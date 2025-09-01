https://ukraina.ru/20250901/budet-boltatsya-na-fonarnom-stolbe-ili-zadushitsya-sharfikom-o-sudbe-zelenskogo-v-svete-uchasti-1067953516.html

"Будет болтаться на фонарном столбе или задушится шарфиком". О судьбе Зеленского в свете участи Парубия

На Украине обсуждают, близок ли на самом деле мир, думают о том, кто заказал ликвидацию разжигателя войны, экс-спикера Рады Андрея Парубия, и какая участь грозит продолжателям его грязного дела.

Что касается перспектив достижения мира, то покинувшая страну украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян призывает не верить ни в какие мирные планы и гарантии. По её мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, Запад сдаваться не собирается и будет поджигать, где только можно: вот уже из Прибалтики летят в Россию БПЛА, которые у нас называют украинскими.Монтян отметила, что пока Запад воюет руками украинцев, и западных лидеров это вполне устраивает, пока темпы наступления ВС РФ достаточно медленные."Это очень, очень, очень медленно. До Славянска, до гипотетической воды — ещё как до Луны. Что всё это время делать огромному засыхающему (на Донбассе серьёзные проблемы с водоснабжением — ред.) на корню региону — непонятно. Ну скажите, зачем при таких условиях Западу сдаваться? Им ещё воевать, не перевоевать, у них карты на руках — и весьма неплохие. Не будут они сдаваться", — сказала она.По словам Монтян, России надо "начинать, наконец-то, воевать всерьёз", поскольку воевать всё равно придётся — вынудят. Европа примет в конце концов решение о натиске на Восток — Drang nach Osten. Сейчас просто ещё не время, но оно непременно наступит.Внутри Украины тоже продолжается период бури и натиска. Жертвами иной раз становятся те персонажи, кто эту бурю призывал и организовывал. Так, в субботу во Львове был ликвидирован экс-секретарь Совбеза Украины, бывший спикер Рады, активный разжигатель войны Андрей Парубий.Разумеется, на Украине обвиняют в его ликвидации Россию и требуют жёстких ответных мер. Украинский нардеп Роман Костенко до появления каких-либо результатов расследования заявил, что это именно РФ "открыла новый этап войны, когда она на первых лиц государства покушается и уничтожает с помощью терактов"."Я считаю, что Украина должна принять для себя решение, как она будет отвечать на эти теракты. Никто уже не находится в безопасности. Поэтому это может быть новым этапом войны для уничтожения институций и на территории Российской Федерации в том числе. В зависимости от того, какие решения будут приняты нашим руководством", — заявил он в эфире одного из каналов.Конечно, не все верят в российский след. Политолог и аналитик Михаил Павлив полагает, что это показательная "расправа, которая демонстрирует: правый лагерь Украины начал пожирать сам себя"."Те, кто ещё вчера громко кричал про "единство нации", сегодня выносят приговор друг другу прямо на улицах", — написал эксперт, раскрыв накопившиеся в украинском националистическом лагере противоречия."Особый знак Божиего правосудия" видит в случившемся вынужденно покинувший страну бывший секретарь Одесского епархиального управления УПЦ священник Андрей Новиков."Парубий — один из главных организаторов массового жестокого убийства русских православных людей 2 мая 2014 г. в Одессе. Лично знаю пострадавших, горевших, подвергшихся пыткам, но выживших и продолжающих борьбу за русское дело православных одесситов. У них подчас много трудностей, болезни, в том числе как следствие травм и повреждений, случившихся в тот страшный день. Но они с Богом живут. А торжествовавший "победу" над Русским Миром униат и убийца Парубий отправился на вечное свидание к сатане в ад", — заявил священник в своём блоге.Реакцию украинского общества в соцсетях изучил украинский пропагандист-русофоб Виталий Портников. И пришёл к неутешительным выводам: эта реакция показывает, что большое количество граждан Украины, даже находясь под бомбами, под обстрелами, до сих пор "являются носителями русского".Парубий для них больший враг, чем Путин, они думают, что если бы таких, как Парубий, не было, они бы жили в сердечном понимании с Россией, и никто бы не стрелял, заявил пропагандист в эфире телеканала "Эспресо".А находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский нардеп Александр Дубинский, комментируя ликвидацию Парубия, высказал предположение, что ликвидацией Парубия "началась зачистка бенефициаров переворота".Что ж, кто бы ни начал эту зачистку, а на Украине очень многим теперь есть о чём задуматься.Вынужденно скитающийся по Европе, но не теряющий связей с родиной блогер, известный как "Колобок из Одессы" (он действительно одессит), предрекает бесчинствующим сейчас военкомам-пикселяторам и их криминальным помощникам тяжёлые времена уже в недалёком будущем — люди всё им припомнят. Равно как грозит опасность и соросятам, у которых, помимо прочего, трамписты могут потребовать отчёта об израсходованных миллионах.Блогер также прокомментировал решение Киева выпускать из страны молодёжь 18–22 лет — конечно, это хорошо, что многие молодые люди выехали и выедут, этим они спасут себя от верной смерти. Но "для страны это последний гвоздь в крышку гроба", экономике конец, кто будет работать и пенсионеров содержать?По мнению "Колобка", с Украины уже "все разъехались, все разбежались", там скоро останутся одни чиновники, военкомы, волонтёры-турбопатриоты и те самые пенсионеры, которым просто некуда деться. В общем, хорошенькая перспектива. Зато режим убирает сейчас потенциальную угрозу в виде протестов молодёжи — ведь недавно именно молодёжь допризывного возраста устраивала (под руководством невидимых кукловодов) "картонный Майдан". Вот их-то и выпускают.В свою очередь, Дубинский высказал в своём блоге уверенность в том, что все эти меры режим и деятелей режима не спасут. По его словам, на Украине нет сейчас механизма мирной передачи власти, а старые элиты не простят новым "кидка" (речь об имущественных вопросах — ред.). Потому Зеленский, если не сбежит, то "будет болтаться на фонарном столбе, а если сбежит — умрёт от отравления или задушится шарфиком".Нардеп добавил, что "мирная передача власти в Украине практически исключена".Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Крупнейший концлагерь Европы" хочет ударить по Кремлю и мавзолею. Украинские эксперты о происходящем И в статье Ростислава Ищенко "Общество переходного периода"

