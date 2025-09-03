Военный эксперт Николай Сорокин: Россия почти взяла Купянск и готовит хитрый план по освобождению Херсона - 03.09.2025 Украина.ру
Военный эксперт Николай Сорокин: Россия почти взяла Купянск и готовит хитрый план по освобождению Херсона
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Военный эксперт Николай Сорокин: Россия почти взяла Купянск и готовит хитрый план по освобождению Херсона

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Есть все основания полагать, что в ходе осенней кампании ключевые пункты обороны ВСУ будут потеряны.
Киевский режим близок к тому, чтобы остаться без Купянска. Он уже наполовину зачищен российскими войсками. Минобороны РФ опубликовало соответствующие кадры. Дорога снабжения гарнизона будет перерезана в ближайшее время. Через Оскол по грязи много грузов ты не доставишь. Воздушный мост с помощью больших беспилотников ты не наладишь.
В Покровске у ВСУ тоже тяжелейшая ситуация. Город уже в огневой блокаде. Не сегодня-завтра он будет полностью блокирован. Наши войска давно взяли Первое Мая (южные окраины города) и продвигаются в застройке.
Северо-восточные заслоны Красного Лимана у противника тоже рухнули.
Пока у Украины есть палочка-выручалочка в виде "Азова"*, который она бросает во все горячие точки. Но "Азов"* - один, а угрожаемых направлений от семи до девяти. И он несет потери в каждом бою.
То есть наша тактика мелких порезов дает свои плоды. Притом, что объекты, которые мы штурмуем, не такие уж и мелкие. Купянск, Покровск и Константиновка, к которой мы подходим широким фронтом с юго-востока и юго-запада. В ближайшие два месяца они окажутся под нашим контролем.
На мой взгляд, главное наше направление – это Северск.
За последние две недели ВС РФ освободили Серебрянское лесничество и саму Серебрянку. Войска угрожают Северску с четырех сторон. Мало того, что Северск – это суперфортэця. Это ключ к каналу "Северский Донец-Донбасс". А в Донецке сейчас жесточайший дефицит питьевой воды и вообще водоснабжения. Люди стонут. Да, российское правительство принимает меры. Да, ездят водовозы. Но это же не выход из положения. Нужно разблокировать вход в канал, который находится в Северске. Из-за этого он нам втройне важен.
Северск и Константиновка – это два ключа к освобождению всего Донбасса. После взятия Северска и Константиновка Славянск и Краматорск долго не удержатся. Внимательно следим за развитием событий.
Отмечу также, что у нас есть идеи по освобождению Херсона и Запорожья.
С Херсоном все хитро.
Попыток форсировать Днепр мы не предпринимаем, но острова все заняли и предприняли один финт с трассой М-14 ("Николаев-Херсон"), по которой снабжается украинский гарнизон. Так вот ВС РФ на этой трассе установили мертвую зону. Это значит, что 10 километров трассы и 100 метров справа/слева от нее пристреляны разными системами (артиллерия и БПЛА) таким образом, что ни одна машина через эту зону проехать не может. Она либо уничтожается, либо повреждается. Посмотрите фотографии в интернете. Мы там уже сотни машин сожгли.
То есть мы сделали так, что противник не сможет снабжать Херсон по трассе. А снабжать его по грунтовкам сложнее и затратнее. И эта мертвая зона будет расширяться.
Полагаю, что штурм Херсона будет включать в себя два этапа.
Там есть микрорайон, который называется Остров. Он делит Днепр на восточную и западную протоку. Восточная протока достаточно неширокая. Форсировать ее при предварительной артиллерийской, авиационной и БПЛА-подготовке, ликвидировав основные огневые точки противника, сложно, но можно. Как только армия овладеет микрорайоном Остров, оборона Херсона станет бессмысленной, потому что оттуда можно уничтожить вражеский гарнизон артиллерией и БПЛА. Город не такой уж большой.
Последовательность действий будет такой: расширение килл-зоны, микрорайон Остров, весь Херсон.
Что касается Запорожья, то мы неплохо там двигаемся. Не только со стороны юга Донбасса. Главное, что основательно зацепились за Степногорск. Это, по сути, маленький город с заброшенным Таврическим ГОКом.
Думаю, ближайшая неделя определит, насколько будет ли наступление на Запорожском направлении направлено на столицу региона – город Запорожье.
* запрещенная в России террористическая организация
