо пока никто не знает, что с ней сделать.* запрещенная в России террористическая организация**Внесен в РФ в список экстремистов и террористовО других аспектах СВО - в интервью Бориса Рожина: Осенью Россия заберет Покровск и Константиновку и начнет бить по украинской энергетике

