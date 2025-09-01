https://ukraina.ru/20250901/rostislav-ischenko-zelenskiy-nuzhen-zapadu-do-tekh-por-poka-on-obespechivaet-voynu-ukrainy-s-rossiey-1067864565.html

Ростислав Ищенко: Зеленский нужен Западу до тех пор, пока он обеспечивает войну Украины с Россией

Затягивание конфликта является для киевского режима единственным способом сохранения власти, поскольку любое перемирие неминуемо приведет к его краху. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

Эксперт детально разбирает последствия гипотетического мирного урегулирования даже на относительно выгодных для Киева условиях. "Ценой уступки примерно 20% территории он смог сохранить свой режим на остальной части Украины", — описывает один из возможных сценариев Ищенко. — "Территории уступлены де факто, юридического признания их перехода в состав России временно (до окончания переговоров) удалось избежать".Однако ключевым вопросом становится финансирование послевоенного существования. "Деньги Запад давал на ведение войны. "Интерес принять участие в восстановлении Украины" — сказка для идиотов. Ключевой вопрос, кто за это заплатит?", — задается риторическим вопросом политолог. Он указывает на отсутствие ресурсов: "У Киева денег нет. Москва платить за восстановление экономики территорий подконтрольных нацистскому режиму не будет. Запад готов заработать на "восстановлении", но не оплачивать его"."Дело в том, что не воюющая с Россией Украина никому на Западе не нужна. И Зеленский нужен лишь до тех пор, пока он обеспечивает войну", — резюмирует автор статьи.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".

