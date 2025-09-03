Мир крутится вокруг Тяньцзиня. Казус Индии и ревность Трампа - 03.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250903/mir-krutitsya-vokrug-tyantszinya-kazus-indii-i-revnost-trampa-1068108749.html
Мир крутится вокруг Тяньцзиня. Казус Индии и ревность Трампа
Мир крутится вокруг Тяньцзиня. Казус Индии и ревность Трампа - 03.09.2025 Украина.ру
Мир крутится вокруг Тяньцзиня. Казус Индии и ревность Трампа
Дональд Трамп, конечно, всех насмешил своим "письмом к съезду". Я, дескать, всё вижу – вы против меня злоумышляете! Самое главное – сам же виноват… Но, на самом деле, Трамп достаточно чутко угадал, что в Тяньцзине происходят тектонические события, которые реально меняют политическую карту мира. И многим этот день Победы ещё икнется…
2025-09-03T16:43
2025-09-03T16:43
индия
китай
пакистан
дональд трамп
никол пашинян
си цзиньпин
шос
саммит
кнр (китай)
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068108444_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_6e13d113c91d9a6bff4012a29c14cd07.jpg
Принимающей стороной, естественно, является КНР, которой было что показать (военный парад с демонстрацией новейших образцов техники вызвал нервную реакцию во многих столицах), но гости саммита тоже производят впечатление. И одно из самых больших произвела индийская делегация во главе с Нарендрой Моди.Именно с индусами связаны два момента в саммите, которые наглядно показывают характер и масштаб происходящих в мире изменений.Первый состоял в том, что Индия и Пакистан заблокировали вступление в ШОС Азербайджана и Армении.Ну, тут, в общем, всё понятно и предсказуемо — Индия заблокировала вступление Азербайджана, потому что он слишком близок к Пакистану (мы-то думали, к Турции, но индусам виднее), а Пакистан заблокировал Армению из чистой вредности — чтобы насолить Индии (самое забавное, что на этом же саммите страны подписали соглашение об установлении дипломатических отношений).С одной стороны, отношения Индии и Пакистана всем хорошо известны и удивления не вызывают — два обломка Британской Индии до сих пор не могут поделить колониальное наследство. Скорее уж надо восхищаться теми дипломатами, которые обеспечили присутствие обоих государств в ШОС.С другой стороны, Армения и Азербайджан приехали на саммит с лучшими надеждами, как свеженарисованные "друзья". То есть "друзья", конечно, Алиев с Пашиняном, причём оба завязаны на центры принятия решений в Анкаре и Вашингтоне — сыграло это роль или нет, сказать трудно (с точки зрения здравого смысла именно по этой причине им делать в ШОС нечего, но именно для того, чтобы вырвать их из-под западного влияния, их имело смысл принять — дипломатия!), но получилось обидно.Но главное, конечно, не это, а то, что вместе с отказом от членства в ШОС ставится под вопрос использование Зангезурского коридора как части Транскаспийского международного транспортного маршрута. Коридор этот — не просто часть репараций Армении за майдан, приведший к власти Пашиняна (удачный майдан всегда приводит к поражению в войне и утрате территориальной целостности), но именно тот проект, который был нужен Трампу (он недаром говорил об инвестициях) для того, чтобы влезть в ТМТМ. А тут — такая засада. Да ещё от пакистанцев, которые вообще считаются союзниками США. Отсутствие прибылей от коридора ставит под вопрос способность Пашиняна оправдать его существование перед армянами, как, собственно, и всю срочно нарисованную армяно-азербайджанскую "дружбу".Второй важный момент — личная встреча Моди и Си Цзиньпина с демонстрацией дружеских отношений (не как между Азербайджаном и Арменией).Причём ладно Россия и Индия — они давние партнёры. Но отношения Индии и Китая в XX веке складывались очень непросто.В 1950 году Индия стала одной из первых стран, которые признали именно КНР, а не правительство Чан Кайши на Тайване, собственно, Китаем.Однако потом их отношения испортились, причиной чего стало присоединение к Китаю Тибета (1950–1951 годы), крах теократического режима и бегство Далай-ламы (1959 год). В результате этих событий между Индией и Китаем появилась общая граница в труднодоступных горных районах, делимитация которой проходила буквально с боем — два пограничных конфликта получили статус "войн", а последний произошёл совсем недавно — на рубеже 2021–2022 годов.Ну и плюс тесные отношения между Китаем и Пакистаном, о конфликте с которым Индии мы уже упомянули. Кстати, буквально в апреле эти две страны друг друга увлечённо мутузили, СМИ даже обсуждали возможность применения ядерного оружия, но в конце концов они дали Трампу возможность себя уговорить…И тут — первый за семь лет визит Моди в Китай (он занимает пост премьера с 2014 года) и анонсированные торговые переговоры между двумя крупнейшими по численности населения странами мира (в сумме их население — 2,85 млрд, больше трети населения планеты).Wall Street Journal жалуется на жизнь:"Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, стали мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти".Так что у Трампа не паранойя — не то чтобы против него действительно злоумышляли, скорее просто выстраивают новую мировую архитектуру, не особенно интересуясь его мнением. Причём виноваты в этом исключительно имперские комплексы США (хотя именно в нынешней администрации звучат здравые голоса о том, что мир уже стал многополярным…) и специфическая манера Трампа — именно его попытка надавить на Индию естественным образом толкнула Моди в объятия Си и Путина (хотя это, разумеется, был только повод, а не причина для переориентации в целом неконфликтного индийского лидера).О том, как на саммит ШОС смотрят с Украины, можно прочитать в статье Дмитрия Ковалевича "Союз автократов" и кризис американской Византии. Что говорят на Украине о саммите ШОС"
