Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
Военкор Дмитрий Стешин: Россия готова разрезать на куски оборону ВСУ в Славянске и Краматорске

15:40 01.09.2025
 
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
Пообщался с дроноводами, работающими на левом и правом фланге Покровского направления. Они меня поразили тем, что один из операторов в одном бою подбил пять танков и одну немецкую самоходку с ужасающей скорострельностью и дальностью стрельбы в 30-40 километров. Шесть единиц техники в одном бою. В годы Великой Отечественной войны за это давали Орден Ленина или Героя Советского Союза.
Дмитрий Стешин - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября 2021, 15:34
Дмитрий Стешин: кто онСпециальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды», отвечающий за освещение военных конфликтов, природных стихий и других катаклизмов. Ведет Telegram-канал «Русский тарантасъ»
Эти ребята работают дронами-камикадзе. Меня просили не называть точную дальность их действия, но это свыше 30 километров. Действуют они интересно. Собирают кулаки из ударных дронов. Причем одна группа бплашников работают по переднему краю ВСУ, чтобы никто носа не высунул, а вторая группа режет тылы.
Когда я с ними разговаривал (самое начало августа), у них была задача не дать противнику построить новую линию обороны Донбасса в десяток километров от Славянско-Краматорской агломерации. И сейчас они до сих пор не дают Украине строить эту линию укреплений. Хотя экскаваторы там работали десятками круглые сутки. Причем на этой строительной технике стояли системы РЭБ. Но наши ребята нашли рембазы, где эту технику обслуживали, а потом массово ее выжгли.
Украина об этом не говорит, но мне кажется, что в возведении этих фортификационных сооружений у нее возникли большие сложности.
Это стало возможным благодаря грамотным тактическим решениям. Я помню, как перед штурмом Красногоровки там стояла пятиэтажка (она сейчас завалилась), набитая операторами БПЛА, каждый из которых работал по своим целям без всякой координации. С тех пор мы качественно поменяли подходы к этому вопросу. Уже не осталось донкихотства и сражений в духе Первой мировой войны, когда ас бьется с асом. Идет системная работа.
Нужно обрубить противнику логистику под Покровском? Этим занимаются операторы БПЛА. И наши штурмовики почувствовали их работу примерно через месяц.
Сложно судить, когда наши тактические успехи перейдут в оперативные. Но есть общая динамика нашего наступления и отступления врага. В частности, поступают сообщения, что противник отошел из Плещеевки на 4-5 километров в частную застройку Константиновки. И сейчас мы будем ВСУ из этой частной застройки выковыривать.
Константиновку мы обязательно возьмем. Неслучайно враг стал строить оборонительные сооружения в десятке километров от Славянско-Краматорской агломерации. Потому что удерживать эту 100-километровую череду городов – головная боль. Она легко режется на котлы. Что ты с этим потом делать будешь?
И как бы не шли переговоры на внешнеполитическом треке, никакой зрады в нашей позиции нет. Мы продолжаем наступать и освобождать Донбасс. Пока Зеленский думает, что делать, его армию будут давить и вытеснять.
