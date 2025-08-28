https://ukraina.ru/20250828/tramp-vpervye-zagovoril-o-sanktsiyakh-protiv-ukrainy-nedelya-obeschaet-byt-perelomnoy-1067813022.html

Трамп впервые заговорил о санкциях против Украины. Неделя обещает быть переломной

2025-08-28

Это произошло. Дональд Трамп в своём публичном выступлении заявил: санкции могут быть введены не только против России, но и против Украины. Формально слова звучали в обе стороны, но на самом деле это первый прямой сигнал в адрес Киева.

Первый раз прозвучало официальное предупреждение: Вашингтон готов включить инструмент давления именно против украинской власти. И это значит — против её первых лиц.Звучал и другой акцент: разговор о возможных дополнительных пошлинах на украинский экспорт в США. Впервые американский президент сказал Киеву открытым текстом: "Мы можем заставить вас ускорить решения". И речь идёт не просто о политике. Это сигнал: или вы помогаете Трампу реализовать его план по получению "Нобелевской премии", или готовьтесь платить.Контекст тоже ясен. Вся американская дипломатическая машина сейчас сконцентрирована на потенциальной суперсделке с Москвой, и решение украинского кейса это входная плата в это соглашение. А соответственно американские дипломаты сосредоточились на обсуждении так называемых "гарантий безопасности" для Украины, а точнее — на построении новой конструкции безопасности в Европе с учётом интересов Москвы. Процесс ведёт Марко Рубио, координируя линии Киева и европейских столиц. Кром того, на этой неделе спецпосланник Трампа Уиткофф встречается в Вашингтоне с украинской делегацией в лице Ермака и Умерова. Обсуждаться будет уже фактически готовая дорожная карта, а точнее ее приземление до договоренностей достигнутых в Анкоридже. И именно в этом контексте Трамп запустил тему санкций. Что бы "Биба и Боба" были в Вашингтоне сговорчивее.Это не первый "привет". Перед встречей Трампа и Зеленского в Вашингтоне уже выходили два показательных отчёта. Госдеп опубликовал доклад о ситуации с правами человека на Украине, где по киевской власти прошлись жёстко и откровенно. Через день Пентагон выдал отчёт об использовании военной помощи, где 5,7 миллиарда долларов оказались без документального подтверждения, один миллиард прямо назван сомнительными расходами, ещё почти миллиард — неочевидными. Это было предупреждение. Но до сих пор — кулуарное. Теперь прозвучало публичное заявление.Смысл предельно ясен: речь идёт о подготовке персональных санкций против окружения Зеленского. И эта работа началась не вчера. Ещё полтора года назад в Вашингтоне прорабатывались такие меры против трёх ключевых фигур. Андрей Ермак, глава Офиса президента, его заместителя Олега Татарова, курирующего силовой блок, и Ростислава Шурмы, отвечавшего за промышленность и энергетику. Тогда между Ермаком и Шурмой на этой почве разгорался конфликт, закончившийся отставкой Шурмы. Как говорят инсайдеры, потому что Шурма ездил по Европе, встречался с посредниками, выяснял: что будет, если санкции действительно введут? В общем "вынес мусор из избы". Да и вообще давно надоел. Но не об этом.Сегодня Шурма не во власти, но остаётся важным свидетелем. Летом в его доме под Мюнхеном прошли обыски, инициированные НАБУ и проведённые немецкой полицией. Другой эпицентр проблем — Тимур Миндич. Бизнес-партнёр Зеленского, его "кошелёк", сбежавший в Европу. Именно он оказался в центре расследований НАБУ по коррупционным схемам. Более того, в его квартире, по данным следствия, проходили встречи с участием Зеленского и Ермака, которые фиксировались украинскими антикоррупционными органами.Именно поэтому конфликт Банковой и НАБУ стал уже войной. Он ненадолго затих после манёвров в парламенте, но не исчез. СБУ арестовало сотрудников НАБУ, НАБУ ответило уголовными делами против следователей СБУ, вручением подозрений, выемками документов. И это противостояние только обостряется и разгорается. Внутри всей этой конструкции остаются ключевые фигуры: Зеленский, Ермак, его ближайшее окружение, братья Шефиры, заместители главы Офиса, тот же Татаров. По ним уже формируется обширная санкционная папка.