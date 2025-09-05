https://ukraina.ru/20250905/nato-planiruet-protivodeystvovat-rf-posle-zaversheniya-ukrainskogo-konflikta---ryutte-1068202560.html

НАТО планирует противодействовать РФ после завершения украинского конфликта - Рютте

НАТО планирует и дальше противодействовать России после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на оборонном форуме в Чехии, передает 5 сентября телеграм-канал Украина.ру

2025-09-05T11:58

По его словам, "российская угроза не исчезнет с окончанием боевых действий на территории Украины".В этой связи Рютте призвал страны Евросоюза наращивать военное производство и увеличивать финансирование милитаризации Европы.Генсек добавил, что альянс также готовится к "возможным угрозам со стороны Китая", который, по его словам, производит "больше боевых кораблей, чем США". При этом президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия никогда не собиралась и не собирается нападать на Европу, и это понимает любой здравомыслящий человек.Следите за новостями на сайте Украина.ру.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в который раз надеется, что после встречи "Коалиции желающих" в Париже появится хотя бы чёткое представление относительно гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после окончания войны. Подробнее — в материале "Коалиция импотентов". Что говорят на Украине о встрече Зеленского с лидерами ЕС в Париже.

