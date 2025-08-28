Трамп впервые заговорил о санкциях против Украины. Неделя обещает быть переломной - 28.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250828/tramp-vpervye-zagovoril-o-sanktsiyakh-protiv-ukrainy-nedelya-obeschaet-byt-perelomnoy-1067813022.html
Трамп впервые заговорил о санкциях против Украины. Неделя обещает быть переломной
Трамп впервые заговорил о санкциях против Украины. Неделя обещает быть переломной - 28.08.2025 Украина.ру
Трамп впервые заговорил о санкциях против Украины. Неделя обещает быть переломной
Это произошло. Дональд Трамп в своём публичном выступлении заявил: санкции могут быть введены не только против России, но и против Украины. Формально слова звучали в обе стороны, но на самом деле это первый прямой сигнал в адрес Киева.
2025-08-28T18:07
2025-08-28T18:31
украина
киев
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
андрей ермак
набу
сбу
сизо
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241874_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_4317f48e14cbb7b049ebf7f3f5cbf402.jpg
Первый раз прозвучало официальное предупреждение: Вашингтон готов включить инструмент давления именно против украинской власти. И это значит — против её первых лиц.Звучал и другой акцент: разговор о возможных дополнительных пошлинах на украинский экспорт в США. Впервые американский президент сказал Киеву открытым текстом: "Мы можем заставить вас ускорить решения". И речь идёт не просто о политике. Это сигнал: или вы помогаете Трампу реализовать его план по получению "Нобелевской премии", или готовьтесь платить.Контекст тоже ясен. Вся американская дипломатическая машина сейчас сконцентрирована на потенциальной суперсделке с Москвой, и решение украинского кейса это входная плата в это соглашение. А соответственно американские дипломаты сосредоточились на обсуждении так называемых "гарантий безопасности" для Украины, а точнее — на построении новой конструкции безопасности в Европе с учётом интересов Москвы. Процесс ведёт Марко Рубио, координируя линии Киева и европейских столиц. Кром того, на этой неделе спецпосланник Трампа Уиткофф встречается в Вашингтоне с украинской делегацией в лице Ермака и Умерова. Обсуждаться будет уже фактически готовая дорожная карта, а точнее ее приземление до договоренностей достигнутых в Анкоридже. И именно в этом контексте Трамп запустил тему санкций. Что бы "Биба и Боба" были в Вашингтоне сговорчивее.Это не первый "привет". Перед встречей Трампа и Зеленского в Вашингтоне уже выходили два показательных отчёта. Госдеп опубликовал доклад о ситуации с правами человека на Украине, где по киевской власти прошлись жёстко и откровенно. Через день Пентагон выдал отчёт об использовании военной помощи, где 5,7 миллиарда долларов оказались без документального подтверждения, один миллиард прямо назван сомнительными расходами, ещё почти миллиард — неочевидными. Это было предупреждение. Но до сих пор — кулуарное. Теперь прозвучало публичное заявление.Смысл предельно ясен: речь идёт о подготовке персональных санкций против окружения Зеленского. И эта работа началась не вчера. Ещё полтора года назад в Вашингтоне прорабатывались такие меры против трёх ключевых фигур. Андрей Ермак, глава Офиса президента, его заместителя Олега Татарова, курирующего силовой блок, и Ростислава Шурмы, отвечавшего за промышленность и энергетику. Тогда между Ермаком и Шурмой на этой почве разгорался конфликт, закончившийся отставкой Шурмы. Как говорят инсайдеры, потому что Шурма ездил по Европе, встречался с посредниками, выяснял: что будет, если санкции действительно введут? В общем "вынес мусор из избы". Да и вообще давно надоел. Но не об этом.Сегодня Шурма не во власти, но остаётся важным свидетелем. Летом в его доме под Мюнхеном прошли обыски, инициированные НАБУ и проведённые немецкой полицией. Другой эпицентр проблем — Тимур Миндич. Бизнес-партнёр Зеленского, его "кошелёк", сбежавший в Европу. Именно он оказался в центре расследований НАБУ по коррупционным схемам. Более того, в его квартире, по данным следствия, проходили встречи с участием Зеленского и Ермака, которые фиксировались украинскими антикоррупционными органами.Именно поэтому конфликт Банковой и НАБУ стал уже войной. Он ненадолго затих после манёвров в парламенте, но не исчез. СБУ арестовало сотрудников НАБУ, НАБУ ответило уголовными делами против следователей СБУ, вручением подозрений, выемками документов. И это противостояние только обостряется и разгорается. Внутри всей этой конструкции остаются ключевые фигуры: Зеленский, Ермак, его ближайшее окружение, братья Шефиры, заместители главы Офиса, тот же Татаров. По ним уже формируется обширная санкционная папка.