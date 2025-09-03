Украинский транспорт встал. ВС РФ ударили по объектам ВСУ в разных регионах - 03.09.2025 Украина.ру
Украинский транспорт встал. ВС РФ ударили по объектам ВСУ в разных регионах
Украинский транспорт встал. ВС РФ ударили по объектам ВСУ в разных регионах - 03.09.2025 Украина.ру
Украинский транспорт встал. ВС РФ ударили по объектам ВСУ в разных регионах
Российские военные в ночь на среду нанесли удары по объектам ВСУ в Нежине Черниговской области и Ивано-Франковске, передает 3 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-03T07:57
2025-09-03T08:52
новости
россия
хмельницкий (город)
украина
вооруженные силы украины
Кроме того, они ударили по объектам в Хмельницком. После ночных ударов по Хмельницкому, городской транспорт там будет работать с перебоями, посетовали местные власти.В Нежине перебои с электроснабжением — там остались без света более 30 тысяч домохозяйств.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи "Герани" наносили массированные удары по объектам в Киеве и на его окраинах, в районе Вышгорода Киевской области.ВС РФ также методично работали по целям в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Волынской, Одесской, Харьковской областях.В отдельные моменты украинские мониторинговые ресурсы фиксировали в небе не менее 90 беспилотных летательных аппаратов, включая реактивные модели. А всего в ночных атаках, по их оценке, участвовало более 300 "Гераней".Подробнее об атаке ВС РФ на начало ночи по целям на Украине - в материале Массированный удар "Гераней": российские дроны поразили военные объекты по всей Украине.
россия
хмельницкий (город)
украина
новости, россия, хмельницкий (город), украина, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Хмельницкий (город), Украина, Вооруженные силы Украины

Украинский транспорт встал. ВС РФ ударили по объектам ВСУ в разных регионах

07:57 03.09.2025 (обновлено: 08:52 03.09.2025)
 
Российские военные в ночь на среду нанесли удары по объектам ВСУ в Нежине Черниговской области и Ивано-Франковске, передает 3 сентября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, они ударили по объектам в Хмельницком.
После ночных ударов по Хмельницкому, городской транспорт там будет работать с перебоями, посетовали местные власти.
В Нежине перебои с электроснабжением — там остались без света более 30 тысяч домохозяйств.
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи "Герани" наносили массированные удары по объектам в Киеве и на его окраинах, в районе Вышгорода Киевской области.
ВС РФ также методично работали по целям в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Волынской, Одесской, Харьковской областях.
В отдельные моменты украинские мониторинговые ресурсы фиксировали в небе не менее 90 беспилотных летательных аппаратов, включая реактивные модели. А всего в ночных атаках, по их оценке, участвовало более 300 "Гераней".
Подробнее об атаке ВС РФ на начало ночи по целям на Украине - в материале Массированный удар "Гераней": российские дроны поразили военные объекты по всей Украине.
НовостиРоссияХмельницкий (город)УкраинаВооруженные силы Украины
 
