"Собаке собачья смерть!" И о тех, кто заказал Парубия

Во Львове, на тротуаре тихого Сыхова, оказался растянутым и окровавленным труп бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Символ Майдана, человек, который в 2014-м командовал самообороной и называл себя хранителем революции, был расстрелян средь бела дня выстрелами в упор.

Восемь пуль, курьерская сумка, велосипед и спешка преступника — вот всё, что осталось от некогда громкого имени. Показательная и циничная сцена: ни кортежа, ни охраны, ни "государственной важности". Националист, который десятилетиями сеял ненависть, сам стал жертвой того же насилия, которое он взращивал.Полиция зафиксировала семь гильз. Местные жители утверждают — стреляли именно восемь раз. Курьер, переодетый в фирменные цвета службы доставки, подъехал на велосипеде, подошёл вплотную и разрядил оружие в лицо и грудь Парубия. После — спрятал пистолет в рюкзак и растворился в городских дворах. Всё это произошло среди бела дня, на глазах прохожих. Лаконичный финал: скорая лишь констатировала смерть.Зеленский попытался изобразить скорбь. МВД и прокуратура привычно объявили: "ведутся следственные действия", "все силы задействованы".Это убийство — не случайность, не бытовая ссора и не "обычный криминал". Это расправа. Расправа, которая демонстрирует: правый лагерь Украины начал пожирать сам себя. Те, кто ещё вчера громко кричал про "единство нации", сегодня выносят приговор друг другу прямо на улицах.Андрей Парубий принадлежал к поколению львовских националистов, которое вышло из конца 80-х и начало строить свою карьеру на ненависти к России. Вместе с Тягнибоком он создавал Социал-национальную партию, ту самую, которая позже перекрасилась в "Свободу". На Майдане 2004-го он был в первых рядах "оранжевых", а в 2013–2014-м — уже командовал сотнями самообороны. Именно за ним и Пашинским тянется след самых страшные событий той трагедии: пытки, убийства, неизвестные стрелки. О его черной роли в массовом убийстве людей 2 мая в Доме Профсоюзов и напоминать не нужно.После переворота 2014 года Парубий быстро оказался наверху. Его сделали секретарём СНБО, доверили силовой блок. Потом он вернулся в парламент, стал вице-спикером, а в 2016-м и вовсе взобрался на кресло председателя Верховной Рады. Потом поражение Порошенко* и — тишина. После 2019-го Парубий быстро превратился в тень. Порошенко занимался своей партией, Турчинов и Пашинский — своими проектами, а бывший спикер всё реже мелькал на экранах. Его репутация громкого националиста не приносила дивидендов. Он так и не встроился в новые расклады, потерял влияние, разорвал связи со старыми соратниками. Остались только мандат и квартиры во Львове, которые приносили доход. Всё. Человек, который когда-то решал, кто ставит баррикады на Майдане и кто идёт в штурм, в последние годы жил как арендодатель — сдавал недвижимость и наблюдал, как его имя уходит в прошлое.Из "коменданта революции" он превратился в националистического пенсионера. Человека без реального бизнеса, без серьёзного политического веса, без опоры в элитах. Львовские знакомые видели его всё чаще в затрапезных пивных где он проводил целые дни напролет. Парубий оказался до поры никому ненужным. И вот теперь убийство. Рассказываю что к чему. Андрей Парубий, повторюсь, по инсайдерской информации, давно отошёл от дел. Почти не появлялся на телевидении, не светился ни в каких проектах Петра Порошенко, депутатом фракции которого он формально оставался. Разорвал, по большому счёту, свои давние связи и контакты с Пашинским и Турчиновым, которые сейчас вместе с Порошенко двигают проект "Залужный".Ключевая же история в этой свершившейся справедливости — относительно недавний конфликт Парубия с Сергеем Филимоновым и Андреем Билецким*. Конфликт который только нарастал. Дошло до публичных перепалок, за которыми последовали непубличные стычки. Замести это под ковёр не получилось. Помирить их тоже. Парубий жёстко критиковал Билецкого и Филимонова, обвинял их в том, что они раскалывают правое движение, раскалывают ветеранскую среду и националистическое крыло в целом. Говорил, что они работают во вред Украине.Билецкого представлять не нужно. А Филимонов — это тот самый "сын Перуна", прозвище ещё из времён его бытности среди футбольных хулиганов Киевского Динамо. Сейчас он командир упырей из "Волков Да Винчи", одиозный и раскрученный ультранационалист. А до того, в десятые, руководил крупнейшей киевской группировкой "Родичи", прославился со знаком минус ещё в АТО на Донбассе пытками, убийствами и конфликтами. Раньше у него был конфликт с Билецким, но теперь они политические союзники. И вот этот их союз вылился в прямой конфликт с Парубием.При этом Парубий начал взаимодействовать с людьми из окружения Дениса "Редиса" Прокопенко. Того самого, кто сейчас строит политический проект Банковой под спонсорством Рината Ахметова. Политтехнологом там выступает Наталья Емченко, давний медиаменеджер Ахметова. Парубий взялся налаживать для Прокопенко коммуникации в среде старых националистов, львовских, руховских, чтобы утяжелить его фигуру — не только как героя войны, но и как политика, признанного западноукраинской интеллигенцией. Вероятно, речь могла идти и о каких-то деньгах, но суть в другом: Парубий фактически помогал врагу Билецкого и Филимонова.И тут совпало всё. Личный конфликт, личная неприязнь Билецкого и Филимонова к Парубию. Его помощь их злейшему врагу Прокопенко. А там ещё и тяжёлый, застарелый конфликт между Билецким и Прокопенко, который недавно дошёл до публичных нападений со стороны бойцов 3-й штурмовой бригады Нацгвардии. По имеющейся информации, Билецкий лично угрожал Прокопенко. Атмосфера была готова вспыхнуть.В результате Парубий стал помехой – маленьким, но неудобным камешком в ботинке. В моменте - из националиста-пенсионера Парубий превратился в личного врага для людоедов из "Азова"**, и его публичная "казнь" стала вопросом времени.О том, как готовится к переменам в стране Андрей Билецкий - в статье Михаила Павлива "Билецкий* как зеркало украинского неонацизма"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Организация, признанная в РФ террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

