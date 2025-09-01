Ростислав Ищенко: Зеленский нужен Западу до тех пор, пока он обеспечивает войну Украины с Россией
Затягивание конфликта является для киевского режима единственным способом сохранения власти, поскольку любое перемирие неминуемо приведет к его краху. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Эксперт детально разбирает последствия гипотетического мирного урегулирования даже на относительно выгодных для Киева условиях.
"Ценой уступки примерно 20% территории он смог сохранить свой режим на остальной части Украины", — описывает один из возможных сценариев Ищенко. — "Территории уступлены де факто, юридического признания их перехода в состав России временно (до окончания переговоров) удалось избежать".
Однако ключевым вопросом становится финансирование послевоенного существования. "Деньги Запад давал на ведение войны. "Интерес принять участие в восстановлении Украины" — сказка для идиотов. Ключевой вопрос, кто за это заплатит?", — задается риторическим вопросом политолог.
Он указывает на отсутствие ресурсов: "У Киева денег нет. Москва платить за восстановление экономики территорий подконтрольных нацистскому режиму не будет. Запад готов заработать на "восстановлении", но не оплачивать его".
"Дело в том, что не воюющая с Россией Украина никому на Западе не нужна. И Зеленский нужен лишь до тех пор, пока он обеспечивает войну", — резюмирует автор статьи.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.
О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".
29 августа, 07:00"Только в случае капитуляции Украины": Царёв назвал единственный сценарий встречи Зеленского и ПутинаЕдинственным форматом для встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть лишь подписание документов о капитуляции Украины, а любые переговоры лишены смысла из-за нелегитимности главы киевского режима. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
Подписывайся на