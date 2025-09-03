https://ukraina.ru/20250903/mir-krutitsya-vokrug-tyantszinya-kazus-indii-i-revnost-trampa-1068108749.html

Мир крутится вокруг Тяньцзиня. Казус Индии и ревность Трампа

Дональд Трамп, конечно, всех насмешил своим "письмом к съезду". Я, дескать, всё вижу – вы против меня злоумышляете! Самое главное – сам же виноват… Но, на самом деле, Трамп достаточно чутко угадал, что в Тяньцзине происходят тектонические события, которые реально меняют политическую карту мира. И многим этот день Победы ещё икнется…

Принимающей стороной, естественно, является КНР, которой было что показать (военный парад с демонстрацией новейших образцов техники вызвал нервную реакцию во многих столицах), но гости саммита тоже производят впечатление. И одно из самых больших произвела индийская делегация во главе с Нарендрой Моди.Именно с индусами связаны два момента в саммите, которые наглядно показывают характер и масштаб происходящих в мире изменений.Первый состоял в том, что Индия и Пакистан заблокировали вступление в ШОС Азербайджана и Армении.Ну, тут, в общем, всё понятно и предсказуемо — Индия заблокировала вступление Азербайджана, потому что он слишком близок к Пакистану (мы-то думали, к Турции, но индусам виднее), а Пакистан заблокировал Армению из чистой вредности — чтобы насолить Индии (самое забавное, что на этом же саммите страны подписали соглашение об установлении дипломатических отношений).С одной стороны, отношения Индии и Пакистана всем хорошо известны и удивления не вызывают — два обломка Британской Индии до сих пор не могут поделить колониальное наследство. Скорее уж надо восхищаться теми дипломатами, которые обеспечили присутствие обоих государств в ШОС.С другой стороны, Армения и Азербайджан приехали на саммит с лучшими надеждами, как свеженарисованные "друзья". То есть "друзья", конечно, Алиев с Пашиняном, причём оба завязаны на центры принятия решений в Анкаре и Вашингтоне — сыграло это роль или нет, сказать трудно (с точки зрения здравого смысла именно по этой причине им делать в ШОС нечего, но именно для того, чтобы вырвать их из-под западного влияния, их имело смысл принять — дипломатия!), но получилось обидно.Но главное, конечно, не это, а то, что вместе с отказом от членства в ШОС ставится под вопрос использование Зангезурского коридора как части Транскаспийского международного транспортного маршрута. Коридор этот — не просто часть репараций Армении за майдан, приведший к власти Пашиняна (удачный майдан всегда приводит к поражению в войне и утрате территориальной целостности), но именно тот проект, который был нужен Трампу (он недаром говорил об инвестициях) для того, чтобы влезть в ТМТМ. А тут — такая засада. Да ещё от пакистанцев, которые вообще считаются союзниками США. Отсутствие прибылей от коридора ставит под вопрос способность Пашиняна оправдать его существование перед армянами, как, собственно, и всю срочно нарисованную армяно-азербайджанскую "дружбу".Второй важный момент — личная встреча Моди и Си Цзиньпина с демонстрацией дружеских отношений (не как между Азербайджаном и Арменией).Причём ладно Россия и Индия — они давние партнёры. Но отношения Индии и Китая в XX веке складывались очень непросто.В 1950 году Индия стала одной из первых стран, которые признали именно КНР, а не правительство Чан Кайши на Тайване, собственно, Китаем.Однако потом их отношения испортились, причиной чего стало присоединение к Китаю Тибета (1950–1951 годы), крах теократического режима и бегство Далай-ламы (1959 год). В результате этих событий между Индией и Китаем появилась общая граница в труднодоступных горных районах, делимитация которой проходила буквально с боем — два пограничных конфликта получили статус "войн", а последний произошёл совсем недавно — на рубеже 2021–2022 годов.Ну и плюс тесные отношения между Китаем и Пакистаном, о конфликте с которым Индии мы уже упомянули. Кстати, буквально в апреле эти две страны друг друга увлечённо мутузили, СМИ даже обсуждали возможность применения ядерного оружия, но в конце концов они дали Трампу возможность себя уговорить…И тут — первый за семь лет визит Моди в Китай (он занимает пост премьера с 2014 года) и анонсированные торговые переговоры между двумя крупнейшими по численности населения странами мира (в сумме их население — 2,85 млрд, больше трети населения планеты).Wall Street Journal жалуется на жизнь:"Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, стали мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти".Так что у Трампа не паранойя — не то чтобы против него действительно злоумышляли, скорее просто выстраивают новую мировую архитектуру, не особенно интересуясь его мнением. Причём виноваты в этом исключительно имперские комплексы США (хотя именно в нынешней администрации звучат здравые голоса о том, что мир уже стал многополярным…) и специфическая манера Трампа — именно его попытка надавить на Индию естественным образом толкнула Моди в объятия Си и Путина (хотя это, разумеется, был только повод, а не причина для переориентации в целом неконфликтного индийского лидера).О том, как на саммит ШОС смотрят с Украины, можно прочитать в статье Дмитрия Ковалевича "Союз автократов" и кризис американской Византии. Что говорят на Украине о саммите ШОС"

