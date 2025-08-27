https://ukraina.ru/20250827/syuzhet-shpionskogo-blokbastera-zapad-sdelal-iz-ukrainy-kozla-otpuscheniya-v-istorii-s-severnym-potokom-1067745330.html

"Сюжет шпионского блокбастера": Запад сделал из Украины козла отпущения в истории с "Северным потоком"

"Сюжет шпионского блокбастера": Запад сделал из Украины козла отпущения в истории с "Северным потоком" - 27.08.2025 Украина.ру

"Сюжет шпионского блокбастера": Запад сделал из Украины козла отпущения в истории с "Северным потоком"

Западные страны изо всех сил скрывают информацию об инциденте на газопроводе и готовы на многое, лишь бы правда не всплыла, даже повесить вину на Киев

2025-08-27T19:27

2025-08-27T19:27

2025-08-27T19:27

эксклюзив

россия

германия

дания

швеция

дмитрий полянский

вооруженные силы украины

северный поток

взрыв

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103279/08/1032790817_0:106:1400:894_1920x0_80_0_0_4efe7685aa2dfcb7e83bea434076bd15.jpg

Ровно за месяц до третьей годовщины подрыва двух ниток газопровода "Северный поток" — 26 августа — Россия инициировала проведение заседания в Совете Безопасности ООН в связи с затягиванием расследования этого теракта.Помощник Генерального секретаря ООН по вопросам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослав Енча, выступавший в самом начале, сразу сказал, что Всемирная Организация не располагает никакими дополнительными подробностями случившегося, не может ни подтвердить, ни опровергнуть те или иные сообщения об инциденте, как и комментировать текущие расследования или судебные разбирательства.Учитывая прямые риски для экологии региона и судоходства на Балтике, а также серьёзный ущерб, нанесённый интересам целого ряда государств, мировое сообщество обоснованно ожидало тщательного расследования произошедшего, отметил взявший слово следующим и. о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Но нет, Швеция и Дания, в чьих территориальных водах произошёл взрыв, а также Германия предпочли скрывать детали национальных расследований, прикрываясь необходимостью обеспечения "конфиденциальности" следствия, тем самым держа весь мир в неведении относительно того, что произошло с газопроводом, как продвигается расследование, каков круг подозреваемых."Это было весьма странно, поскольку эти подозреваемые не скрывались и даже хвастались своей причастностью к теракту. При этом сотрудничать в деле расследования теракта — как с Российской Федерацией, так и в рамках возможных международных усилий — все три государства всячески отказывались", — отметил Полянский.При этом остальные западные страны выражали доверие действиям Швеции, Дании и Германии, параллельно критикуя Россию и других членов Совета Безопасности, настаивавших на международном расследовании. В итоге ценное время было упущено, а датские и шведские следователи за почти полтора года пришли к одному-единственному выводу: газопровод "Северный поток" действительно был взорван, а кем и каким образом — установить они не могут."Это как если бы по итогам расследования убийства следствие через полтора года пришло бы к единственному выводу о том, что жертва была убита. Звучит смешно, но, несмотря на всю абсурдность ситуации, все наши западные коллеги до сих пор превозносят работу Стокгольма и Копенгагена", — заявил Полянский.Немецкие следственные органы формально продолжили работу, но, по словам российского дипломата, были явно проинструктированы всячески затягивать процесс, поскольку, как только их работа завершится, никаких аргументов против международного расследования у западного лагеря не останется.И вот спустя без малого три года в Берлине объявили о новом повороте в деле: на основании европейского ордера на арест, выданного Федеральным судом ФРГ, в итальянской провинции Римини в ночь с 20 на 21 августа задержали гражданина Украины Сергея К., который, как утверждается, входил в состав группы непосредственных исполнителей теракта на газопроводе. Немецкие и мировые СМИ сразу начали раскручивать эту новость, несмотря на отсутствие какой-либо конкретики. Телеканал ARD, газеты Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, ссылаясь на якобы попавший в их распоряжение ордер, сообщили, что Сергей К. управлял парусной яхтой "Андромеда", на которой передвигались предполагаемые террористы, но не принимал участия в погружениях, а 22 сентября он, если верить немецкой прессе, сошёл с судна и благополучно убыл на Украину.