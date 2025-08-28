Аркадий Стругацкий. К столетию Писателя… - 28.08.2025 Украина.ру
28 августа 1925 года в Батуми родился Аркадий Стругацкий. Мало кто знает, что он тесно связан с Украиной – он окончил Бердичевское (ну какое ещё с отчеством Натанович?) пехотное училище. Правда, было это в Оренбурге – время военное, училище, как и сам Аркадий Натанович, чудом вывезенный из Ленинграда по "дороге жизни", находилось в эвакуации
2025-08-28T13:07
2025-08-28T13:49
Честно говоря, не помню, какую книгу Стругацких я прочитал первой. Видимо, что-то в сборниках.Но вот точно помню, как я читал "Понедельник". Взял книгу у своей классной руководительницы. Это было невероятно утомительное чтение. Очень трудно читать, когда каждая строчка вызывает приступы хохота, и слёзы текут рекой…Хорошо помню первую книжку Стругацких, которую купил сам. Покупал её на книжном рынке в Днепропетровске. Он тогда был на левом берегу, где-то в районе Клочко, рядом с кладбищем. Это были "Отель" и "Пикник" в бумажной обложке. Продавались по 10 рублей при цене рубль с чем-то. Там был и двухтомник – за 25 рублей. Такие деньги у меня были (я тогда работал на заводе, получал 120 рублей + премию и мог себе это позволить), но я пожадничал – до сих пор себя за это осуждаю.Со временем я перечитал почти всё опубликованное, каждое произведение по нескольку раз и часто в разных редакциях, обращая внимание на текстологические расхождения.Читал и переводы. Например, украинский перевод "Обитаемого острова" Павловского я до сих пор считаю достойным оригинального текста и имеющим самостоятельную художественную ценность. Кстати, классический вариант из "черного" собрания сочинений мне не понравился – в отличие от "подцензурной" версии там были фрагменты, которые делали и без того не слишком логичную картину совсем уж абсурдной (например, трудно допустить в стране Отцов крупносерийное производство современных танков – и с точки зрения состояния экономики, и с точки зрения военной целесообразности).Помню, очень интересно было посмотреть, как выглядит фантастическая беседа Ваги Колеса и дона Рэбы (вы, кстати, знаете, что изначально министра охраны короны звали Рэбия?) на английском и польском языках. Естественно, обнаружил непереводимую игру слов. Кажется, даже с использованием местных идиоматических выражений. С другой стороны, а как вы переведёте фразу "выстребаны обстряхнутся"?Довелось мне и познакомиться с Борисом Натановичем Стругацким. Честно говоря, напрочь вылетели все организационные подробности этой встречи. Было это в Москве в начале 90-х на чьей-то квартире. Помню, я был в таком шоке от возможности прикоснуться к живой легенде, что не то, чтобы вопрос задать — я у хозяина квартиры смог спросить, тут ли будет встреча со Стругацким, с третьей попытки. Он, наверное, подумал, что я заика…Борис Натанович был очень пожилой, грустный и усталый. Беседа, помню, была чрезвычайно интересной в литературной части. Почти все его ответы на наши вопросы, даже с теми же словами и оборотами, я прочитал потом в "чёрном" собрании сочинений, а кое-что — на сайте у "Люденов".А вот то, что говорилось о современности, мне, помню, не понравилось. В те времена модно было быть демократом и либералом, но Стругацкий даже для меня был слишком сильно демократ и слишком сильно либерал. Уж чересчур он пренебрежительно говорил о простых людях, не имевших чести принадлежать к интеллигенции. Уж слишком настойчиво пытался убедить нас, что никогда не заблуждался относительно советской системы и что "мир Полудня" не имеет никакого отношения к советской версии коммунизма, а памятник Ленину в Свердловске в этом самом "Полдне" поставила вездесущая цензура…Уже позже, читая и перечитывая, я всё же пришёл к выводу, что великим писателем и гуманистом был всё же скорее Аркадий. В его самостоятельно написанных произведениях есть и те литературные красоты, и те высокие идеи, которые мы все связываем с АБС. А вот в произведениях С. Витицкого (псевдоним, под которым писал свои последние книги Борис Стругацкий) мы этого не найдём, но, правда, они и написаны были гораздо позже.Именно благодаря чтению разных редакций произведений Стругацких я понял, что советская цензура не так была страшна, как её малюют. Цензурное вмешательство зачастую придавало произведениям совершенно своеобразный вид. В первом тексте "Острова", например, фигурировали обычные и потому пресные "капитаны" и "лейтенанты". Цензор ввёл "ротмистров", и текст заиграл совершенно новыми красками.Главное, впрочем, было в том, что цензура заставляла авторов писать не то, что им хотелось, а то, что было нужно читателю. Потому многое написанное Стругацкими пошло в стол. Куски этого выплывают, например, на страницах "Хромой судьбы". И слава Богу, наверное. Хотя герой "Судьбы" не зря писал, что это тоже часть его души…Тут вспоминается блистательный Данелия и его "Кин-дза-дза" в вариантах подцензурного кинофильма и неподцензурного мультфильма. Фильм — о людях и о человечности. Мультфильм — о страданиях интеллигента в окружении "быдла", которое его "не понимает". Грустно.Юношеские восторги по поводу Стругацких давно прошли, всё реже я читаю их произведения и всё чаще обращаюсь к источникам их вдохновения. Но я им всё равно благодарен. И за литературный вкус, и за неявные цитаты, и за прекрасные часы, проведённые с их героями.О том, как Стругацкие переписывали на свой лад сюжет Булгакова можно прочитать в статье Василия Стоякина "Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" братьев Стругацких"
Василий Стоякин
Василий Стоякин
13:07 28.08.2025 (обновлено: 13:49 28.08.2025)
 
Василий Стоякин
Василий Стоякин
28 августа 1925 года в Батуми родился Аркадий Стругацкий. Мало кто знает, что он тесно связан с Украиной – он окончил Бердичевское (ну какое ещё с отчеством Натанович?) пехотное училище. Правда, было это в Оренбурге – время военное, училище, как и сам Аркадий Натанович, чудом вывезенный из Ленинграда по "дороге жизни", находилось в эвакуации
Честно говоря, не помню, какую книгу Стругацких я прочитал первой. Видимо, что-то в сборниках.