https://ukraina.ru/20250901/vmesto-tango---balet-vysokoy-politiki-shos-kak-model-bolee-spravedlivogo-mirovogo-ustroystva-1068001405.html
https://ukraina.ru/20250830/voyna-modi-indiya-v-perelomnom-momente-globalnoy-politiki-1067895688.html
https://ukraina.ru/20250901/soyuz-drakona-slona-i-medvedya-sammit-shos-sobral-protivnikov-amerikanskoy--gegemonii-1067954629.html
индия
китай
пакистан
кнр (китай)
армения
азербайджан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068108444_43:0:1236:895_1920x0_80_0_0_6933ab43b48a167576799447ec923777.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
индия, китай, пакистан, дональд трамп, никол пашинян, си цзиньпин, шос, саммит, кнр (китай), армения, азербайджан, мнения
Индия, Китай, Пакистан, Дональд Трамп, Никол Пашинян, Си Цзиньпин, ШОС, саммит, КНР (Китай), Армения, Азербайджан, Мнения

Мир крутится вокруг Тяньцзиня. Казус Индии и ревность Трампа

16:43 03.09.2025
 
© kaader videost / India Today"Лига силы": Нарендра Моди, Си Цзиньпин и Владимир Путин
Лига силы: Нарендра Моди, Си Цзиньпин и Владимир Путин
© kaader videost / India Today
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Дональд Трамп, конечно, всех насмешил своим "письмом к съезду". Я, дескать, всё вижу – вы против меня злоумышляете! Самое главное – сам же виноват… Но, на самом деле, Трамп достаточно чутко угадал, что в Тяньцзине происходят тектонические события, которые реально меняют политическую карту мира. И многим этот день Победы ещё икнется…
Принимающей стороной, естественно, является КНР, которой было что показать (военный парад с демонстрацией новейших образцов техники вызвал нервную реакцию во многих столицах), но гости саммита тоже производят впечатление. И одно из самых больших произвела индийская делегация во главе с Нарендрой Моди.
Именно с индусами связаны два момента в саммите, которые наглядно показывают характер и масштаб происходящих в мире изменений.
Первый состоял в том, что Индия и Пакистан заблокировали вступление в ШОС Азербайджана и Армении.
Ну, тут, в общем, всё понятно и предсказуемо — Индия заблокировала вступление Азербайджана, потому что он слишком близок к Пакистану (мы-то думали, к Турции, но индусам виднее), а Пакистан заблокировал Армению из чистой вредности — чтобы насолить Индии (самое забавное, что на этом же саммите страны подписали соглашение об установлении дипломатических отношений).
С одной стороны, отношения Индии и Пакистана всем хорошо известны и удивления не вызывают — два обломка Британской Индии до сих пор не могут поделить колониальное наследство. Скорее уж надо восхищаться теми дипломатами, которые обеспечили присутствие обоих государств в ШОС.
Саммит ШОС -2025. День второй - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
1 сентября, 17:25
Вместо танго - балет высокой политики. ШОС как модель более справедливого мирового устройстваВ понедельник, 1 сентября, завершилась двухдневная встреча ШОС в верхах. Она показала, что общими усилиями великих держав незападного мира и стран мирового Юга ускоряется формирование новой структуры мирового управления, альтернативной западному, и основанной на иных, более справедливых принципах и ценностях.
С другой стороны, Армения и Азербайджан приехали на саммит с лучшими надеждами, как свеженарисованные "друзья". То есть "друзья", конечно, Алиев с Пашиняном, причём оба завязаны на центры принятия решений в Анкаре и Вашингтоне — сыграло это роль или нет, сказать трудно (с точки зрения здравого смысла именно по этой причине им делать в ШОС нечего, но именно для того, чтобы вырвать их из-под западного влияния, их имело смысл принять — дипломатия!), но получилось обидно.
Но главное, конечно, не это, а то, что вместе с отказом от членства в ШОС ставится под вопрос использование Зангезурского коридора как части Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Коридор этот — не просто часть репараций Армении за майдан, приведший к власти Пашиняна (удачный майдан всегда приводит к поражению в войне и утрате территориальной целостности), но именно тот проект, который был нужен Трампу (он недаром говорил об инвестициях) для того, чтобы влезть в ТМТМ. А тут — такая засада. Да ещё от пакистанцев, которые вообще считаются союзниками США. Отсутствие прибылей от коридора ставит под вопрос способность Пашиняна оправдать его существование перед армянами, как, собственно, и всю срочно нарисованную армяно-азербайджанскую "дружбу".