И, наконец, главное. Ещё в январе, сразу после инаугурации Трампа, стало известно: десятки департаментов внутри американской администрации работают над подготовкой этих самых персональных санкций против руководителей режима Зеленского. То есть решение системное. И заявление Трампа сейчас — не импровизация, а официальный сигнал в рамках давно подготовленной линии. Еще такой пикантный инсайд - Скотт Бессент, министр финансов США, впервые посетив Киев и обсуждая с украинскими властями будущую "ресурсную сделку" прямо показал: Америка знает всё. На стол легли данные о счетах, крипто-кошельках, хранилищах и схемах украинской элиты, которые, как им казалось, надежно спрятаны по всему миру. Сообщение было однозначным: "Мы знаем, где ваши деньги". Американцы также продемонстрировали возможности в отношении важных для режима людей. В частности, речь идёт о проживающем сейчас в Израиле предпринимателе Ольшанском, которого называют "отцом украинского интернета". Для Ермака и Зеленского это ключевая фигура в их криптоимперии, и именно по нему уже были обозначены конкретные сигналы: речь может идти не просто о санкциях, но об уголовных делах.Подготовлены проекты уголовных производств против первых лиц СБУ и Банковой — по обвинениям в разжигании межконфессиональной розни, по фактам пыток в тюрьмах СБУ и СИЗО МВД, по случаям гибели мобилизованных в территориальных центрах комплектования. А еще — по делу погибшего в украинской тюрьме журналиста Гонсало Лиры, гражданина США и Чили. Этот эпизод уже был зафиксирован в отчёте Госдепа.Так же речь идёт не только о персональных и, возможно, секторальных санкциях. В пакет входят и экономические меры — пошлины на украинские товары. Их немного, но критично важно то, что часть украинской металлургии держится на экспорте в США. Отдельный аспект — поставки угля с американских шахт Рината Ахметова для украинской металлургии. Это тоже может стать объектом давления.Американцы готовят полный спектр: санкции, пошлины, уголовные дела. И напоминание о том, что значит попасть под каток американского правосудия, есть у всех. Достаточно вспомнить Дмитрия Фирташа, уже много лет фактически прикованного к Вене под угрозой экстрадиции в США. Достаточно вспомнить Игоря Коломойского*, которого американское давление сначала выдавило из Швейцарии, потом из Израиля на Украину. А затем, Банковая под лозунгом "спасения" отправила его в СИЗО СБУ. Его бизнесы разделены, активы изъяты, контроль над частью структур "Привата" перешёл к людям, связанным с Зеленским и Ермаком. Его партнёр Геннадий Боголюбов в Вене фактически остался без средств, а другой соратник, Мартынов, втянут в судебные тяжбы против Коломойского. Еще один пример - Павел Лазаренко, когда-то премьер Украины, вообще отсидел срок в американской тюрьме. Примеры более чем наглядные: выйти сухим из воды после американского уголовного преследования невозможно. Спастись можно только в России. Но ни Ермак, ни Зеленский, ни их окружение для Москвы "своими" не являются.Сигнал прозвучал более чем серьёзный. Украина подошла к одной из ключевых развилок. На столе обсуждается новая модель гарантий безопасности для Украины и Европы — с учётом интересов Кремля. Идёт работа над переработанной формой меморандума, который обсуждался ещё в Стамбуле. Эта дорожная карта должна привести к миру.Именно поэтому сегодня в Киеве царит тревога. Вопрос звучит жёстко: будут ли власти Украины готовы выполнить требования Трампа? Если нет, ситуация для них начнёт разворачиваться стремительно и катастрофически. Если да — остаётся окно для мелких задержек, саботажа и игры на время. Но ясно одно: неделя обещает стать переломной.О том, как Великобритания пытается перехватить управление Украиной у США - в статье Виктора Пироженко "Структура американского влияния на Украине меняет "хозяев" перед возможными выборами"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
украина
киев
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241874_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_64308ff48b88b73b80a67c96b96e0456.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, набу, сбу, сизо, мнения
Украина, Киев, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Ермак, НАБУ, СБУ, СИЗО, Мнения

Трамп впервые заговорил о санкциях против Украины. Неделя обещает быть переломной

18:07 28.08.2025 (обновлено: 18:31 28.08.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Это произошло. Дональд Трамп в своём публичном выступлении заявил: санкции могут быть введены не только против России, но и против Украины. Формально слова звучали в обе стороны, но на самом деле это первый прямой сигнал в адрес Киева.
Первый раз прозвучало официальное предупреждение: Вашингтон готов включить инструмент давления именно против украинской власти. И это значит — против её первых лиц.
