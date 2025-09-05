НАТО планирует противодействовать РФ после завершения украинского конфликта - Рютте - 05.09.2025 Украина.ру
НАТО планирует противодействовать РФ после завершения украинского конфликта - Рютте
НАТО планирует противодействовать РФ после завершения украинского конфликта - Рютте - 05.09.2025 Украина.ру
НАТО планирует противодействовать РФ после завершения украинского конфликта - Рютте
НАТО планирует и дальше противодействовать России после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на оборонном форуме в Чехии, передает 5 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-05T11:58
2025-09-05T12:31
новости
россия
рютте
владимир путин
европа
украина
нато
ес
По его словам, "российская угроза не исчезнет с окончанием боевых действий на территории Украины".В этой связи Рютте призвал страны Евросоюза наращивать военное производство и увеличивать финансирование милитаризации Европы.Генсек добавил, что альянс также готовится к "возможным угрозам со стороны Китая", который, по его словам, производит "больше боевых кораблей, чем США". При этом президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия никогда не собиралась и не собирается нападать на Европу, и это понимает любой здравомыслящий человек.Следите за новостями на сайте Украина.ру.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в который раз надеется, что после встречи "Коалиции желающих" в Париже появится хотя бы чёткое представление относительно гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после окончания войны. Подробнее — в материале "Коалиция импотентов". Что говорят на Украине о встрече Зеленского с лидерами ЕС в Париже.
россия
европа
украина
новости, россия, рютте, владимир путин, европа, украина, нато, ес
Новости, Россия, Рютте, Владимир Путин, Европа, Украина, НАТО, ЕС

НАТО планирует противодействовать РФ после завершения украинского конфликта - Рютте

11:58 05.09.2025 (обновлено: 12:31 05.09.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
НАТО планирует и дальше противодействовать России после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на оборонном форуме в Чехии, передает 5 сентября телеграм-канал Украина.ру
По его словам, "российская угроза не исчезнет с окончанием боевых действий на территории Украины".
В этой связи Рютте призвал страны Евросоюза наращивать военное производство и увеличивать финансирование милитаризации Европы.
Генсек добавил, что альянс также готовится к "возможным угрозам со стороны Китая", который, по его словам, производит "больше боевых кораблей, чем США".
При этом президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия никогда не собиралась и не собирается нападать на Европу, и это понимает любой здравомыслящий человек.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в который раз надеется, что после встречи "Коалиции желающих" в Париже появится хотя бы чёткое представление относительно гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после окончания войны. Подробнее — в материале "Коалиция импотентов". Что говорят на Украине о встрече Зеленского с лидерами ЕС в Париже.
НовостиРоссияРюттеВладимир ПутинЕвропаУкраинаНАТОЕС
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Лента новостейМолния