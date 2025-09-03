https://ukraina.ru/20250903/1068062629.html

Борис Рожин: Осенью Россия заберет Покровск и Константиновку и начнет бить по украинской энергетике

Мы готовы ждать, пока Украина согласится на наши условия. Но каждый месяц ожидания – это минус 500 квадратных километров с населенными пунктами. Время работает на нас. Каждый месяц СВО – это будущая территория России

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис РожинРанее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подробно подвел итоги летней кампании. Заявил, что выполнение целей СВО будет достигаться путем наступательных действий. Также уточнил задачи группировкам войск на каждом из направлений на осенний период.- Борис, можно ли спрогнозировать, какую единую операцию будут проводить все наши группировки с сентября по ноябрь?- Конечно, надо рассматривать линию соприкосновения как единое целое. Но не думаю, что будет ситуация, когда все пойдут вперед. Полагаю, продолжится каскад операций на разных участках.Мы простукиваем фронт. Где-то ВСУ удается притормозить наше продвижение за счет переброски резервов. Но поскольку резервов не хватает, у противника где-то рвется и возникают небольшие прорывы фронта, как это было к северу от Красноармейска. Киевский режим сейчас с большим трудом пытается не допустить его разрастания на запад и на север.И я не исключаю, что в какой-то момент может произойти серьезный обвал, как это было в прошлом году с Угледаром, когда падение города стало следствием операций на других участках фронта. Тогда ВСУ тоже перебрасывали резервы с участка на участок, а вот на Угледар их уже не хватило. И с падения этого важной точки у противника начались системные проблемы, которые привели почти к полному освобождению юга Донбасса. Нам там осталось зачистить посадки, но все населенные пункты заняты.Более того, эти системные проблемы для ВСУ не исчезли с нашим выходом на границы ДНР к югу от реки Волчья. Они переползают в Днепропетровскую область.Киевский режим сейчас заявляет, что ВС РФ готовят серию новых операций. Противник хотел бы знать, где будет нанесен наш главный удар, а где – сковывающий. Это многомерные шахматы. Задача нашего генштаба – переиграть оппонента, заставив его бросить резервы на второстепенные участки, а потом в нужный момент нанести удар на главном направлении, прорвать фронт и освободить территории.Несмотря на господство дронов, российская армия устойчиво наступает. За лето мы освободили 1800 квадратных километров. И летняя кампания заложила фундамент для осенне-зимней кампании, поскольку на ряде направлений для ВСУ установилась критическая ситуация, которой наше командование воспользуется.Повторюсь, судя по уверенному выступлению Герасимова и вообще нашего военно-политического руководства, результаты летней кампании – это не предел. Осенью мы увидим еще много интересного.- Какие у нас стоят задачи минимум и задачи максимум на осень?- Занятие Константиновки и Красноармейской агломерации с последующим выходом к Доброполью и Дружковке.Важно понимать, что ВСУ не просто бросают в этот район крупные резервы для постоянных контратак, чтобы не допустить полного обвала фронта. Мы ломаем серьезное сопротивление. Но даже в этих условиях наша армия продвигается вперед. И в сентябре-октябре мы добьемся успехов.Это только то, что касается Донбасса. Но давайте не забывать про Харьковскую область. Контрольная нам территория региона будет увеличиваться. Это касается Купянска, районов на восточном берегу Оскола и Великого Бурлука на границе с Белгородской областью. Все это можно и нужно занимать, учитывая проблемы Украины с личным составом и резервами.- Как раз впервые за три года СВО этим летом Украина не пошла в большое наступление.- Украина пыталась контратаковать в районе Теткино. Несколько недель противник долбился об нашу оборону и местами вновь зашел на территорию Курской области, понеся тяжелейшие потери в штурмовых группах и в бронетехнике. Но даже Теткино, которое находилось в сложной оперативной ситуации, они взять не смогли.Также ВСУ контратаковали в Сумской области и отбили Кондратовку, но на фоне потерь на других участках было бы странно гордиться взятием одного поселка. В районе Красноармейска и Новоэкономического они тоже контратакуют. И что? Киевский режим все равно устойчиво теряет людей и территории.То есть для крупного наступления у них не хватает мотивированного личного состава. Часть мужчин сбегает на этапе отправки из логова людоловов. На фронте в некоторых бригадах дезертирует до 50%. А при штурмовых действиях такое дезертирство будет только увеличиваться.Повторюсь, люди, пойманные на улицах, сами по себе снижают мотивацию частей, куда они попадают. Поэтому киевский режим делает ставку на наемников и уголовников.Техники им тоже не хватает. Да, Украина снова стала получать "Абрамсы" (теперь уже из Австралии), но качественного усиления не происходит.- А то, что Украина разрешила выезд из страны 18-22 летним парням, может как-то перезагрузить расползающееся общество?- Не может, потому что охота на лиц старше 25 лет никуда не исчезла. Парни 18-22 лет – это лишь небольшой сегмент молодежи, которая во многом и так сбежала из Украины. И вряд ли их выезд из страны изменит отношение населения к насильственной мобилизации. Отношение будет только ухудшаться.Кстати, если окажется правдой, что человек, застреливший Парубия, убил его в качестве мести властям за то, что его сына забрали на фронт и он там погиб (якобы тело до сих пор не найдено), это уже можно рассматривать как последствие насильственной мобилизации.- Вы сказали, что киевский режим будет делать ставку на наемников. Именно на наемников из Латинской Америки? Или на кадровых военнослужащих из европейских стран?