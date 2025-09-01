https://ukraina.ru/20250901/vtoroy-front-protiv-rossii-skorikov-o-strakhakh-zelenskogo-vyborakh-i-finansirovanii-ukrainy-trampom-1068013280.html

Второй фронт против России? Скориков о страхах Зеленского, выборах и финансировании Украины Трампом

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал репрессии в Молдавии и сотрудничество Зеленского с Санду,... Украина.ру, 01.09.2025

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал репрессии в Молдавии и сотрудничество Зеленского с Санду, объяснил, как "мировая жаба глобализма" играет против Трампа и зачем украинские власти упростили выезд молодёжи. 00:22 – Репрессии в Молдавии; 05:47 – Сотрудничество между Зеленским и Санду; 10:47 – Как глобалисты играют против Трампа; 14:10 – Почему Трамп не прекращает финансировать Украину? 16:44 – Почему Украина не боится Европу и США; 21:20 – Упрощение выезда для украинской молодёжи. ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan

Новости

