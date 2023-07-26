Война на Черном море. Совет Украина — НАТО может ее легализовать, но это вряд ли
09:28 26.07.2023 (обновлено: 10:01 26.07.2023)
© AFP2023 / PAUL ELLIS
© AFP2023 / PAUL ELLIS
Сегодня все условия для возникновения полномасштабной войны со многими участниками на Черном море уже созданы. Так, 17 июля 2023 года, устав терпеть невыполнение своих условий и обещаний партнеров, Россия вышла из так называемой "зерновой сделки"
Кроме того, Россия отозвала гарантии безопасности судоходства и свернула морской гуманитарный коридор. На этом фоне Минобороны России предупредило, что с 20 июля сего года все суда, следующие в украинские порты Черного моря, будут рассматриваться российской стороной как перевозчики грузов военного назначения. Со всеми вытекающими последствиями — могут оказаться на дне.
В ответ Украина пригрозила топить суда, идущие в российские порты по Черному морю. Киев верит, что может продавить выполнение своих хотелок силовым путем, и теперь осталось только приступить к выполнению своих обещаний конкретными делами.
В Украине хотят решить свои проблемы с подключением всей мощи западных союзников, для чего по просьбе неонацистского президента Украины Владимира Зеленского 26 июля 2023 года в Брюсселе состоится уже второе (первое случилось при создании) заседание нового Совета Украина – НАТО (СУН) на уровне послов и постоянных представителей в Альянсе.
СУН, созданный 12 июля сего года на саммите НАТО в Вильнюсе, сменил в этом деле КУН (Комиссию Украина – НАТО). И разница между этими двумя структурами лишь в том, что КУН собиралась нерегулярно, а вот право собирать СУН по своему усмотрению Киев получил на указанном саммите. И, как видим, сразу воспользовался такой возможностью – он хочет, что бы НАТО надавила на Россию, напугала ее, заставила подчиниться и сквозь пальцы смотреть на то, как Украина возит из своих портов зерно, а туда взамен – оружие.
А че? Как мед, так сразу ложкой – это почерк Киева: просить много, стараясь получить искомое и желанное хоть по минимуму. Цель мероприятия указана прямо и открыто — "проконсультироваться о последних событиях и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море".
"И этот механизм может сработать. Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой Совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Безопасный кризис в Черном море мы можем преодолеть", —
заявил и сам Зеленский в одной из своих пятиминуток ненависти, с которыми он обращается украинцам по подконтрольному ТВ и таким же соцсетям.
Подтвердила намерение и пресс-секретаря НАТО Оана Лунгеску: "Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море".
Сейчас официально указано, что встреча пройдет за закрытыми дверями. И что по ее итогам подходы к прессе не запланированы, однако может быть выпущено короткое письменное заявление. Более того -- каких-то практических решений не ожидается. И понятно почему – только Киев с подачи США хочет эскалации конфликта на Черном море, а все остальные понимают, что будут иметь дело с Россией – она ведь предупредила, что не потерпит самоуправства за свой счет.
Официальной информации о том, что будут "тереть" послы, пока нет. Однако в статье для агентства Bloomberg 25 июля сего года экс-главковерх объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис сообщил, что на СУН попытаются договориться, чтобы, как того и хотят Украины и США, вывоза зерна с Украины по Черному морю шел без согласия России. И сопровождали его конвои военных кораблей НАТО.
"Как это будет работать? Возможно, путем объединения торговых судов в конвои по три-пять кораблей, которые будут сопровождаться парой боевых судов, оснащенных управляемыми ракетами", -- написал Ставридис.
И разъяснил: в сопровождении украинских кораблей должны принимать участие две постоянные морские группы НАТО. Одна из них может состоять из минных тральщиков, вторая - из фрегатов и эсминцев, обладающих большой огневой мощью и системами ПВО.
Плюс, конечно же, авиация НАТО могла бы патрулировать маршруты и отслеживать местонахождение кораблей Черноморского флота ВМФ России, для чего можно разместить эскадрильи истребителей Альянса на севере Турции, в Румынии и Болгарии. И вдобавок задействовать воздушные и подводные беспилотные аппараты.
Почему флот и авиация НАТО? Да потому, что ВМС Украины прекратили существование еще 29 мая сего года, когда в порту Одессы был выведено из строя последнее украинское боевое судно -- средний десантный корабль "Юрий Олефиренко". Топить российские корабли с резиновых надувных лодок даже иностранного производства, которым Запад щедро снабдил Украину, представляется затруднительным. Это обстоятельство и вызвало, походу, влажные морские фантазии у главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который в интервью France 24 размечтался: "Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России... в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор".
