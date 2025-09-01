Ростислав Ищенко: Зеленский нужен Западу до тех пор, пока он обеспечивает войну Украины с Россией - 01.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250901/rostislav-ischenko-zelenskiy-nuzhen-zapadu-do-tekh-por-poka-on-obespechivaet-voynu-ukrainy-s-rossiey-1067864565.html
Ростислав Ищенко: Зеленский нужен Западу до тех пор, пока он обеспечивает войну Украины с Россией
Ростислав Ищенко: Зеленский нужен Западу до тех пор, пока он обеспечивает войну Украины с Россией - 01.09.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Зеленский нужен Западу до тех пор, пока он обеспечивает войну Украины с Россией
Затягивание конфликта является для киевского режима единственным способом сохранения власти, поскольку любое перемирие неминуемо приведет к его краху. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-09-01T06:40
2025-09-01T06:40
новости
запад
украина
россия
ростислав ищенко
украина.ру
владимир зеленский
киевский режим
власти украины
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058037942_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_759290fd47d95ca9f0ae8e859f33d20b.jpg
Эксперт детально разбирает последствия гипотетического мирного урегулирования даже на относительно выгодных для Киева условиях. "Ценой уступки примерно 20% территории он смог сохранить свой режим на остальной части Украины", — описывает один из возможных сценариев Ищенко. — "Территории уступлены де факто, юридического признания их перехода в состав России временно (до окончания переговоров) удалось избежать".Однако ключевым вопросом становится финансирование послевоенного существования. "Деньги Запад давал на ведение войны. "Интерес принять участие в восстановлении Украины" — сказка для идиотов. Ключевой вопрос, кто за это заплатит?", — задается риторическим вопросом политолог. Он указывает на отсутствие ресурсов: "У Киева денег нет. Москва платить за восстановление экономики территорий подконтрольных нацистскому режиму не будет. Запад готов заработать на "восстановлении", но не оплачивать его"."Дело в том, что не воюющая с Россией Украина никому на Западе не нужна. И Зеленский нужен лишь до тех пор, пока он обеспечивает войну", — резюмирует автор статьи.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".
https://ukraina.ru/20250829/tolko-v-sluchae-kapitulyatsii-ukrainy-tsarv-nazval-edinstvennyy-stsenariy-vstrechi-zelenskogo-i-putina-1067797783.html
запад
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058037942_79:0:1226:860_1920x0_80_0_0_127bb5eb51b5b5bb2462f7905fe0ef57.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, украина, россия, ростислав ищенко, украина.ру, владимир зеленский, киевский режим, власти украины, война, война на украине, территория, территориальные уступки, переговоры, главные новости
Новости, Запад, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Владимир Зеленский, киевский режим, власти Украины, война, война на Украине, территория, территориальные уступки, переговоры, Главные новости

Ростислав Ищенко: Зеленский нужен Западу до тех пор, пока он обеспечивает войну Украины с Россией

06:40 01.09.2025
 
© Украина.руКоллаж: Владимир Зеленский , энергетика Украины
Коллаж: Владимир Зеленский , энергетика Украины - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Затягивание конфликта является для киевского режима единственным способом сохранения власти, поскольку любое перемирие неминуемо приведет к его краху. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Эксперт детально разбирает последствия гипотетического мирного урегулирования даже на относительно выгодных для Киева условиях.
"Ценой уступки примерно 20% территории он смог сохранить свой режим на остальной части Украины", — описывает один из возможных сценариев Ищенко. — "Территории уступлены де факто, юридического признания их перехода в состав России временно (до окончания переговоров) удалось избежать".
Однако ключевым вопросом становится финансирование послевоенного существования. "Деньги Запад давал на ведение войны. "Интерес принять участие в восстановлении Украины" — сказка для идиотов. Ключевой вопрос, кто за это заплатит?", — задается риторическим вопросом политолог.
Он указывает на отсутствие ресурсов: "У Киева денег нет. Москва платить за восстановление экономики территорий подконтрольных нацистскому режиму не будет. Запад готов заработать на "восстановлении", но не оплачивать его".
"Дело в том, что не воюющая с Россией Украина никому на Западе не нужна. И Зеленский нужен лишь до тех пор, пока он обеспечивает войну", — резюмирует автор статьи.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.
О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".
- РИА Новости, 1920, 29.08.2025
29 августа, 07:00
"Только в случае капитуляции Украины": Царёв назвал единственный сценарий встречи Зеленского и ПутинаЕдинственным форматом для встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть лишь подписание документов о капитуляции Украины, а любые переговоры лишены смысла из-за нелегитимности главы киевского режима. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападУкраинаРоссияРостислав ИщенкоУкраина.руВладимир Зеленскийкиевский режимвласти Украинывойнавойна на Украинетерриториятерриториальные уступкипереговорыГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:43Путин высказался об украинском кризисе на заседании совета глав стран-членов ШОС
07:30ПВО за ночь уничтожила 50 украинских дронов над Россией
07:16Машина протаранила ворота генконсульства России в Сиднее - видео
07:00"Ночь, улица, фонарь, верёвка...": эксперт предсказал, что ждёт Зеленского после окончания конфликта
07:00"Если Зеленского повесят на Банковой, никто не почешется": Ищенко о рисках распада Украины после войны
06:40Ростислав Ищенко: Зеленский нужен Западу до тех пор, пока он обеспечивает войну Украины с Россией
06:20"К концу века украинцев не останется": Ищенко рассказал о необратимом вымирании Украины
06:19Ростислав Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться
06:18Союз дракона, слона и медведя. Саммит ШОС собрал противников американской гегемонии
06:18Украина за неделю. Кто и зачем убил Парубия
06:18"Будет болтаться на фонарном столбе или задушится шарфиком". О судьбе Зеленского в свете участи Парубия
06:12Китайский связной
06:00Фронт еще держится, но украинцы уже заканчиваются: Царёв назвал главную проблему Зеленского
05:00"Наши контролируют высоты": журналист рассказал про высокую эффективность российских дроноводов
05:00"Измотанный солдат – это не солдат": спецкор Стешин о ротации и кадровом составе на СВО
04:34ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка за ночь на 4:00
04:15В Сопоте (Болгария) прошла акция протеста из-за визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
04:15В начале конфликта на Украине треть оружия Киеву поставила Болгария — Урсула фон дер Ляйен
03:56Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска
03:46Опасность БПЛА объявлена в Липецкой и Оренбургской областях. Сводка угроз на 3:40
Лента новостейМолния