И, наконец, главное. Ещё в январе, сразу после инаугурации Трампа, стало известно: десятки департаментов внутри американской администрации работают над подготовкой этих самых персональных санкций против руководителей режима Зеленского. То есть решение системное. И заявление Трампа сейчас — не импровизация, а официальный сигнал в рамках давно подготовленной линии. Еще такой пикантный инсайд - Скотт Бессент, министр финансов США, впервые посетив Киев и обсуждая с украинскими властями будущую "ресурсную сделку" прямо показал: Америка знает всё. На стол легли данные о счетах, крипто-кошельках, хранилищах и схемах украинской элиты, которые, как им казалось, надежно спрятаны по всему миру. Сообщение было однозначным: "Мы знаем, где ваши деньги". Американцы также продемонстрировали возможности в отношении важных для режима людей. В частности, речь идёт о проживающем сейчас в Израиле предпринимателе Ольшанском, которого называют "отцом украинского интернета". Для Ермака и Зеленского это ключевая фигура в их криптоимперии, и именно по нему уже были обозначены конкретные сигналы: речь может идти не просто о санкциях, но об уголовных делах.Подготовлены проекты уголовных производств против первых лиц СБУ и Банковой — по обвинениям в разжигании межконфессиональной розни, по фактам пыток в тюрьмах СБУ и СИЗО МВД, по случаям гибели мобилизованных в территориальных центрах комплектования. А еще — по делу погибшего в украинской тюрьме журналиста Гонсало Лиры, гражданина США и Чили. Этот эпизод уже был зафиксирован в отчёте Госдепа.Так же речь идёт не только о персональных и, возможно, секторальных санкциях. В пакет входят и экономические меры — пошлины на украинские товары. Их немного, но критично важно то, что часть украинской металлургии держится на экспорте в США. Отдельный аспект — поставки угля с американских шахт Рината Ахметова для украинской металлургии. Это тоже может стать объектом давления.Американцы готовят полный спектр: санкции, пошлины, уголовные дела. И напоминание о том, что значит попасть под каток американского правосудия, есть у всех. Достаточно вспомнить Дмитрия Фирташа, уже много лет фактически прикованного к Вене под угрозой экстрадиции в США. Достаточно вспомнить Игоря Коломойского*, которого американское давление сначала выдавило из Швейцарии, потом из Израиля на Украину. А затем, Банковая под лозунгом "спасения" отправила его в СИЗО СБУ. Его бизнесы разделены, активы изъяты, контроль над частью структур "Привата" перешёл к людям, связанным с Зеленским и Ермаком. Его партнёр Геннадий Боголюбов в Вене фактически остался без средств, а другой соратник, Мартынов, втянут в судебные тяжбы против Коломойского. Еще один пример - Павел Лазаренко, когда-то премьер Украины, вообще отсидел срок в американской тюрьме. Примеры более чем наглядные: выйти сухим из воды после американского уголовного преследования невозможно. Спастись можно только в России. Но ни Ермак, ни Зеленский, ни их окружение для Москвы "своими" не являются.Сигнал прозвучал более чем серьёзный. Украина подошла к одной из ключевых развилок. На столе обсуждается новая модель гарантий безопасности для Украины и Европы — с учётом интересов Кремля. Идёт работа над переработанной формой меморандума, который обсуждался ещё в Стамбуле. Эта дорожная карта должна привести к миру.Именно поэтому сегодня в Киеве царит тревога. Вопрос звучит жёстко: будут ли власти Украины готовы выполнить требования Трампа? Если нет, ситуация для них начнёт разворачиваться стремительно и катастрофически. Если да — остаётся окно для мелких задержек, саботажа и игры на время. Но ясно одно: неделя обещает стать переломной.О том, как Великобритания пытается перехватить управление Украиной у США - в статье Виктора Пироженко "Структура американского влияния на Украине меняет "хозяев" перед возможными выборами"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

