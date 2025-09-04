https://ukraina.ru/20250904/stalina-na-vas-net-paralleli-i-perpendikulyary-v-istorii-svo-1068162874.html

"Сталина на вас нет". Параллели и перпендикуляры в истории СВО

Частенько приходится слышать, что, дескать, в современной России недопустимый либерализм, а вот при Сталине такого бы не было… В особенности это касается хода СВО. Я в принципе далёк от того, чтобы идеализировать сталинский период, а вообще в истории как нигде заметна формула С.Е. Леца: "а оптимистичнее всего сказал бен Акиба – всё уже было"

Насколько можно понять, российский президент не хотел бы, чтобы его сравнивали со Сталиным. Однако характер задач и особенности внутри- и внешнеполитической ситуации к таким сравнениям подталкивают сами по себе. Но выводы можно делать разные.Вот, например, ещё в конце прошлого года Владимир Путин сказал, что СВО надо было начинать раньше. Мнение, в общем-то, достаточно распространённое в обществе, хотя не очень понятно, "раньше" — это когда?История не донесла до нас примеров сталинской рефлексии относительно начала войны. Но многие критики сталинских решений тщатся доказать, что войну нужно было начинать в сентябре 1939 года…Логика в их словах есть. Вермахт по итогам польской кампании находился не в лучшей форме. Даже молниеносный прорыв в глубину вражеской обороны отражается на армии не лучшим образом — растягиваются коммуникации, восстановление боеспособности требует длительной оперативной паузы. А тут ещё и восстанавливать нечем было — запас боеприпасов всех ходовых калибров был исчерпан. Ну и нависающие над тылами союзники…В общем, перспектива рывка в сердце Германии "через труп белой Польши" выглядела вполне реалистичной.С другой стороны, не всё так однозначно. Если вермахт обладал уже установленной боеспособностью (высокой), то относительно РККА имелись вопросы — итоги инцидентов на озере Хасан и реке Халхин-Гол были неоднозначными. На Хасане оборонительная фаза операции развивалась не особенно хорошо, а на Халхин-Голе потери были слишком большими. "Освободительный поход" показал, что даже движение в маршевых колоннах Красной армии даётся нелегко.Опять же — экономический потенциал Германии (особенно после присоединения мощного промышленного кластера Чехии) был несравнимо большим, чем у СССР. А вот что касается западных союзников, то их готовность поддержать СССР была не то чтобы сомнительной, а околонулевой — советское руководство отлично видело, что стало с Чехословакией и Польшей, положившимися на гарантии западных партнёров, и отлично знало, в чём разница в восприятии Западом лимитрофов и СССР. Ну и, наконец, Сталин уже имел опыт прорыва "через труп Польши" и не имел заблуждений относительно того, как советские войска будут встречены поляками (в 1944 году ситуация, конечно, изменилась).Взвесив плюсы и минусы, Сталин сделал выбор в пользу договора о дружбе и границе с Германией. На фоне лидеров западных демократий Гитлер казался более вменяемым партнёром.Кстати, и сейчас, спустя более чем 85 лет после тех событий, нельзя сколько-нибудь уверенно сказать — а точно выбор Сталина был худшим из возможных?Другая подобная ситуация — 1940 год, война с Финляндией. После того как советские войска взломали "линию Маннергейма" и взяли Выборг, открывался путь к центральным районам Финляндии, и добить финский режим (то самое, чего требуют радикалы в России относительно Украины) было делом времени и сравнительно небольших усилий.Сталин остановил наступление и пошёл на политико-дипломатическое решение конфликта.Результат мы знаем — в 1941 году финны вступили в войну вслед за Германией, заняли отобранные у них по итогам "Зимней войны" территории и стали участниками блокады Ленинграда.Но мы знаем и другое — если бы война затянулась, то западные союзники нанесли бы удар по советским нефтепромыслам на Кавказе. Для оккупации же Финляндии потребовалась бы значительная группировка войск. Что-то мне подсказывает, что при таком развитии событий никакой блокады Ленинграда не было бы — его бы просто не смогли удержать.Держа в уме этот исторический опыт, немного иначе смотришь на ограниченные цели СВО и внешнеполитическую осторожность президента. На фоне возможного полномасштабного конфликта с Западом победа над Украиной — цель не самая приоритетная.Ещё одна тема, которую любят эксплуатировать российские патриоты, — при Сталине людей, ответственных за поражения в Харьковской и Курской областях, расстреляли бы.Да ну? Читаем:"В течение каких-либо трёх недель Юго-Западный фронт, благодаря своему легкомыслию, не только проиграл наполовину выигранную Харьковскую операцию, но успел ещё отдать противнику 18–20 дивизий… Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе, которую пережил фронт и продолжает ещё переживать, то я боюсь, что с вами поступили бы очень круто…"Это злой и кровожадный товарищ Сталин пишет Тимошенко и Хрущёву летом 1942 года — после харьковской катастрофы. Потом, как мы помним, фронт рухнул, и советские войска откатывались до самого Сталинграда. Даже несмотря на приказ "Ни шагу назад".Логика верховного очевидна — да, его генералы и маршалы вовсе не Гинденбурги, и Гинденбургов взять неоткуда. Потому воевать приходилось с чем есть.