Всё это, по словам Полянского, подводит к выводу, что власти ФРГ своими новыми откровениями подводят нас к той же самой версии событий, которая начала активно тиражироваться в западных СМИ чуть больше двух лет назад: теракт на "Северном потоке" осуществила некая автономная группа украинских "дайверов-любителей", передвигавшаяся на парусной яхте, они, по разным версиям, либо действовали чуть ли не самостоятельно, либо выполняли команду бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, якобы ослушавшегося приказа своего прямого начальника Владимира Зеленского, иными словами, ни одно государство и ни один лидер в случившемся не виноваты.Однако эксперты, выступавшие по этой теме на предыдущих заседаниях Совета Безопасности, объясняли, что провести операцию подобного масштаба и сложности без государственной помощи и прикрытия "любители" попросту не могли — такое под силу лишь немногим странам, обладающим необходимыми военными и техническими возможностями. Таким образом, подчеркнул и. о. постпреда РФ при ООН, общественности предлагают поверить в то, что посреди Балтийского моря, в районе чрезвычайно интенсивного судоходства и значительного военного присутствия, в том числе кораблей НАТО, некая команда полупрофессиональных аквалангистов смогла незаметно прибыть в район острова Борнхольм, опуститься на глубину 70–80 метров и установить в мутной воде взрывные устройства сразу на две ветки газопровода, защищённого от природных и техногенных катастроф по последнему слову техники."Звучит как сюжет шпионского блокбастера. При всей очевидной несуразности у этой версии есть огромный плюс для тех на Западе, кто рукоплескал подрыву "потоков" и кичился своей причастностью к тем, кто это сделал. Она смещает с них фокус общественного внимания и подсвечивает очевидных "козлов отпущения", которые, если к чему-то и причастны, то явно действовали не в одиночку. Этим, по всей видимости, немецкие следователи и собираются ограничиться", — заявил Полянский.Причём эту версию начали раскручивать сразу после того, как знаменитый американский журналист Сеймур Хёрш опубликовал своё расследование, указывающее на непосредственную причастность к организации и исполнению преступления команды бывшего президента США Джо Байдена. Кроме того, появлялись утечки о договорённостях между предыдущей американской администрацией и бывшим канцлером ФРГ Олафом Шольцем о том, что спецслужбам США и Германии необходимо придумать "альтернативную" версию событий, которая отвлекала бы внимание международного сообщества от многочисленных улик, ведущих в сторону бывших американских властей и их союзников по НАТО.По словам Полянского, многие эксперты уверены, что компетентные органы ФРГ владеют гораздо большей информацией о подрыве веток "Северного потока", чем дозированно подсвечивают в СМИ, — они наверняка знают, кто заказчики и организаторы диверсии, — но обнародовать её не могут из-за репутационных издержек как для НАТО, так и для бывших властей США, поэтому и прикрываются отговорками о "конфиденциальности" расследования.В итоге спустя почти три года после инцидента расследования трёх стран никаких результатов не дали, а принципиально важный вопрос о том, кто был реальным заказчиком и покрывал исполнителей теракта, всячески выводится за скобки, но западные делегации в ООН продолжают утверждать, что следователи Швеции, Дании и Германии работают эффективно — лишь бы не допустить установления истины, подытожил Полянский. Однако такое бездействие Совета Безопасности посылает вдохновляющий сигнал террористическим организациям о безнаказанности за совершённые преступления, а также создаёт риск повторения подобных диверсий в других регионах мира, предупредил и. о. постпреда РФ.Позицию российской делегации поддержал представитель Китая, подчеркнув, что по прошествии почти трёх лет мы до сих пор ожидаем окончательных выводов об истинных причинах тех взрывов."Дания и Швеция завершили национальные расследования, не поделившись информацией. В Германии расследование продолжается, и количество представленной информации ограничено — общественность может полагаться только на то, что публикуется в СМИ. Было сообщение об аресте одного подозреваемого, но этого недостаточно для того, чтобы удовлетворить заинтересованность международного сообщества в прогрессе и в реальных результатах расследования. Мы надеемся, что соответствующие страны сообщат соответствующие факты, затронутые этим инцидентом", — сказал он.А выступавшие далее западные дипломаты своим поведением только подтвердили слова Полянского: их речи, словно написанные под копирку (точнее, по принципу "ты перепиши, но не слово в слово"), сводились к утверждению, что они всецело доверяют Швеции, Дании и Германии, проводимые ими расследования независимы и беспристрастны, арест подозреваемого украинца свидетельствует о прогрессе, а любые попытки политизировать историю с "Северными потоками" и заранее предсказывать результаты текущего судебного процесса могут только навредить.