И треснул мир напополам: "коалиция желающих" пытается ответить ШОС

В Париже 4 сентября, сразу после триумфального саммита ШОС в Китае, где теме Украины было уделено немного внимания, прошёл слёт "коалиции желающих". Встреча показала, что, несмотря на декларативное единство, коалиция сталкивается с внутренними разногласиями и отсутствием чёткой поддержки со стороны США.

Все принятые решения носят символический характер, а их реализация будет зависеть от дальнейших переговоров и позиции России.Это очевидно даже самим европейцам. Итак, в Париже Макрон объявил, что 26 стран (включая европейские, азиатские, тихоокеанские и Канаду) официально заявили о готовности разместить свои войска на Украине после прекращения огня или установления мира. Их роль будет заключаться в обеспечении безопасности на суше, море и в воздухе, но не в прямых боевых действиях против России.Польша, в свою очередь, публично отказалась от отправки войск, сделав акцент на логистической поддержке. Коалиция договорилась о введении дополнительных санкций против России в случае её отказа от участия в мирных переговорах. Эти меры планируется согласовать с США.Но Дональд Трамп, с которым созвонились европейские лидеры после встречи, потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти и усилить экономическое давление на Китай за поддержку России. Однако конкретные обязательства США по военной поддержке Украины не были озвучены — Вашингтон пообещал определить свой вклад в "ближайшие недели". Все единодушно договорились поставлять Украине ракеты большой дальности для усиления её обороноспособности. Детальнее о переговорах в Париже — в обзоре соцсетей.Политолог Александр НосовичОт сегодняшнего заседания "коалиции желающих" мне повеяло от европейцев чем-то великим, сермяжным, посконным, кондовым и нутряным — до того, как Европа сделалась демократичной и либеральной. Например, заявление Макрона, что ЕС введёт новые санкции против России, если Путин не пойдёт на уступки по Украине. Но ЕС и так их введёт.Он и так готовит очередной пакет санкций, и ещё единогласие собирается отменить, чтобы Венгрия или Словакия не заблокировали. Европа новые санкции против России давно вводит без всякого повода — на автомате. Что мне напомнило. Умберто Эко, "Имя розы". "Покаешься — будешь проклят и сожжён. Не покаешься… будешь проклят и сожжён!".Россия для Европы, конечно, не совсем чужой и чуждый, как какая-нибудь Камбоджа или тот же Китай. Россия — еретик. Вероотступник. Причём всегда, последние тысячу лет, с великого раскола церквей. Только очистить душу еретика огнём и сжечь его на костре в этом случае всё никак не получается.Журналист Кирилл Шулика26 государств, входящих в так называемую коалицию желающих, подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Вот как выглядит имитация бурной деятельности. Мы за мир, вот посмотрите.А в реальности те, кто за мир, понимают две вещи. Мира не будет без решения территориального вопроса, тут подвижек ноль, и мир не будет подписывать Зеленский, что не принято в Европе как данность примерно никем. Поэтому все эти идеи "коалиции желающих" — пустой белый шум. Чтобы следить за мирным треком, возьмите себе за правило сейчас: если в новости нет ничего про вопрос территорий, не читайте.Военный аналитик Борис РожинМакрон по итогам междусобойчика в Париже заявил, что "коалиция желающих" собирается разместить войска на Украине, как только прекратятся боевые действия. Якобы 26 стран набрали (хотя на деле там желающих размещать сильно меньше). Если Россия "не пойдёт на переговоры", то против неё "введут санкции" (как будто до этого не вводили).В целом, всё это обычная тактика европейских глобалистов по выдвижению заведомо неприемлемых для России условий с целью максимального затягивания войны и ликвидации любых возможностей реализации сепаратной сделки Путина и Трампа. Россия не примет размещение войск НАТО на Украине, о чём Путин уже не раз говорил. Это, собственно, одна из причин войны. Так что вполне понятно, зачем НАТО продолжает крутить эту шарманку. Если они будут упорствовать в этом вопросе, то мы будем добиваться своих целей военным путём.Политический аналитик Александр ЛазаревМакрон: новые санкции против России будут введены совместно с США, если Москва "продолжит отказываться от мирных переговоров". Только по мнению Трампа, Москва не отказывается от переговоров. Наоборот, Путин Зеленского чуть ли не домой зовёт.Политолог Вадим ТрухачёвПроисходящее в СВО устраивает ЕС и НАТО примерно на 70%. Четыре с минусом по их болонской системе. У них есть программы минимум и максимум. Первую они выполняют, вторую — нет.