Второй важный момент — личная встреча Моди и Си Цзиньпина с демонстрацией дружеских отношений (не как между Азербайджаном и Арменией).
Причём ладно Россия и Индия — они давние партнёры. Но отношения Индии и Китая в XX веке складывались очень непросто.
В 1950 году Индия стала одной из первых стран, которые признали именно КНР, а не правительство Чан Кайши на Тайване, собственно, Китаем.
Российско-индийские переговоры - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
30 августа, 11:54
"Война Моди". Индия в переломном моменте глобальной политикиВладимир Путин планирует посетить Индию в декабре. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, конкретные детали этого визита будут обсуждаться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, в ходе личной встречи российского президента с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который впервые за семь лет приедет в Китай.
Однако потом их отношения испортились, причиной чего стало присоединение к Китаю Тибета (1950–1951 годы), крах теократического режима и бегство Далай-ламы (1959 год). В результате этих событий между Индией и Китаем появилась общая граница в труднодоступных горных районах, делимитация которой проходила буквально с боем — два пограничных конфликта получили статус "войн", а последний произошёл совсем недавно — на рубеже 2021–2022 годов.
Ну и плюс тесные отношения между Китаем и Пакистаном, о конфликте с которым Индии мы уже упомянули. Кстати, буквально в апреле эти две страны друг друга увлечённо мутузили, СМИ даже обсуждали возможность применения ядерного оружия, но в конце концов они дали Трампу возможность себя уговорить…
И тут — первый за семь лет визит Моди в Китай (он занимает пост премьера с 2014 года) и анонсированные торговые переговоры между двумя крупнейшими по численности населения странами мира (в сумме их население — 2,85 млрд, больше трети населения планеты).
Wall Street Journal жалуется на жизнь:
"Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, стали мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти".
- РИА Новости, 1920, 01.09.2025
1 сентября, 06:18
Союз дракона, слона и медведя. Саммит ШОС собрал противников американской гегемонииВ китайском городе Тяньцзин 31 августа и 1 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Так что у Трампа не паранойя — не то чтобы против него действительно злоумышляли, скорее просто выстраивают новую мировую архитектуру, не особенно интересуясь его мнением. Причём виноваты в этом исключительно имперские комплексы США (хотя именно в нынешней администрации звучат здравые голоса о том, что мир уже стал многополярным…) и специфическая манера Трампа — именно его попытка надавить на Индию естественным образом толкнула Моди в объятия Си и Путина (хотя это, разумеется, был только повод, а не причина для переориентации в целом неконфликтного индийского лидера).
О том, как на саммит ШОС смотрят с Украины, можно прочитать в статье Дмитрия Ковалевича "Союз автократов" и кризис американской Византии. Что говорят на Украине о саммите ШОС"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИндияКитайПакистанДональд ТрампНикол ПашинянСи ЦзиньпинШОСсаммитКНР (Китай)АрменияАзербайджанМнения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45"Заберем у них паспорта": боец ВСУ предложил лишить гражданских прав уклонистов
16:43Мир крутится вокруг Тяньцзиня. Казус Индии и ревность Трампа
16:41Суд ЕС отменил санкции против Вячеслава Богуслаева
16:35На заводе "Нефтемаш" в Ивано-Франковской области продолжается масштабный пожар
16:34На транзитном участке молдавской территории на трассе Одесса-Рени находят автомобили с простреленными стеклами
16:25Каллас заявила, что встречи глав государств России, Китая и КНДР стали "прямым вызовом" миропорядку
16:19Как заработать на самоубийстве 15 млн. Коррупция добивает украинскую армию
16:15Между похоронами и политическим шоу. Верховная Рада открыла осеннюю сессию
16:15Женщина пострадала при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области
16:05Житель Краснодара осужден на 9 лет за попытку поджога железнодорожной инфраструктуры
16:00Давид Кочаров: Пока одни украинцы атакуют Rutube, миллион других смотрит на нём новости о России
16:00Парадоксы 3 сентября: умиротворение при помощи войны
15:55Украина хотела втянуть Польшу в войну с Россией, признался бывший президент Дуда
15:45На улицах Украины появились вооруженные группы подростков, напоминающие "хунвейбинов"
15:35За неделю до выборов в Германии скончались семь кандидатов от партии "АдГ". Главное к этому часу
15:25ВС РФ нанесли удар по объекту производства БПЛА в Хмельницком: появились кадры пожара
15:15Учеба в тени войны: почему в украинских классах нет мальчиков
15:12Про Украину говорили в кулуарах: Заклязьминская о встрече Путина и Си на саммите ШОС
15:09Владимир Ераносян: Если США и Япония полезут на Дальний Восток, то получат "Орканами" и "Дунфэнами"
15:05Российские войска продвинулись на Купянском направлении, сорвав ловушку ВСУ в Соболевке
Лента новостейМолния