24 июля, 16:18Владимир Ераносян об ударах по Крыму ракетами ATACMS, тактике Жукова и десантах на побережье Черного моряКрым – это форпост России в акватории Черного моря. Уходить отсюда Черноморский флот не будет ни при каких обстоятельствах, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Однако отсутствие ВМС у Украины и только намечающееся наличие новых истребителей F-16 – это только одна из существенных проблем этого заседания СУН. Равно как и слабое представительство сторон на нем. Агентству ТАСС уже сообщили несколько источников в Брюсселе, что на встрече будут присутствовать не все послы государств НАТО, а часть делегаций будет представлена старшими дипломатами: сезон отпусков видите ли, а Украине приспичило повоевать…
Однако есть и другие проблемы. Одна их главных -- позиция Турции, которая стремится не допускать присутствия сил нечерноморских стран НАТО в Черном море в нарушение конвенции Монтре. Так Анкара считала, как до конфликта в Украине и на Черном море, так и после его начала. А по конвенции Монтре черноморских державы – это Турция, Румыния, Болгария, Украина, Россия, Грузия и явочным путем почти никем не признанная Абхазия. Всё! Никаких США и Великобританий там нет.
Кроме того, -- и это очень важно! – многие брюссельские эксперты отмечают, что, как уже было многократно сказано, массовое присутствие на морских маршрутах в Черном море вблизи зоны конфликта военных кораблей и самолетов НАТО в разы повышает риск инцидентов и эскалации конфликта до прямого столкновения России и Альянса.
И, конечно же, главная проблема этого заседания СУН – позиция России, которая обеспокоена возможным участием стран НАТО в конфликте.
"Мы считаем, что натовская сторона не опосредованно, а открыто участвует в силовой конфронтации на Украине с Россией и является непосредственным участником этих действий. Здесь речь может пойти об опасном расширении вовлеченности НАТО в действия, которые разгоняют региональную напряженность. Мы считаем эти вещи недопустимыми",
— уже заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на полях саммита ООН по продовольственным системам, который сейчас проходит в Риме.
Однако Россия ведь не только угрожает топить непослушные иностранные суда. Она:
а) готова сама решать продовольственные проблемы беднейших стран мира, и крайний раз об этом сказал ее президент Владимир Путин в своей статье в преддверии саммита "Россия–Африка". По его словам, Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, и, несмотря на санкции, Россия и дальше будет активно работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и т.д.;
б) как официально заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский еще 21 июля 2023 года, Россия готова даже вернуться в зерновую сделку – если будут выполнены семь ее главных условие. Считайте сами:
1. реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки;
2. должны быть сняты все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. Речь идет в том числе о незамедлительном подключении этих организаций к международной банковской системе расчетов SWIFT;
3. необходимо возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений. Стоимость этих деталей для отечественных производителей выросла на 40%, а рост издержек при финансовых транзакциях составил порядка 10%, и общие потери достигли 1,6 млрд. долл.;
4. решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российского экспорта продовольствия, а также обеспечение всей логистики этих поставок. Сегодня многие страховщики отказываются страховать сделки;
5. нужно обеспечить беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства. Речь идет в том числе о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;
6. разблокировка российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью;
7. восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки.
По словам Полянского, Россия исходит из того, что не оружие должно определять характер зерновой сделки, а "она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче".
Вот, собственно, и все, что пока можно сказать о СУН в Брюсселе и хотелках Украины и Запада.
По мнению многих экспертов, с учетом сложности проблемы и низкого уровня участников встречи на заседании Совета в эту среду принятие каких бы то ни было конкретных решений маловероятно. А обозреватель Эрхан Алтыпармак написал в статье для dikGAZETE, что Зеленский не сможет поставлять зерно через Черное море без участия России из-за созданных ВСУ угроз в регионе. По его словам, серьезную опасность для поставок представляют собой мины, размещенные украинской армией в Черном море.
"В этих условиях мы не можем говорить ни об обеспечении безопасности, ни о поставках украинского зерна по этому маршруту. Главным препятствием для отправки украинского продовольствия через Черное море является сам Киев. В то время как именно российский флот устраняет эти угрозы", -- написал он.
Однако, с другой стороны, прикидки и, как говорится, первое обнюхивание может состояться. Запад всегда так действует: публично говорит одно, тайно делает другое, а шумно призывает к третьему. Но в это раз, кажется, Россия к этому готова.