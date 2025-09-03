https://ukraina.ru/20250903/ischenko-evropa-namerenno-provotsiruet-voynu-s-rossiey-chtoby-uderzhat-ssha-1068029071.html
Ищенко: Европа намеренно провоцирует войну с Россией, чтобы удержать США
Европейские страны, понимая, что своими силами не справятся с Россией и рискуют остаться без поддержки уходящих на Дальний Восток США, намеренно провоцируют прямую войну с Москвой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его словам, таким образом Европа рассчитывает втянуть Вашингтон в конфликт по обязательствам НАТО и не допустить своего перехода под российский контроль.Эксперт заявил, что у Европы после заявлений американского лидера Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса об уходе с Украины осталось полгода, чтобы радикально изменить ситуацию.Ищенко отметил, что европейцы, начав с Великобритании, пытаются спровоцировать военный конфликт, в котором первыми участниками станут Польша и Германия, чтобы затем обратиться за помощью к США как к члену НАТО."Понятное дело, что США не могут просто так уйти из Европы и оставить ее России. Им она нужна как плацдарм и как партнер. Да, это партнер, которого едят, но это все равно партнер... Поэтому европейцы провоцируют прямую войну европейских стран с Россией", — пояснил Ищенко.Обозреватель подчеркнул, что даже в случае неудачи Европа рассчитывает на позиционный тупик и компромиссный мир, который позволит компенсировать потери.Он также обратил внимание, что провокационная риторика Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Трампа не является его личной инициативой, а полностью согласована с европейскими лидерами."Повторюсь, Европа провоцирует войну, а Зеленский открыто говорит Орбану: "Плевал я на тебя и на твоего Трампа. Что ты мне сделаешь?"... И то, что делает Зеленский – не его личная инициатива. Это согласовано с европейцами", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться читайте на сайте Украина.ру.
Украина.ру
По его словам, таким образом Европа рассчитывает втянуть Вашингтон в конфликт по обязательствам НАТО и не допустить своего перехода под российский контроль.
Эксперт заявил, что у Европы после заявлений американского лидера Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса об уходе с Украины осталось полгода, чтобы радикально изменить ситуацию.
Ищенко отметил, что европейцы, начав с Великобритании, пытаются спровоцировать военный конфликт, в котором первыми участниками станут Польша и Германия, чтобы затем обратиться за помощью к США как к члену НАТО.
"Понятное дело, что США не могут просто так уйти из Европы и оставить ее России. Им она нужна как плацдарм и как партнер. Да, это партнер, которого едят, но это все равно партнер... Поэтому европейцы провоцируют прямую войну европейских стран с Россией", — пояснил Ищенко.
Обозреватель подчеркнул, что даже в случае неудачи Европа рассчитывает на позиционный тупик и компромиссный мир, который позволит компенсировать потери.
Он также обратил внимание, что провокационная риторика Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Трампа не является его личной инициативой, а полностью согласована с европейскими лидерами.
"Повторюсь, Европа провоцирует войну, а Зеленский открыто говорит Орбану: "Плевал я на тебя и на твоего Трампа. Что ты мне сделаешь?"... И то, что делает Зеленский – не его личная инициатива. Это согласовано с европейцами", — резюмировал Ищенко.