Звучал и другой акцент: разговор о возможных дополнительных пошлинах на украинский экспорт в США. Впервые американский президент сказал Киеву открытым текстом: "Мы можем заставить вас ускорить решения". И речь идёт не просто о политике. Это сигнал: или вы помогаете Трампу реализовать его план по получению "Нобелевской премии", или готовьтесь платить.
Контекст тоже ясен. Вся американская дипломатическая машина сейчас сконцентрирована на потенциальной суперсделке с Москвой, и решение украинского кейса это входная плата в это соглашение. А соответственно американские дипломаты сосредоточились на обсуждении так называемых "гарантий безопасности" для Украины, а точнее — на построении новой конструкции безопасности в Европе с учётом интересов Москвы.
Процесс ведёт Марко Рубио, координируя линии Киева и европейских столиц. Кром того, на этой неделе спецпосланник Трампа Уиткофф встречается в Вашингтоне с украинской делегацией в лице Ермака и Умерова. Обсуждаться будет уже фактически готовая дорожная карта, а точнее ее приземление до договоренностей достигнутых в Анкоридже. И именно в этом контексте Трамп запустил тему санкций. Что бы "Биба и Боба" были в Вашингтоне сговорчивее.
Это не первый "привет". Перед встречей Трампа и Зеленского в Вашингтоне уже выходили два показательных отчёта. Госдеп опубликовал доклад о ситуации с правами человека на Украине, где по киевской власти прошлись жёстко и откровенно. Через день Пентагон выдал отчёт об использовании военной помощи, где 5,7 миллиарда долларов оказались без документального подтверждения, один миллиард прямо назван сомнительными расходами, ещё почти миллиард — неочевидными. Это было предупреждение. Но до сих пор — кулуарное. Теперь прозвучало публичное заявление.
Смысл предельно ясен: речь идёт о подготовке персональных санкций против окружения Зеленского. И эта работа началась не вчера. Ещё полтора года назад в Вашингтоне прорабатывались такие меры против трёх ключевых фигур. Андрей Ермак, глава Офиса президента, его заместителя Олега Татарова, курирующего силовой блок, и Ростислава Шурмы, отвечавшего за промышленность и энергетику. Тогда между Ермаком и Шурмой на этой почве разгорался конфликт, закончившийся отставкой Шурмы. Как говорят инсайдеры, потому что Шурма ездил по Европе, встречался с посредниками, выяснял: что будет, если санкции действительно введут? В общем "вынес мусор из избы". Да и вообще давно надоел. Но не об этом.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Сегодня Шурма не во власти, но остаётся важным свидетелем. Летом в его доме под Мюнхеном прошли обыски, инициированные НАБУ и проведённые немецкой полицией. Другой эпицентр проблем — Тимур Миндич. Бизнес-партнёр Зеленского, его "кошелёк", сбежавший в Европу. Именно он оказался в центре расследований НАБУ по коррупционным схемам. Более того, в его квартире, по данным следствия, проходили встречи с участием Зеленского и Ермака, которые фиксировались украинскими антикоррупционными органами.
Именно поэтому конфликт Банковой и НАБУ стал уже войной. Он ненадолго затих после манёвров в парламенте, но не исчез. СБУ арестовало сотрудников НАБУ, НАБУ ответило уголовными делами против следователей СБУ, вручением подозрений, выемками документов. И это противостояние только обостряется и разгорается. Внутри всей этой конструкции остаются ключевые фигуры: Зеленский, Ермак, его ближайшее окружение, братья Шефиры, заместители главы Офиса, тот же Татаров. По ним уже формируется обширная санкционная папка.
И, наконец, главное. Ещё в январе, сразу после инаугурации Трампа, стало известно: десятки департаментов внутри американской администрации работают над подготовкой этих самых персональных санкций против руководителей режима Зеленского. То есть решение системное. И заявление Трампа сейчас — не импровизация, а официальный сигнал в рамках давно подготовленной линии.

Еще такой пикантный инсайд - Скотт Бессент, министр финансов США, впервые посетив Киев и обсуждая с украинскими властями будущую "ресурсную сделку" прямо показал: Америка знает всё. На стол легли данные о счетах, крипто-кошельках, хранилищах и схемах украинской элиты, которые, как им казалось, надежно спрятаны по всему миру. Сообщение было однозначным: "Мы знаем, где ваши деньги". Американцы также продемонстрировали возможности в отношении важных для режима людей. В частности, речь идёт о проживающем сейчас в Израиле предпринимателе Ольшанском, которого называют "отцом украинского интернета". Для Ермака и Зеленского это ключевая фигура в их криптоимперии, и именно по нему уже были обозначены конкретные сигналы: речь может идти не просто о санкциях, но об уголовных делах.
