"Удар "Цирконами" — неожиданный для противника": Юрий Кнутов про преимущество российских ракет
Использование гиперзвуковых ракет "Циркон" с корабельных носителей позволяет российской армии наносить внезапные и высокоэффективные удары по аэродромной инфраструктуре Украины, нивелируя преимущество противника в спутниковой разведке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
В ночь на 28 августа ВКС России нанесли массированный удар по целям на Украине. Как утверждают украинские источники, всего было запущено более 600 дронов и ракет. Удары наносились по предприятиям ракетно-космической отрасли, цехам по сборке БПЛА, по железнодорожному узлу в Винницкой области и по военным аэродрома в Хмельницкой и Ивано-Франковской области.
Эксперт пояснил, что противник, получая данные американских спутников о взлете российских истребителей МиГ-31 с ракетами "Калибр", успевает поднять свою авиацию в воздух, что сводит на нет эффективность удара по самолетам на земле.
"В результате удар наносится по аэродромной инфраструктуре, сами самолеты не повреждаются. Именно поэтому мы стали в последнее время применять ракеты "Циркон", которые находятся на кораблях", — отметил Кнутов.
Ключевым преимуществом такого оружия является его скрытность и скорость.
"Удар "Цирконами" неожиданный для противника, подлетное время этих ракет минимальное. Эффективность таких ударов намного выше, чем у ударов с авиационных носителей", — заключил собеседник издания.
