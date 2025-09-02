https://ukraina.ru/20250902/novyy-gazoprovod-i-bezvizovyy-rezhim-nazvany-rezultaty-vizita-putina-v-kitay-1068052544.html

Новый газопровод и безвизовый режим: названы результаты визита Путина в Китай

Новый газопровод и безвизовый режим: названы результаты визита Путина в Китай

Продолжается визит Владимира Путина в Китай. Во вторник, 2 сентября, на сайте Кремля появился список документов, подписанных РФ и КНР. Обращает на себя внимание меморандум по газопроводу "Сила Сибири-2", а также взаимный безвизовый режим для граждан двух стран

Стратегическое партнерствоЧетырехдневный визит главы российского государства в Китай начался 31 августа. Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а на 3 сентября запланировано его посещение военного парада в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией.В ходе визита подписано более 20 соглашений.РФ готова поддерживать стратегическое взаимодействие с Китаем, рассказал Путин.Как отметил Си Цзиньпин, Китай и Россия должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов."Следует повышать устойчивость сотрудничества, укреплять взаимопонимание и прилагать усилия для сохранения и защиты сотрудничества", - рассказал председатель КНР.Вторая "Сила Сибири"Среди подписанных соглашений – меморандум о строительстве нового газопровода "Сила Сибири-2". Как заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, это будет "самым крупным, самым масштабным и самым капиталоёмким проектом в газовой отрасли в мире".Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров между Путиным, Си Цзиньпином, а также президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Участие в переговорах последнего было обусловлено тем, что через монгольскую территорию пройдет транзитный газопровод "Союз Восток"."На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии — сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток", - сказал Миллер.Сообщается, что по этой договоренности объем поставок составит 50 млрд куб. м в год в течение 30 лет.Глава "Газпрома" добавил, что стороны согласовали увеличение поставок по "Силе Сибири" с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год и по "Восточному маршруту" с 10 млрд до 12 млрд куб. м в год.Впервые о "Силе Сибири-2" предметно заговорили в 2020 году, когда началось проектирование этого газопровода для поставок российского голубого топлива в Китай. Планируемая протяженность газопровода – 6,7 тыс. км.С 2019 года действует газопровод "Сила Сибири", по которому идет экспорт газа с Чаяндинского месторождения в Якутии, а также Ковыктинского месторождения в Иркутской области.Точная стоимость газа, который будет поставляться по "Силе Сибири-2" не называется. Как отметил Миллер, эта стоимость для Пекина будет ниже, чем для европейцев. Это обусловлено, в первую очередь, логистикой."Транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже. Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже", - пояснил глава "Газпрома".На Западе еще недавно скептически оценивали шансы России заключить с Китаем соглашение о строительстве нового газопровода."Достижение любого прогресса в проекте [нового газопровода] стало бы дипломатическим успехом для президента Владимира Путина и мощным сигналом о прочных связях, которые развиваются с Китаем с 2022 года, в то время как Россия борется с последствиями западных санкций", - писало агентство Bloomberg.Теперь же это стало реальностью, хотя пока нет деталей по коммерческой составляющей, а также по срокам проекта.Безвизовый режимПомимо меморандума по "Силе Сибири-2", важным результатом визита Путина в Китай стало соглашение о безвизовом режиме для граждан РФ.Данный режим заработает с 15 сентября и в пробном режиме будет действовать в течение года. "Безвиз" рассчитан на пребывание в течение 30 дней для всех россиян, которые имеют обычный загранпаспорт."Под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские отношения сохраняют высокий уровень развития. Китай придает большое значение активизации обменов между народами двух стран, поддерживает укрепление взаимодействия между ними, вносит позитивный вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между КНР и Россией в новую эпоху. <…> Мы приветствуем, чтобы еще больше российских друзей чаще посещали Китай", - сообщил о принятом решении официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.До настоящего момента для посещения КНР с туристическими целями россиянам нужно было иметь загранпаспорт, который должен быть действителен не менее 6 месяцев с даты предполагаемого выезда из Китая. Визу нужно оформлять заранее в одном из китайских консульств или же через визовый центр.Кроме туристической, также доступны деловая виза, виза для посещения родственников, рабочая виза, для учебы и т.д.Соглашение имеет двусторонний характер, то есть аналогичный "безвиз" будет действовать и для граждан КНР, которые хотят посетить Россию, сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов."Летать или ездить, если речь о Дальнем Востоке, в Китай россиянам можно без визы. Пребывание до 30 дней - по обычному загранпаспорту. Для китайцев в России, разумеется, порядок аналогичный. Спасибо межгосударственному соглашению, о котором только что стало известно", - сказал он.По словам Титова, с 2023 года граждане КНР могли в индивидуальном порядке получать российскую электронную визу, что гораздо проще обращений в посольство. 