- Там и так есть натовские регуляры, которые мимикрируют под наемников и инструкторов. Недавно была статья про действующего французского офицера, который четыре месяца работал на Украине и помогал организовывать боевые действия. А колумбийских и мексиканских наемников можно встретить под Купянском. И недавно вышла целая пачка некрологов ликвидированных колумбийцев с личными данными.То есть киевский режим пытается подпереть фронт более мотивированным личным составом, который пришел воевать добровольно за деньги.Но в целом количество наемников в рядах ВСУ резко уменьшилось по сравнению с 2022 годом. Пропали хайпожоры, которые ехали попиариться. Сейчас все понимают риски и процент потерь.- А мы на что будем делать ставку? На технику или на людей?- Несмотря на господство дронов, опорные пункты штурмуют люди. Да, пехоте стало сложнее выживать, но мотивированный боец – это главное. Важность подготовки личного состава и увеличение штатной комплектности фронтовых бригад никто не отменял.Когда бригада наступает два месяца, она несет потери. Это надо восполнять. Надо обучать людей воевать в современных условиях. И техника тоже важна, чтобы пехота прикрывалась подготовленными расчетами дронов. И чтобы на земле снабжение было не пешком или на осликах, а на наземных роботизированных комплексах.Есть куча вопросов, в которых нашу армию надо улучшать. И война – это лучший учитель. Она заставила нас пересмотреть многие вещи. И как только мы достигнем показателя, близкого к идеалу, наш перевес над противником приведет к более серьезным результатам на фронте.- Насчет снабжения на земле. В войска как раз стали поступать роботизированные комплексы "Курьер".- Их много. Это уже не гаражная, а промышленная сборка. Скоро в войсках счет их пойдет на тысячи. А через пару лет мы придем к ситуации, когда десятки тысяч таких систем в армии – это норма.Я бы сказал, что мы сейчас находимся в начале революции наземной роботизированной техники. Помимо транспортера, который эвакуирует раненых и возит грузы, на такие системы можно ставить различные системы вооружений: пулеметы, гранатометы, птуры. С этим можно делать все, что угодно. Повторюсь, скоро это станет нормой.Россия уже входит в число лидеров по разработке наземных дронов. При соответствующей поддержке конструкторов и промышленников мы это лидерство закрепим. США и Китай тоже будут активно внедрять колесные или гусеничные системы. Китай уделяет большое внимание робособакам. Эти платформы занимают промежуточное звено между человеком и легкой бронетехникой.- Что бы вы отметили главного из наших последних прилетов по украинским тылам?- Прилет в районе Павлограда, где мы накрыли батарею "Пэтриотов". Если РЛС действительно уничтожена, это более чем серьезный успех. Также была серия прилетов по КБ и цехам, где собирались беспилотники. Украине это очень не понравилось. Еще были прилеты по Одесской области.После того, как у нас стала расти спутниковая группировка, мы стали более активно поражать цели. Да и агентурная разведка добывает крайне ценные данные, которые противник хотел бы скрыть. Особенно, когда он маскирует под гражданские объекты оборонные предприятия, как это было с американским "заводом по производству кофемашин" в Закарпатье, по поводу которых Штаты так громко ныли.Наши высокоточные удары стали гораздо более болезненными для киевского режима. Мы сокращаем время на принятие решений. Бьем быстро и в цель.- В связи с ударами по портовой инфраструктуре и тем, что наш морской дрон впервые утопил украинский разведывательный корабль, говорят, что мы начнем полноценную морскую блокаду Одессы.- Это будет сложно. У Украины все равно есть противокорабельные ракеты и морские дроны. Но блокаду каких-то баз можно делать ударами ракет и БПЛА, а также наличием в море нашей группировки БЭКов. Еще мы можем осуществлять скрытое минирование где-то в устье реки или на выходе из гавани.Морские дроны на фоне воздушных и наземных у нас пока отстают, но прогресс есть. Потопление "Симферополя" это подтверждает. Если у нас будет больше БЭКов, если мы станем агрессивнее их применять, мы станем работать по судам, которые замечены в перевозке военных грузов.Если бы мы потопили какой-нибудь сухогруз на фарватере, это была бы замечательная история.Повторюсь, тут есть широкий простор для применения. Главное, чтобы была матчасть, которую можно было применять.- По энергетике будем бить? Каждую осень мы это обсуждаем.- Судя по последним заявлениям Путина (он посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине), это грядет. Да и сам противник заявляет, что наша спутниковая и воздушная разведка ведет активную съемку объектов энергетики. Поэтому не удивлюсь, что мы запустим несколько сотен "Гераней", а под прикрытием этого облака направим еще несколько ракет по каким-то станциям. Это напрашивается.- Как думаете, чем СВО закончится? Свержением киевского режима в результате победы на фронте? Или в результате сложных политико-дипломатических маневров?- В какой-то момент будет заключено какое-то соглашение.То, что Россия по итогам СВО прирастет территориями – это факт. Вопрос в том, что мы сможем взять военным путем. То, что Донбасс мы заберем – очевидно. По Херсону и Запорожья возможен торг. Но если Украина будет упорствовать, то уже не будет ситуации "Уходите из Донбасса, и мы начнем политическое урегулирование". Там уже всплывет занятых территорий в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.Каждый месяц наши войска занимают по 500 квадратных километров. На этой территории мы обозначим нашу будущую государственную границу. Где эта граница установится военным или политическим путем? Трудно сказать, потому что эти процессы развиваются параллельно. В отличие от Минских соглашений, нынешние переговоры не мешают армии наступать.Повторюсь, мы готовы ждать, пока Украина согласится на наши условия. Но каждый месяц ожидания – это минус 500 квадратных километров с населенными пунктами. Время работает на нас. Каждый месяц СВО – это будущая территория России.Также по теме - в интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ

