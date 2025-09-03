https://ukraina.ru/20250903/ukrainskiy-transport-vstal-vs-rf-udarili-po-obektam-vsu-v-raznykh-regionakh-1068078591.html
Украинский транспорт встал. ВС РФ ударили по объектам ВСУ в разных регионах
Российские военные в ночь на среду нанесли удары по объектам ВСУ в Нежине Черниговской области и Ивано-Франковске, передает 3 сентября телеграм-канал Украина.ру
07:57 03.09.2025 (обновлено: 08:52 03.09.2025)
Российские военные в ночь на среду нанесли удары по объектам ВСУ в Нежине Черниговской области и Ивано-Франковске, передает 3 сентября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, они ударили по объектам в Хмельницком.
После ночных ударов по Хмельницкому, городской транспорт там будет работать с перебоями, посетовали местные власти.
В Нежине перебои с электроснабжением — там остались без света более 30 тысяч домохозяйств.
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи "Герани" наносили массированные удары по объектам в Киеве и на его окраинах, в районе Вышгорода Киевской области.
ВС РФ также методично работали по целям в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Волынской, Одесской, Харьковской областях.
В отдельные моменты украинские мониторинговые ресурсы фиксировали в небе не менее 90 беспилотных летательных аппаратов, включая реактивные модели. А всего в ночных атаках, по их оценке, участвовало более 300 "Гераней".