Подготовлены проекты уголовных производств против первых лиц СБУ и Банковой — по обвинениям в разжигании межконфессиональной розни, по фактам пыток в тюрьмах СБУ и СИЗО МВД, по случаям гибели мобилизованных в территориальных центрах комплектования. А еще — по делу погибшего в украинской тюрьме журналиста Гонсало Лиры, гражданина США и Чили. Этот эпизод уже был зафиксирован в отчёте Госдепа.
Так же речь идёт не только о персональных и, возможно, секторальных санкциях. В пакет входят и экономические меры — пошлины на украинские товары. Их немного, но критично важно то, что часть украинской металлургии держится на экспорте в США. Отдельный аспект — поставки угля с американских шахт Рината Ахметова для украинской металлургии. Это тоже может стать объектом давления.
Американцы готовят полный спектр: санкции, пошлины, уголовные дела. И напоминание о том, что значит попасть под каток американского правосудия, есть у всех. Достаточно вспомнить Дмитрия Фирташа, уже много лет фактически прикованного к Вене под угрозой экстрадиции в США. Достаточно вспомнить Игоря Коломойского*, которого американское давление сначала выдавило из Швейцарии, потом из Израиля на Украину. А затем, Банковая под лозунгом "спасения" отправила его в СИЗО СБУ. Его бизнесы разделены, активы изъяты, контроль над частью структур "Привата" перешёл к людям, связанным с Зеленским и Ермаком. Его партнёр Геннадий Боголюбов в Вене фактически остался без средств, а другой соратник, Мартынов, втянут в судебные тяжбы против Коломойского.
Еще один пример - Павел Лазаренко, когда-то премьер Украины, вообще отсидел срок в американской тюрьме. Примеры более чем наглядные: выйти сухим из воды после американского уголовного преследования невозможно. Спастись можно только в России. Но ни Ермак, ни Зеленский, ни их окружение для Москвы "своими" не являются.
Сигнал прозвучал более чем серьёзный. Украина подошла к одной из ключевых развилок. На столе обсуждается новая модель гарантий безопасности для Украины и Европы — с учётом интересов Кремля. Идёт работа над переработанной формой меморандума, который обсуждался ещё в Стамбуле. Эта дорожная карта должна привести к миру.
Именно поэтому сегодня в Киеве царит тревога. Вопрос звучит жёстко: будут ли власти Украины готовы выполнить требования Трампа? Если нет, ситуация для них начнёт разворачиваться стремительно и катастрофически. Если да — остаётся окно для мелких задержек, саботажа и игры на время. Но ясно одно: неделя обещает стать переломной.
О том, как Великобритания пытается перехватить управление Украиной у США - в статье Виктора Пироженко "Структура американского влияния на Украине меняет "хозяев" перед возможными выборами"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаКиевВашингтонВладимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей ЕрмакНАБУСБУСИЗОМнения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:54Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригласил хабалистого неонациста Мадяра в Польшу
18:50Факт захода российских войск в Днепропетровскую область, который Киев отрицал, подтвердил спикер ВСУ
18:29Кадры поражения украинского корабля "Симферополь", всплеск миграции с Украины. Новости к 18.30
18:21Днепропетровское направление: ВС РФ уничтожают снарядами "Краснополь" блиндажи ВСУ
18:16В Черновцах суд отменил призыв на военную службу священника
18:07Трамп впервые заговорил о санкциях против Украины. Неделя обещает быть переломной
18:00Молодые мужчины побежали с Украины, Россия применила БЭК. Итоги 28 августа
17:58За границей сейчас проживает около 5,6 млн украинских мужчин – ВВС
17:44Краснолиманское направление: давление в Колодязях, наступление на Заречное и в Серебрянском лесу
17:44Провал американской "мягкой силы"
17:41Замминистра обороны Украины заявил о наличии плана возвращения утраченных территорий
17:34ВС РФ нанесли эффективный удар по аэродрому в Староконстантинове
17:30Зеленский назвал решение Будапешта "дискриминацией венгров на Украине"
17:24Александр Васильев: Назначение Стефанишиной доказывает – в "Слуге Народа" свято чтят традиции ЦК КПСС
17:23Красноармейское направление: ВСУ пытаются отбить утраченные позиции
17:18Сегодняшняя атака России по Украине стала второй по масштабу с начала СВО — Sky News
17:11Отопительный сезон-2024/25 на Украине оказался под серьезной угрозой
17:07Российские войска вскоре освободят Купянск
16:58Полковник Геннадий Алехин: Россия готова перерезать северный и западный маршрут снабжения Славянска
16:52Индийское TAKO: почему Моди не взял трубку, когда ему звонил Трамп
Лента новостейМолния