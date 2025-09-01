Второй фронт против России? Скориков о страхах Зеленского, выборах и финансировании Украины Трампом - 01.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250901/vtoroy-front-protiv-rossii-skorikov-o-strakhakh-zelenskogo-vyborakh-i-finansirovanii-ukrainy-trampom-1068013280.html
Второй фронт против России? Скориков о страхах Зеленского, выборах и финансировании Украины Трампом
Второй фронт против России? Скориков о страхах Зеленского, выборах и финансировании Украины Трампом - 01.09.2025 Украина.ру
Второй фронт против России? Скориков о страхах Зеленского, выборах и финансировании Украины Трампом
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал репрессии в Молдавии и сотрудничество Зеленского с Санду,... Украина.ру, 01.09.2025
2025-09-01T21:02
2025-09-01T21:02
украина
молдавия
россия
дональд трамп
владимир зеленский
трамп и зеленский
снг
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1068012808_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f3af4a9eca4114b5fffaaf608cbffa5.jpg
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал репрессии в Молдавии и сотрудничество Зеленского с Санду, объяснил, как "мировая жаба глобализма" играет против Трампа и зачем украинские власти упростили выезд молодёжи. 00:22 – Репрессии в Молдавии; 05:47 – Сотрудничество между Зеленским и Санду; 10:47 – Как глобалисты играют против Трампа; 14:10 – Почему Трамп не прекращает финансировать Украину? 16:44 – Почему Украина не боится Европу и США; 21:20 – Упрощение выезда для украинской молодёжи. ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan
украина
молдавия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1068012808_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7360f9e13ea31cbd1aca3006ccf9b48.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, молдавия, россия, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, снг, украина.ру, видео
Украина, Молдавия, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, СНГ, Украина.ру

Второй фронт против России? Скориков о страхах Зеленского, выборах и финансировании Украины Трампом

21:02 01.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал репрессии в Молдавии и сотрудничество Зеленского с Санду, объяснил, как "мировая жаба глобализма" играет против Трампа и зачем украинские власти упростили выезд молодёжи.
00:22 – Репрессии в Молдавии;
05:47 – Сотрудничество между Зеленским и Санду;
10:47 – Как глобалисты играют против Трампа;
14:10 – Почему Трамп не прекращает финансировать Украину?
16:44 – Почему Украина не боится Европу и США;
21:20 – Упрощение выезда для украинской молодёжи.
ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаМолдавияРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийСНГУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:25ВС РФ нанесли удары по объектам в Харьковской области и во временно оккупированных районах Запорожской области и ДНР
23:24Фронтовая сводка за 1 сентября от канала "Дневник Десантника":
23:22Российские войска укрепляют позиции на Лиманском направлении: под контроль взято 30% Шандриголово
23:20Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Пекин. Главные новости к 23:20
23:11Греция отказалась предоставлять военные гарантии безопасности Киеву
22:36В Госдуме сообщили об освобождении юго-востока Украины как цели СВО
22:29Большинство немцев выступают за территориальные уступки Украины ради мира
22:25Flightradar опроверг ложные заявления ЕС о сбое навигации самолета фон дер Ляйен
22:21Российские войска развивают наступление на Красноармейском направлении: взяты ключевые рубежи
22:16ВСУ нанесли террористический удар по гражданским автобусам в Горловке
22:03Киев лишает предприятия критической инфраструктуры права бронирования сотрудников
21:49Украинцы осознают необходимость территориальных компромиссов для достижения мира
21:31Уникальные кадры пуска ракеты "Искандер" сняты с борта российского Су-34
21:27В Черниговской области переименовали улицу в рамках "декоммунизации"
21:02Второй фронт против России? Скориков о страхах Зеленского, выборах и финансировании Украины Трампом
21:00Премьер Словакии Фицо сообщил, что проведет переговоры с Путиным в Пекине. Главные новости к 21:00
20:51Российская армия развивает наступление на Лиманском направлении: заняты ключевые рубежи
20:30Завершился визит президента России в Тянцзинь: подписаны ключевые соглашения в рамках ШОС
20:26Премьер Словакии Фицо встретится с Зеленским
20:21Только 18% украинцев доверяют государственному телемарафону
Лента новостейМолния