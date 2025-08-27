https://ukraina.ru/20250827/struktura-amerikanskogo-vliyaniya-na-ukraine-menyaet-khozyaev-pered-vozmozhnymi-vyborami-1067740757.html

Структура американского влияния на Украине меняет "хозяев" перед возможными выборами

Структура американского влияния на Украине меняет "хозяев" перед возможными выборами - 27.08.2025

Структура американского влияния на Украине меняет "хозяев" перед возможными выборами

Появляется всё больше признаков, свидетельствующих о перехвате Европой у США всей инфраструктуры западного влияния на ключевые государственные и политические структуры Украины.

Ранее был установлен контроль ЕС и Британии над так называемой "антикоррупционной" вертикалью; сейчас идёт процесс перехода под их контроль системы организации выборов на Украине.Появление реальных шансов на прекращение боевых действий ставит в политическую повестку Украины президентские, а затем, и парламентские выборы, на которые Британия и ЕС пытаются повлиять, опасаясь предвыборного хаоса и выхода ситуации на Украине из-под их контроля.В результате создаются условия для серьёзных сдвигов в расстановке политических сил на Украине и в решении украинского кризиса. В частности, у Зеленского сужается пространство манёвра в борьбе с политическими оппонентами и может оказаться под угрозой ставка правящей киевской клики на поддержку Европы в противодействии российско-американским условиям мирного урегулирования.В контексте сказанного симптоматично подписание на днях меморандума о сотрудничестве в проведении на Украине выборов между украинской центральной избирательной комиссией и надзорным избирательным органом Британии.Согласно меморандуму, Лондон обязуется помогать с организацией голосования за рубежом, финансированием избирательных кампаний и обеспечением безопасности избирательных бюллетеней и кандидатов.Данный меморандум знаменует собой серьёзный сдвиг в перераспределении контроля внутри коллективного Запада над выборами на Украине; он переходит от США к Британии. Скорее всего, Британия перехватит контроль и над всей соответствующей инфраструктурой американского влияния, специализирующейся на выборах. Она включает в себя множество общественных грантовых организаций, наподобие сети "ОПОРА", а, также официальные и неофициальные каналы их взаимодействиях с ЦИК Украины.Ситуация с выборами является продолжением уже свершившегося факта перехода контроля от США к Европе, в первую очередь, к Британии иного американского инструмента влияния на киевский режим – антикоррупционной вертикали в виде НАБУ, САП и ВАКС. Именно ЕС и Лондон надавили по разным каналам на Киев, чтобы отбить атаки Зеленского на НАБУ в то время, как из США раздавалось лишь частное осуждение отдельных конгрессменов.Вместе с уходом украинской повестки у администрации Трампа на задний план и упразднением USAID – основного канала финансирования проамериканской инфраструктуры влияния на Украине, ответственность за киевский режим и, соответственно, финансирование переходит от США к Британии.Всё это вписывается в общую тенденцию перераспределения ответственности внутри коллективного Запада за киевский режим и Украину. Отныне, видимо британцам предстоит работать с бывшими американскими структурами и отдельными фигурами на Украине.Для Зеленского смена хозяев, созданных Демпартией США структур американского влияния на Украине не несёт ничего хорошего. Прозападная грантовая среда уже давно враждебна Зеленскому и в союзе с перешедшей под контроль британо-европейцев "антикоррупционной" вертикалью остаётся таким же удобным инструментом влияния на киевский режим, каким она была при своих американских хозяевах. С помощью "журналистских расследований", материал для которых давали "антикоррупционные" органы, грантовые СМИ и разного рода активисты предавали огласке компромат на ближайшее окружение Зеленского и важных для Киева чиновников, а то и откровенно "стучали" в западные посольства на проделки киевских властей.Зеленский попытался использовать равнодушие к украинской повестке Трампа, чтобы ослабить сеть американского влияния в целом, включая общественные грантовые структуры и, встроенные в государство антикоррупционные органы, но, как видно, проиграл в этой борьбе британо-европейцам.