Но вот точно помню, как я читал "Понедельник". Взял книгу у своей классной руководительницы. Это было невероятно утомительное чтение. Очень трудно читать, когда каждая строчка вызывает приступы хохота, и слёзы текут рекой…
Хорошо помню первую книжку Стругацких, которую купил сам. Покупал её на книжном рынке в Днепропетровске. Он тогда был на левом берегу, где-то в районе Клочко, рядом с кладбищем. Это были "Отель" и "Пикник" в бумажной обложке. Продавались по 10 рублей при цене рубль с чем-то. Там был и двухтомник – за 25 рублей. Такие деньги у меня были (я тогда работал на заводе, получал 120 рублей + премию и мог себе это позволить), но я пожадничал – до сих пор себя за это осуждаю.
Со временем я перечитал почти всё опубликованное, каждое произведение по нескольку раз и часто в разных редакциях, обращая внимание на текстологические расхождения.
Читал и переводы. Например, украинский перевод "Обитаемого острова" Павловского я до сих пор считаю достойным оригинального текста и имеющим самостоятельную художественную ценность. Кстати, классический вариант из "черного" собрания сочинений мне не понравился – в отличие от "подцензурной" версии там были фрагменты, которые делали и без того не слишком логичную картину совсем уж абсурдной (например, трудно допустить в стране Отцов крупносерийное производство современных танков – и с точки зрения состояния экономики, и с точки зрения военной целесообразности).
Помню, очень интересно было посмотреть, как выглядит фантастическая беседа Ваги Колеса и дона Рэбы (вы, кстати, знаете, что изначально министра охраны короны звали Рэбия?) на английском и польском языках. Естественно, обнаружил непереводимую игру слов. Кажется, даже с использованием местных идиоматических выражений. С другой стороны, а как вы переведёте фразу "выстребаны обстряхнутся"?
Довелось мне и познакомиться с Борисом Натановичем Стругацким. Честно говоря, напрочь вылетели все организационные подробности этой встречи. Было это в Москве в начале 90-х на чьей-то квартире. Помню, я был в таком шоке от возможности прикоснуться к живой легенде, что не то, чтобы вопрос задать — я у хозяина квартиры смог спросить, тут ли будет встреча со Стругацким, с третьей попытки. Он, наверное, подумал, что я заика…
Борис Натанович был очень пожилой, грустный и усталый. Беседа, помню, была чрезвычайно интересной в литературной части. Почти все его ответы на наши вопросы, даже с теми же словами и оборотами, я прочитал потом в "чёрном" собрании сочинений, а кое-что — на сайте у "Люденов".
А вот то, что говорилось о современности, мне, помню, не понравилось. В те времена модно было быть демократом и либералом, но Стругацкий даже для меня был слишком сильно демократ и слишком сильно либерал. Уж чересчур он пренебрежительно говорил о простых людях, не имевших чести принадлежать к интеллигенции. Уж слишком настойчиво пытался убедить нас, что никогда не заблуждался относительно советской системы и что "мир Полудня" не имеет никакого отношения к советской версии коммунизма, а памятник Ленину в Свердловске в этом самом "Полдне" поставила вездесущая цензура…
Уже позже, читая и перечитывая, я всё же пришёл к выводу, что великим писателем и гуманистом был всё же скорее Аркадий. В его самостоятельно написанных произведениях есть и те литературные красоты, и те высокие идеи, которые мы все связываем с АБС. А вот в произведениях С. Витицкого (псевдоним, под которым писал свои последние книги Борис Стругацкий) мы этого не найдём, но, правда, они и написаны были гораздо позже.
Именно благодаря чтению разных редакций произведений Стругацких я понял, что советская цензура не так была страшна, как её малюют. Цензурное вмешательство зачастую придавало произведениям совершенно своеобразный вид. В первом тексте "Острова", например, фигурировали обычные и потому пресные "капитаны" и "лейтенанты". Цензор ввёл "ротмистров", и текст заиграл совершенно новыми красками.
Главное, впрочем, было в том, что цензура заставляла авторов писать не то, что им хотелось, а то, что было нужно читателю. Потому многое написанное Стругацкими пошло в стол. Куски этого выплывают, например, на страницах "Хромой судьбы". И слава Богу, наверное. Хотя герой "Судьбы" не зря писал, что это тоже часть его души…
Тут вспоминается блистательный Данелия и его "Кин-дза-дза" в вариантах подцензурного кинофильма и неподцензурного мультфильма. Фильм — о людях и о человечности. Мультфильм — о страданиях интеллигента в окружении "быдла", которое его "не понимает". Грустно.
Юношеские восторги по поводу Стругацких давно прошли, всё реже я читаю их произведения и всё чаще обращаюсь к источникам их вдохновения. Но я им всё равно благодарен. И за литературный вкус, и за неявные цитаты, и за прекрасные часы, проведённые с их героями.
О том, как Стругацкие переписывали на свой лад сюжет Булгакова можно прочитать в статье Василия Стоякина "Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" братьев Стругацких"