Но это, к сожалению, совсем не "импотенция". Программу максимум, связанную со сменой власти в России, её международной изоляцией, возвращением Украины в границы 2013 года, они не выполнили. Они смирились с тем, что Крым и Донбасс Россия за собой закрепит. И поддержка Украины обходится дороже, чем казалось изначально.Но программу минимум, связанную с отвлечением сил России на СВО, с удержанием крупных украинских городов, они пока выполняют. Снабжение ВСУ идёт. Продвижение российской армии идёт медленно. Так что "импотенции" нет и близко.Когда освободим хотя бы Харьков и Запорожье — только тогда можно будет говорить о существенном провале ЕС и НАТО. Но даже в этом случае это не "импотенция". Недооценка противника никогда хорошо не заканчивалась. Не надо говорить "гоп!", пока не перепрыгнул…Публицист Борис МячинДональд Трамп заявил, что Европа должна прекратить закупать российскую нефть. Очень ожидаемо. Ожидаемо и логично. Я много раз говорил об этом. Трамп делает всё то же самое, что делал Байден, только немного с другим знаком. А именно — вгоняет Евросоюз в абсолютно кабальное энергетическое рабство.Байден это делал просто по-другому. Но смысл был абсолютно тот же. Подрыв на "Северном потоке" — это инициатива Байдена, а не каких-то там украинцев, которых назначили виновными немецкие прокуроры. Это исполнители в лучшем случае, но не заказчик. Заказчик случившегося очевиден. Это Белый дом. Это выгодно только американцам.Так они переводят европейский рынок на свой СПГ. Перекрыв вентиль, американский президент (неважно, кто он: республиканец или демократ) получает, таким образом, полный контроль над Европейским союзом в политическом смысле. Ситуация парадоксальная, конечно.Когда-то Европа обвиняла в этом Путина, что он дешёвым русским газом, якобы, хочет её "колонизировать". А теперь карты сложились таким причудливым образом, что, запрещая Европе покупать русскую нефть, Трамп тем самым помогает России успешно закончить украинскую войну и напугать Европу "русской угрозой" ещё больше.Европа и только Европа сейчас активно саботирует "аляскинскую сделку". А тарифами и вот этим запретом на русскую нефть Трамп принуждает мятежников к покорности. А если вы сложите это всё ещё и с утверждённым накануне в Пекине планом по постройке "Силы Сибири — 2" (и другими договорённостями) и с безуспешными атаками Трампа на Индию и Китай, вы отчётливо увидите, как мир стремительно разрывается на Запад и условный Восток, не по каким-то там политическим вопросам, а по элементарной энергозависимости от кого-то.Западный мир завязывается на США, а в восточном блоке центрами производства становятся Индия и Китай, которых снабжает энергией Россия. В перспективе поставщиком энергоресурсов в бриксовой системе станет ещё и Иран, и тогда это будет точно раскол. Всё, как в песне: "и треснул мир напополам".Совершенно бессмысленное дело — это заниматься никому не нужной философией, что было первично, экономика или политика. Украинская война, безусловно, стала мощным катализатором политической части этого процесса. Но и началась украинская война — с чего? С выбора между Евросоюзом и Таможенным союзом, вот с чего.Это и вызвало Майдан, за которым последовали все остальные события, очень трагические. Вот почему среди всего прочего смешные попытки Трампа кому-то чего-то запретить — это ответ на укрепление связей России, Индии и Китая, которые после первосентябрьских саммитов и парадов явно стали прочнее.Явно "Восток сосредотачивается", если перефразировать знаменитое высказывание Горчакова. Восток сосредотачивается, а Запад окончательно ложится под США, которые уже проиграли украинскую прокси-войну и теперь стараются как можно быстрее из неё выйти, в то время как Европа делать этого не хочет.Почему же она не хочет? Может быть, потому что знает: конец войны будет означать для неё наступление той самой абсолютной зависимости от США, то есть в данный момент от Трампа. Всё очень логично. Всё к этому давно шло. И этот ход истории был неизбежен, как неизбежно появление кучи строительного мусора на стройке.Наверное, это можно сравнить с укрупнением городов в индустриальную эпоху и их слиянием из двух-трёх в один крупный мегаполис (12-миллионная Ухань, возникшая из двух городов, — самый известный пример, который после 2020 года у всех на слуху). Да, именно так. Всё будет только укрупняться.Глобализация будет ещё больше пожирать ваши мозги. "Буржуазное общество" будет повсюду. В Китай будет миллионами кубов идти русский газ, а в России всё будет заполнено китайскими туристами. А все "борцы за национальную идентичность" умрут.Но есть и хорошая новость. На фоне ужасной "прокитайской глобализации" (такой термин скоро будет вброшен) ваш любимый Запад подохнет. Выбор из двух зол. Всё как обычно.Читайте также: "Коалиция импотентов". Что говорят на Украине о встрече Зеленского с лидерами ЕС в Париже

