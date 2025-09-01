https://ukraina.ru/20250901/kantemir-i-kantemiriya-neudacha-proekta-moldavskoy-avtonomii-i-nauchnyy-uspekh-gospodarya-1067950303.html

Кантемир и "Кантемирия". Неудача проекта молдавской автономии и научный успех господаря

1 сентября – день памяти вероятно самого известного молдавского учёного Дмитрия Кантемира. Этот соратник российского Петра I ушёл из жизни в 1723 году. Действительный член Берлинской академии наук, чьи труды в XVIII веке издавались на нескольких европейских языках, учёным стал скорее вынужденно, в силу неудач в реализации его политических проектов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062468251_0:26:330:212_1920x0_80_0_0_3f34ec98f7472895bfa1ff5fc4e5b57a.jpg

Первым несбывшимся политическим проектом Кантемира являлась Луцкая сделка с Петром I. По условиям тайного договора, заключённого в 1711 году с российским самодержцем, недавно назначенный на молдавский престол Кантемир обязался перейти на сторону воевавших с османами русских войск. Пётр I в свою очередь принимал молдаван в своё подданство, обязался сохранить их государственность, вернуть отторгнутые турками территории Молдавского княжества. Династия Кантемиров по Луцкому договору должна была получить молдавскую корону в наследственное владение.Однако неудачный исход Прутского похода перечеркнул перспективы автономной Молдавии под российским протекторатом.Летом 1711 года семья молдавского господаря, в сопровождении сохранявших верность Кантемиру бояр и служилых людей, нашла убежище в Российском государстве. Пётр I в ответ на прошения господаря решил "народу волосскому... определить на житьё земли из слобоцких украинных слобод". Местом расположения резиденции молдавского монарха был назначен Харьков. В качестве компенсации имущества, оставленного на родине, Кантемиру и его соратникам передавались вотчины опального генерал-майора Фёдора Шидловского."Диплом" (обязательство), выданный господарю Петром I ещё до Прутской экспедиции, император гарантировал, что "всё княжества Волосского подданные без всякой оговорки и предлога повелению княжему должны будут покорятися". Кроме того, за господарем признавалось право суда над соотечественниками.По всей видимости самодержец предполагал действие данных полномочий молдавского князя на территории его собственного государства, обратившегося за покровительством России. Однако при эвакуации окружения Кантемира из Молдавии господарь явочным порядком стал осуществлять свои властные полномочия и в Российской державе.Более того, как полагает доктор исторических наук Виктор Цвиркун, Кантемир безуспешно пытался распространить свою власть над всеми соотечественниками, проживавшими в России. Общая численность таковых составляла около четырёх тысяч человек и основная их часть служила в четырёх нерегулярных волошских полках русской армии численностью около 700 человек каждый. Причём бойцы этих полков в большинстве своём поступили на службу ещё до Прутского похода, т.е. иммигрировали в Россию независимо от Кантемира.Господарь также просил передать под его команду слободские полки (Киевский, Харьковский, Сумской, Полтавский и Стародубский) "и при них уезд Чугуевский". Малолюдный регион между рекой Луганью и Бахмутом к югу от Слободской Украины Кантемир предлагал предназначить для свободного поселения "вольным людям". Что обосновывалось необходимостью формирования в местности традиционной добычи соли нового полка, укрепило бы российский контроль над донецкими степями.В качестве демографического ресурса для столь амбициозного проекта Кантемир предлагал использовать жителей Польской (Правобережной) Украины, эвакуированных русской Армией на Левобережье после Прутского похода. Данная инициатива господаря по-видимому объясняется ещё и тем, что среди таких переселенцев было заметное число молдаван. Ведь во время нахождения Правобережья под властью молдавского господаря Георгия Дуки в 1681-83 годах туда стимулировалось переселение жителей Молдавского княжества. К примеру, для поселения в Чигирине было прислано не менее двухсот "волохов".По сути молдавский господарь предложил программу создания на юге европейской части России новой военно-поселенческой провинции. В совокупности с неординарным правовым статусом её потенциального руководителя (передающего власть над соотечественниками по наследству, имеющего право суда, внешних сношений) это могло бы привести к появлению автономно-территориального образования.