Как показала яростная защита Лондоном и Брюсселем НАБУ от нападок клики Зеленского, перехват Европой управления бывшими проамериканскими структурами на Украине ситуацию для Зеленского не облегчил.Британия и ЕС продолжат использовать для воздействия на Зеленского и его окружение созданную Демпартией США инфраструктуру влияния на внутреннюю и внешнюю политику Киева и кадровые вопросы. Перехват Британией контроля над выборной и околовыборной структурой на Украине облегчает эту задачу. Но в случае критической угрозы интересам Запада повышается вероятность попыток заменить Зеленского в роли главы режима, минуя выборы. Средством давления будет, как и прежде, зависимость Киева от европейской финансово-экономической и военной помощи.При этом принципиально изменилась общая логика ситуации, которая усугубляет тяжёлое положение Зеленского.Во-первых, если ранее офис Зеленского мог хоть как-то отбиваться от атак проамериканских структур, играя на противоречиях и несогласованности между ЕС и США, то с отстранением Вашингтона от внутриукраинской повестки, эта возможность у Киева исчезает.Британо-европейцы выступают пока в отношении всей украинской повестки (неприкосновенность "антикоррупционных" структур, контроль за доходами высших чиновников, принятие принципиальных решений в экономике и политике в интересах Запада, свобода действий оппонентов Зеленского, пр.) единым фронтом.Во-вторых, в украинскую политическую борьбу, видимо, вступает наиболее реальный претендент на победу на будущих "президентских" выборах, посол киевского режима в Лондоне – экс-главнокомандующий Залужный.В этом качестве он скорее всего перехватит у Порошенко* влияние, как на "соросят", так и в целом на антизеленские силы, став "лицом" всей оппозиции. Не исключено, что к поддержке Залужного на каком-то этапе присоединится и сам Порошенко в обмен на влиятельную должность во власти или просто на возможность на нее влиять.Учитывая планы Британии и ЕС на долгосрочное сохранение Украины в виде прочного антироссийского плацдарма, маловероятно, что Лондон будет продвигать Залужного на пост президента любой ценой, т.е., идти на жёсткое противостояние с Зеленским, создавать хаос в киевской власти, и, как следствие, рисковать обрушением фронта с потерей контроля над Украиной.Поэтому, не исключено, что Залужный вполне может стать преемником Зеленского в рамках мирной передачи власти. Главу режима британцы могут убедить (все "аргументы" для этого наготове) не выдвигаться на второй срок или досрочно уйти в отставку.В-третьих, остальные группы влияния, претендующие на место во власти, хоть и выступают каждый за себя, но все вместе готовы объединиться против действующей клики Зеленского.Это "соросята" в лице условного Фиалы-Шабунина в союзе с Садовым, которые могут выставить не только Садового, но и вора-активиста Притулу с его сетью "волонтёров", преобразовав её в политическую партию.Это Кличко, который находится "на низком старте" в борьбе за власть, как преследуемый Зеленским и имеющий также поддержку сети западного влияния.Не исключено возвращение в политику Авакова, тихо ушедшего с поста главы МВД в тень как раз накануне 2022 года.Среди иных видных фигур и групп влияния, с которыми британцы будут работать следует назвать представителей крупного капитала и владельцев финансово-промышленных групп Украины.Ахметов смог стать полезным Зеленскому из-за чего и избежал откровенной экспроприации, в отличие от Коломойского*, но при этом также снижает риски, делая, как обычно, множество ставок. Он подкармливает разные политсилы – от откровенного нациста Билецкого*, ориентирующегося на гитлеризм, как идейный первоисточник до более-менее вменяемого Разумкова.Также поступает и Пинчук, раскладывая "яйца во все корзины".Коломойский пока лишён возможности активно влиять на расстановку политических сил, но в контексте возможного политического переформатирования в Киеве высока вероятность его освобождение или перевод под домашний арест.Такое развитие событий усугубляет трудное положение Зеленского и его окружения. Если Зеленский станет воспринимать Европу, которую до сих пор считал своим союзником, как угрозу своей власти, то это лишает смысла опору на неё для противодействия нажиму России и США в переговорах по украинскому кризису.А иной опоры у клики Зеленского пока нет.

Виктор Пироженко

Виктор Пироженко

