https://ukraina.ru/20230726/1048261750.html

Война на Черном море. Совет Украина — НАТО может ее легализовать, но это вряд ли

Война на Черном море. Совет Украина — НАТО может ее легализовать, но это вряд ли - 26.07.2023 Украина.ру

Война на Черном море. Совет Украина — НАТО может ее легализовать, но это вряд ли

Сегодня все условия для возникновения полномасштабной войны со многими участниками на Черном море уже созданы. Так, 17 июля 2023 года, устав терпеть невыполнение своих условий и обещаний партнеров, Россия вышла из так называемой "зерновой сделки"

2023-07-26T09:28

2023-07-26T09:28

2023-07-26T10:01

эксклюзив

украина

россия

спецоперация

черное море

черноморский флот вмф россии

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Кроме того, Россия отозвала гарантии безопасности судоходства и свернула морской гуманитарный коридор. На этом фоне Минобороны России предупредило, что с 20 июля сего года все суда, следующие в украинские порты Черного моря, будут рассматриваться российской стороной как перевозчики грузов военного назначения. Со всеми вытекающими последствиями — могут оказаться на дне.В ответ Украина пригрозила топить суда, идущие в российские порты по Черному морю. Киев верит, что может продавить выполнение своих хотелок силовым путем, и теперь осталось только приступить к выполнению своих обещаний конкретными делами.В Украине хотят решить свои проблемы с подключением всей мощи западных союзников, для чего по просьбе неонацистского президента Украины Владимира Зеленского 26 июля 2023 года в Брюсселе состоится уже второе (первое случилось при создании) заседание нового Совета Украина – НАТО (СУН) на уровне послов и постоянных представителей в Альянсе.СУН, созданный 12 июля сего года на саммите НАТО в Вильнюсе, сменил в этом деле КУН (Комиссию Украина – НАТО). И разница между этими двумя структурами лишь в том, что КУН собиралась нерегулярно, а вот право собирать СУН по своему усмотрению Киев получил на указанном саммите. И, как видим, сразу воспользовался такой возможностью – он хочет, что бы НАТО надавила на Россию, напугала ее, заставила подчиниться и сквозь пальцы смотреть на то, как Украина возит из своих портов зерно, а туда взамен – оружие.А че? Как мед, так сразу ложкой – это почерк Киева: просить много, стараясь получить искомое и желанное хоть по минимуму. Цель мероприятия указана прямо и открыто — "проконсультироваться о последних событиях и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море".заявил и сам Зеленский в одной из своих пятиминуток ненависти, с которыми он обращается украинцам по подконтрольному ТВ и таким же соцсетям.Подтвердила намерение и пресс-секретаря НАТО Оана Лунгеску: "Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море".Сейчас официально указано, что встреча пройдет за закрытыми дверями. И что по ее итогам подходы к прессе не запланированы, однако может быть выпущено короткое письменное заявление. Более того -- каких-то практических решений не ожидается. И понятно почему – только Киев с подачи США хочет эскалации конфликта на Черном море, а все остальные понимают, что будут иметь дело с Россией – она ведь предупредила, что не потерпит самоуправства за свой счет.Официальной информации о том, что будут "тереть" послы, пока нет. Однако в статье для агентства Bloomberg 25 июля сего года экс-главковерх объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис сообщил, что на СУН попытаются договориться, чтобы, как того и хотят Украины и США, вывоза зерна с Украины по Черному морю шел без согласия России. И сопровождали его конвои военных кораблей НАТО. "Как это будет работать? Возможно, путем объединения торговых судов в конвои по три-пять кораблей, которые будут сопровождаться парой боевых судов, оснащенных управляемыми ракетами", -- написал Ставридис.И разъяснил: в сопровождении украинских кораблей должны принимать участие две постоянные морские группы НАТО. Одна из них может состоять из минных тральщиков, вторая - из фрегатов и эсминцев, обладающих большой огневой мощью и системами ПВО.Плюс, конечно же, авиация НАТО могла бы патрулировать маршруты и отслеживать местонахождение кораблей Черноморского флота ВМФ России, для чего можно разместить эскадрильи истребителей Альянса на севере Турции, в Румынии и Болгарии. И вдобавок задействовать воздушные и подводные беспилотные аппараты.Почему флот и авиация НАТО? Да потому, что ВМС Украины прекратили существование еще 29 мая сего года, когда в порту Одессы был выведено из строя последнее украинское боевое судно -- средний десантный корабль "Юрий Олефиренко". Топить российские корабли с резиновых надувных лодок даже иностранного производства, которым Запад щедро снабдил Украину, представляется затруднительным. Это обстоятельство и вызвало, походу, влажные морские фантазии у главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который в интервью France 24 размечтался: "Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России... в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор".Однако отсутствие ВМС у Украины и только намечающееся наличие новых истребителей F-16 – это только одна из существенных проблем этого заседания СУН. Равно как и слабое представительство сторон на нем. Агентству ТАСС уже сообщили несколько источников в Брюсселе, что на встрече будут присутствовать не все послы государств НАТО, а часть делегаций будет представлена старшими дипломатами: сезон отпусков видите ли, а Украине приспичило повоевать…Однако есть и другие проблемы. Одна их главных -- позиция Турции, которая стремится не допускать присутствия сил нечерноморских стран НАТО в Черном море в нарушение конвенции Монтре. Так Анкара считала, как до конфликта в Украине и на Черном море, так и после его начала. А по конвенции Монтре черноморских державы – это Турция, Румыния, Болгария, Украина, Россия, Грузия и явочным путем почти никем не признанная Абхазия. Всё! Никаких США и Великобританий там нет.Кроме того, -- и это очень важно! – многие брюссельские эксперты отмечают, что, как уже было многократно сказано, массовое присутствие на морских маршрутах в Черном море вблизи зоны конфликта военных кораблей и самолетов НАТО в разы повышает риск инцидентов и эскалации конфликта до прямого столкновения России и Альянса.И, конечно же, главная проблема этого заседания СУН – позиция России, которая обеспокоена возможным участием стран НАТО в конфликте. — уже заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на полях саммита ООН по продовольственным системам, который сейчас проходит в Риме.Однако Россия ведь не только угрожает топить непослушные иностранные суда. Она:а) готова сама решать продовольственные проблемы беднейших стран мира, и крайний раз об этом сказал ее президент Владимир Путин в своей статье в преддверии саммита "Россия–Африка". По его словам, Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, и, несмотря на санкции, Россия и дальше будет активно работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и т.д.;б) как официально заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский еще 21 июля 2023 года, Россия готова даже вернуться в зерновую сделку – если будут выполнены семь ее главных условие. Считайте сами:1. реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки;2. должны быть сняты все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. Речь идет в том числе о незамедлительном подключении этих организаций к международной банковской системе расчетов SWIFT;3. необходимо возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений. Стоимость этих деталей для отечественных производителей выросла на 40%, а рост издержек при финансовых транзакциях составил порядка 10%, и общие потери достигли 1,6 млрд. долл.;4. решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российского экспорта продовольствия, а также обеспечение всей логистики этих поставок. Сегодня многие страховщики отказываются страховать сделки;5. нужно обеспечить беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства. Речь идет в том числе о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;6. разблокировка российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью;7. восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки.По словам Полянского, Россия исходит из того, что не оружие должно определять характер зерновой сделки, а "она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче".Вот, собственно, и все, что пока можно сказать о СУН в Брюсселе и хотелках Украины и Запада. По мнению многих экспертов, с учетом сложности проблемы и низкого уровня участников встречи на заседании Совета в эту среду принятие каких бы то ни было конкретных решений маловероятно. А обозреватель Эрхан Алтыпармак написал в статье для dikGAZETE, что Зеленский не сможет поставлять зерно через Черное море без участия России из-за созданных ВСУ угроз в регионе. По его словам, серьезную опасность для поставок представляют собой мины, размещенные украинской армией в Черном море. "В этих условиях мы не можем говорить ни об обеспечении безопасности, ни о поставках украинского зерна по этому маршруту. Главным препятствием для отправки украинского продовольствия через Черное море является сам Киев. В то время как именно российский флот устраняет эти угрозы", -- написал он.Однако, с другой стороны, прикидки и, как говорится, первое обнюхивание может состояться. Запад всегда так действует: публично говорит одно, тайно делает другое, а шумно призывает к третьему. Но в это раз, кажется, Россия к этому готова.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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эксклюзив, украина, россия, спецоперация, черное море, черноморский флот вмф россии