Через четыре десятилетия военно-поселенческая провинция с автономным статусом между Бахмутом и Луганью действительно возникла. Она получила название Славяносербия, а выходцы из Молдавского княжества составили её демографическую основу на стадии формирования.Таким образом идея Кантемира в многом опередила своё время, но сам господарь столкнулся с серьёзными препятствиями в её реализации.Первый удар по "Кантемирии" в Донецкой степи нанесли ближайшие сподвижники молдавского лидера.Ещё в августе 1711 года, следуя к новому месту жительства, Кантемир столкнулся с нежеланием гетмана Иона Некулче и ряда других бояр покидать Киев и ехать на поселение в Харьков. Они не желали слишком сильно удаляться от родины, где их семьи сохраняли значительные владения. Раздражение вызывал и по сути самодержавный статус Кантемира в отношении соотечественников, который тот получил, опираясь на поддержку российского царя.Непокорные аристократы были вынуждены подчиниться лишь из-за применения силы. В дальнейшем же Некулче стал бомбардировать российские власти обращениями с просьбой разрешить ему покинуть пределы империи. Таковое было дано в 1712 году в условиях примирения России с Турцией.Вместе с Некулче разрешением на выезд в соседнюю с Молдавией Польшу пожелали воспользоваться 18 бояр – большинство аристократов, прибывших с Кантемиром. Этот процесс подорвал кадровый потенциал "Кантемирии" ещё на этапе обсуждения данного проекта.Неодобрительно начинание Кантемира восприняли российские военные и, в частности, командовавший войсками на юге фельдмаршал Борис Шереметев. После завершения Прутского похода он провёл смотр и "разбирание волошских частей". Большинство их бойцов освобождались от службы и отпускались "в своё отечество". Правда, как полагает Цвиркун это отнюдь не привело к массовому оттоку молдаван из России. Основная их часть осталась служить в слободских казачьих полках или подразделениях ландмилиции.Румынский историк Н. Чакир считает, что Шереметев убеждал царя в необходимости переселения Кантемира из Харькова вглубь империи. Это, якобы, должно было способствовать улучшению отношений с Турцией, убедить Порту в отказе Петербурга от реванша за неудачный Прутский поход.Поздней осенью 1711 года, едва обосновавшись в Харькове, господарь получил повеление царя прибыть в Петербург на Большой совет по обсуждению отношений с Османской империей. Эта "консилия" созывалась Петром I в условиях угрозы новой русско-турецкой войны и продолжалась с февраля по март 1712 года, пока международная обстановка не нормализовалась.В декабре 1712 года семейство Кантемиров покинуло Харьков и переселилось в столицу России. Глубоко знавший тонкости политической жизни Османской империи господарь, долгое время проведший в роли аманата (почётного заложника) султана, стал незаменимым советником российского правительства по восточным делам.1714-20 годы стали наиболее плодотворным периодом его научной деятельности. По заказу Берлинской академии наук Кантемир написал трактат "Описание Молдавии". Затем вышла его "История возвышения и падения Оттоманской Порты" – первое европейское издание по турецкой истории, как впоследствии характеризовала его французская пресса.По заказу Петра I Кантемир создаёт ещё ряд других исторических и философско-религиозных работ. Но, вероятно научная стезя не вполне удовлетворяла амбиции номинального главы Молдавии. В 1715 году он тайно обращался к австрийскому послу с просьбой помочь перебраться в Трансильванию, где он мог бы заняться подготовкой антиосманского восстания в Молдавии.Об отъезде не только Кантемира, но и его детей за границу Пётр I не хотел даже слышать. Император видел его в качестве президента Российской академии наук, создание которой планировалось.В 1721 году Кантемир вошёл в состав Правительствующего Сената и возведён в чин тайного советника. В этот период он был активно вовлечён в подготовку Персидского похода. В самой же экспедиции молдавский сотрудник царя руководил походной канцелярией самодержца.Тяготы походной жизни очень плохо сказались на здоровье господаря. Обострилось давнее заболевание – сахарный диабет. В неполные 50 лет неудачливый политик и выдающийся мыслитель Кантемир ушёл из жизни.