Однако о какой прозрачности и неангажированности можно говорить, если все предложения России — одного из главных пострадавших от диверсии в Балтийском море — о совместном расследовании отклонены, как и все обращения компетентных органов РФ об оказании правовой помощи и создании совместных следственных групп. По сути, Россия попросту отсечена от расследования, констатировал Полянский.Лучшая защита, как известно, — это нападение, поэтому западные дипломаты изо всех сил пытались не только съехать с темы заседания, но и в очередной раз выставить виноватой Россию. Представитель США призвал не фокусировать внимание Совета Безопасности ООН на инциденте, который произошёл почти три года назад, и не тратить его время, а вместо этого предложил сосредоточиться на прекращении войны на Украине — это единственная цель, на которую нацелен президент США Дональд Трамп, России нужно сделать то же самое."Россия вновь запросила заседание по "Северным потокам", хотя в этом нет необходимости, это лишь иллюстрация стремления России отвлечь внимание Совета Безопасности и международного сообщества. Увеличивая количество инициатив по этому вопросу в Совете Безопасности, Россия пытается оказать давление на немецких следователей. Это недопустимо", — вторила его коллега из Франции.А вместе с ней в унисон британская представительница твердила, что Россия, призывая к ответственности за нападение на инфраструктуру газопровода, сама продолжает наносить целенаправленные удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, что впоследствии якобы приводит к разрушению гражданских объектов. Но это практика не ВС РФ, а ВСУ — российские бойцы наносят удары исключительно по военным целям.Позже в ответном слове Полянский указал на крайне тревожную тенденцию, наглядно проявившуюся в выступлениях западных коллег, которые, по его словам, себя полностью изобличили: "Нас не удивляет то, что они в рамках блоковой дисциплины бросились достаточно неуклюже выгораживать немецкие власти. Удивляет то, что некоторые из западных представителей сегодня, сознательно или несознательно, вписали теракт против "Северного потока" в контекст украинского кризиса, хотя речь идёт об уничтожении трансграничной подводной инфраструктуры. И эта ситуация покрывается конкретными международными документами".Из трёх стран, где проводились национальные расследования инцидента на "Северном потоке", в заседании принимала участие одна — Дания. Её представитель утверждал, что Копенгаген исправно информирует Россию в двустороннем порядке о ходе разбирательства, а международные расследования должны проводиться в исключительных случаях.И тут хочется спросить: а теракты на газопроводе, пролегающем в международных водах и проходящем через экономические воды нескольких государств, в результате чего произошёл рекордный выброс метана и возникла угроза судоходству в Балтийском море, — это не исключительный случай? По словам датского дипломата, заседание проходило как раз-таки потому, что достигнут прогресс в национальном расследовании. Какой? Что признали сам факт подрыва "Северных потоков", как сказал Полянский? А дальше по уже знакомому шаблону последовали фразы о пустой трате времени на обсуждение темы газопроводов, пока расследование Германии не завершено, а Россия такая, мол, лицемерная, бьёт по Украине.Комментируя слова датского коллеги, и. о. постпреда РФ при ООН опроверг утверждение о субстантивном сотрудничестве королевства с российской стороной: на все обращения по линии ФСБ о правовой помощи Дания отвечала, что предоставление этой информации создаёт угрозу для государства, единственное — в письме от 27 июня 2023 года Дания уведомила, что подняла со дна Балтийского моря некий объект цилиндрической формы, однако запрос о допуске РФ к исследованию этого объекта тоже проигнорировали."Если по меркам датской стороны это является субстантивной помощью в следствии, то нет ничего удивительного в том, как закончилось датское следствие, а также в том, что Вы утверждаете, что обсуждение теракта, который представляет собой разрушение объекта международной подводной инфраструктуры, является потерей времени Совета Безопасности. У нас, коллега, абсолютно другие стандарты в этой связи. Мы не "Лего" собираем, а занимаемся важными вопросами", — заявил Полянский.Читайте также интервью генерал-майора ФСБ в отставке Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки"

https://ukraina.ru/20250824/kto-zhe-vzorval-severnye-potoki-i-prichem-tut-otstavnoy-general-zaluzhnyy-1067562057.html

https://ukraina.ru/20250822/energeticheskiy-terrorizm-ssha-stirayut-otpechatki-paltsev-na-meste-vzryva-severnykh-potokov-1067448158.html

https://ukraina.ru/20250403/1062262412.html

россия

германия

дания

швеция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, германия, дания, швеция, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, северный поток, взрыв, теракт, расследование