Вот, например, генерал-лейтенант Дмитрий Козлов. Послужной список: — В январе–мае 1942 года командовал Крымским фронтом. В мае Манштейн ликвидировал фронт за неделю. По итогам разбора полётов Козлов был понижен в звании с запретом использовать на ответственных должностях. — В марте 1943 года ему доверили оборону Харькова (видимо, сочли должность безответственной — фронт тогда ушёл аж до Павлограда)… По правде говоря, там удар пропустил не Козлов, а Ватутин, которого не наказали ни тогда, ни позже, когда во время Курской битвы немцы на всю глубину прорвали оборону Воронежского фронта. Козлов, кстати, вышел из города одним из последних.Тем не менее, во избежание разного его отправили на Дальний Восток.Умер в почтенном возрасте 71 года.Ведущий российский военный историк Алексей Исаев: "Вообще говоря, Д. Т. Козлов был одним из самых неудачливых советских военачальников. Подчеркну — именно неудачливым, а не бездарным и тупым".То есть были ещё бездарные и тупые. И они тоже расстреляны не были.Обычно в пример приводится судьба командования Западного фронта в 1941 году, но тут есть две оговорки.Во-первых, строго говоря, Дмитрий Павлов и его штаб в произошедшем не виноваты — просчёты были допущены на куда более высоком уровне. Но себя товарищ Сталин благоразумно расстреливать не стал.Воевал же Павлов примерно так же плохо, как командование трёх других фронтов, просто там немцы не наносили главный удар.Во-вторых, если ещё раз обратиться к тексту товарища Сталина, то видна принципиальная разница с событиями дня сегодняшнего — советские граждане о масштабах поражения под Харьковом не знали, Совинформбюро об этом не сообщало. А вот скрыть потерю столицы союзной республики на седьмой день войны* было невозможно. Виновного же обязательно надо было назначить…А маршала Кулика вообще расстреляли уже после войны, понавешав на него задним числом кучу дохлых собак. Критиковали, например, за то, что он требовал выпуска более мощных противотанковых пушек, чем 45 и 76 мм (последние, вообще-то, противотанковыми не были), но по первому калибру склады были затоварены, а разведка докладывала о появлении у немцев новых танков противоснарядного бронирования…Часто вспоминается нынешняя сдача Херсона…Эпизод тяжёлый, но опять листнём "Воспоминания и размышления" маршала Победы: "— Юго-Западный фронт уже сейчас необходимо целиком отвести за Днепр. За стыком Центрального и Юго-Западного фронтов сосредоточить резервы не менее пяти усиленных дивизий.— А как же Киев? — в упор смотря на меня, спросил И. В. Сталин. — …Киев придётся оставить, — твёрдо сказал я".Ну, потом, понятно, скандал, Жуков уходит из Генштаба (где ему, по совести, нечего было делать) и едет на фронт осуществлять первое с начала войны успешное наступление под Ельцом.В мемуарах выводов Жуков не делает, но они напрашиваются — глупый Сталин из политических соображений не хотел оставлять Киев, и в результате случился Киевский котёл, в котором погиб почти весь Юго-Западный фронт во главе с Кирпоносом.Несколько упрощая, Жуков соврал. Вывод из Киева 37-й армии Власова оперативную обстановку не улучшил бы. Тем более что он всё равно собирался одну армию из состава ЮЗФ перебросить на Центральный фронт, а пять дивизий сосредоточить на стыке фронтов.Советская группировка была окружена не на правом, а на левом берегу Днепра. Причём глубокий прорыв Клейста от Кременчуга парировать было бы нечем в любом случае.Как мы знаем, отход подразделений ВС РФ из Херсона прошёл чётко, а прорыв российского фронта восточнее, где не надо было форсировать Днепр, не состоялся — в 2022 году его просто не стали осуществлять, а летом 2023 года сами знаете, как было.Ещё один момент, на котором обычно не концентрируют внимания, — если в 2014 году постоянной рубрикой были "новости котлостроения", то во время СВО украинцы в котлы попадали только на раннем этапе, а сейчас российская армия глубоких операций с прорывом линии фронта и выходом на оперативный простор не проводит.Но ведь и в истории Великой Отечественной был момент, связанный с боязнью больших котлов. После Сталинграда, когда 6-ю армию пришлось добивать в развалинах города с огромными потерями, при планировании наступательных операций (например, "Багратион") старались нарезать немецкие войска сравнительно небольшими ломтиками. И то, многие немецкие соединения из мини-котлов вырывались, проводя "наступление перевёрнутым фронтом". С Корсунь-Шевченковской операцией вообще неудобно получилось — попытка соорудить большой котёл привела к большому же конфузу, хотя даже и в этом случае речь идёт о блестящей победе.В нынешней истории травматичным является опыт отступления из-под Киева в 2022 году и штурмы Мариуполя и Артёмовска, которые дались большой кровью. Сейчас российские войска стараются глубоко не прорываться, котлов не устраивать, а просто создавать такую конфигурацию фронта, когда украинские войска сами вынуждены отступать.Как видите, за последние 80 лет, несмотря на старлинки и беспилотники, поменялось на самом деле не так уж много. Оснований ссылаться на опыт Сталина, при котором и трава была гуще, и деревья зеленее, особого смысла нет. Нынешнее российское военно-политическое руководство справляется с вызовами, может, не идеально (идеал недостижим по определению), но уж точно не хуже, чем Сталин.

