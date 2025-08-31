https://ukraina.ru/20250831/udar-tsirkonami--neozhidannyy-dlya-protivnika-yuriy-knutov-pro-preimuschestvo-rossiyskikh-raket-1067912068.html

"Удар "Цирконами" — неожиданный для противника": Юрий Кнутов про преимущество российских ракет

"Удар "Цирконами" — неожиданный для противника": Юрий Кнутов про преимущество российских ракет - 31.08.2025 Украина.ру

"Удар "Цирконами" — неожиданный для противника": Юрий Кнутов про преимущество российских ракет

Использование гиперзвуковых ракет "Циркон" с корабельных носителей позволяет российской армии наносить внезапные и высокоэффективные удары по аэродромной инфраструктуре Украины, нивелируя преимущество противника в спутниковой разведке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

В ночь на 28 августа ВКС России нанесли массированный удар по целям на Украине. Как утверждают украинские источники, всего было запущено более 600 дронов и ракет. Удары наносились по предприятиям ракетно-космической отрасли, цехам по сборке БПЛА, по железнодорожному узлу в Винницкой области и по военным аэродрома в Хмельницкой и Ивано-Франковской области.Эксперт пояснил, что противник, получая данные американских спутников о взлете российских истребителей МиГ-31 с ракетами "Калибр", успевает поднять свою авиацию в воздух, что сводит на нет эффективность удара по самолетам на земле.Ключевым преимуществом такого оружия является его скрытность и скорость."Удар "Цирконами" неожиданный для противника, подлетное время этих ракет минимальное. Эффективность таких ударов намного выше, чем у ударов с авиационных носителей", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Чтобы остановить поток оружия на Украину, России понадобятся не только высокоточные ракеты" на сайте Украина.ру.О ситуации на передовой в зоне СВО — в интервью Командир отделения БПЛА штурмовой роты "В" "Серб": Мы хотим искупить вину и вернуться честными людьми на сайте Украина.ру.

