Наследие ЖЭКов и бытовые трагедии: пять проблем коммунального хозяйства в ДНР
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о главных проблемах коммуналки в ДНР и о том, чем они вызваны
2025-08-27T20:59
2025-08-27T20:59
Дело в трудностях перехода коммунального хозяйства ДНР от советской системы ЖЭКов, действовавшей еще до января 2025 года, к системе управляющих компаний, которая давно уже существует по всей России.О проблемах с водой, которая стала главной коммунальной проблемой республики и главным вызовом помимо военных действий, издание Украина.ру сообщало в недавних своих публикациях, поэтому сейчас мы не будем их касаться.А что касается других проблем, то они заключаются в следующем.Первая проблема: УК из-за дефицита людей предоставляют не всю полноту услуг, которые должны предоставлять согласно договору:Комментарий Елены Бобковой: "Например, управляющая компания обязалась подметать подъезды и проводить в них влажную уборку каждый день, но банально не хватает уборщиц – либо зарплата маленькая у них, поэтому народ туда не стремится, либо просто дефицит людей. В большой России в крупных городах такую работу, как правило, выполняют мигранты из Средней Азии. В Донецке их, естественно, нет. Поэтому уборщица может приходить убираться чуть ли не раз в месяц, а платежки приходят с такой стоимостью, как будто уборка выполнялась каждый день, а это не так. Из-за этого возникают бытовые конфликты с участием жильцов, отказывающихся оплачивать "работу", которая не была выполнена, с управляющими компаниями".Вторая проблема: отсутствие уборки и других работ на придомовых территориях.Комментарий Бобковой: "Проблема в том, что в ДНР до сих пор не принят закон о размежевании территорий, из-за чего управляющие компании не могут взять придомовые территории на свой баланс. Мало того, что из-за этого дворы могут не убираться, если только сами жильцы не приводят сезонных субботников, но и не проводятся другие работы. Например, может отсутствовать спиливание сухих или трухлявых деревьев, что зачастую приходит к человеческим трагедиям. Так 13 июля этого года в Донецке, в Кировском районе на улице Терешковой, дерево упало на десятилетнего мальчика, он погиб. Придомовые территории не облагораживаются: ничего не красится, скамейки не устанавливаются, трава не стрижется".Третья проблема связана с тем, что путаются базы данных, из-за чего жильцам могут выставляться счета за то, что они не потребляли.Комментарий Бобковой: "Например, я знаю случай, когда семье выставили счет за потребленное тепло в 93 тысячи рублей, которого у них не было. Такое случается из-за того, что идет путаница в базах данных: не те платежки приходят не тем людям. Жилец настаивает на том, что выставленной задолженности за электроэнергию у него быть в принципе не может, так как он в это время не жил в квартире, так как на несколько лет уезжал. А ему в ответ: платите! Подают в суд, у человека арестовывают счета в банке. Как ему после этого жить?"Четвертая проблема: изношенность коммунальной инфраструктуры.Комментарий Бобковой: "Она в своем большинстве могла не ремонтироваться больше тридцати лет еще с советских времен. Отсюда постоянные отключения электричества, обрыв проводов, аварии на водных теплотрассах. В Донецке каждый день фиксируется до 20 прорывов водосетей. Правда, сейчас с помощью шефов-регионов идет их ремонт. В Донецке таким шефом-регионом является Москва. Московские бригады сейчас активно помогают Донецку. Спасибо им".Пятая проблема: фасады домов, которые приходят в негодность.Комментарий Бобковой: "Донбасс по сравнению Москвой, Петербургом или Ростовом-на-Дону еще достаточно молодой регион. Большинство домов в том же Донецке либо послевоенное жилье, построенное еще пленными немцами, либо сталинки, либо хрущевки, либо брежневские панельки. Все сыплется и осыпается. Например, в Ленинском районе в одном из домов на входе в подъезде осыпались ступеньки. По ним невозможно ходить. Поэтому, когда наступит зима, станет скользко, там точно кто-то сломает голову или проломит голову. Проблема фасадов заключается в том, что их надо утеплять, их нужно красить, чтобы привести в смотрибельный вид. А проблемы с лифтами, которые пришли в полную непригодность. Их вот сейчас только стали менять. В них же элементарно страшно ездить. Или застрянешь, или вообще боишься, что он оборвется".Читайте также статью Александра Чаленко о решении проблем с водой в ДНР Ремонт магистралей, расчистка рек, еще один водовод с Дона. Как исправляют ситуацию с водой в ДНР
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о главных проблемах коммуналки в ДНР и о том, чем они вызваны
Дело в трудностях перехода коммунального хозяйства ДНР от советской системы ЖЭКов, действовавшей еще до января 2025 года, к системе управляющих компаний, которая давно уже существует по всей России.
О проблемах с водой, которая стала главной коммунальной проблемой республики и главным вызовом помимо военных действий, издание Украина.ру сообщало в недавних своих публикациях, поэтому сейчас мы не будем их касаться.
А что касается других проблем, то они заключаются в следующем.
Первая проблема: УК из-за дефицита людей предоставляют не всю полноту услуг, которые должны предоставлять согласно договору:
Комментарий Елены Бобковой: "Например, управляющая компания обязалась подметать подъезды и проводить в них влажную уборку каждый день, но банально не хватает уборщиц – либо зарплата маленькая у них, поэтому народ туда не стремится, либо просто дефицит людей. В большой России в крупных городах такую работу, как правило, выполняют мигранты из Средней Азии. В Донецке их, естественно, нет. Поэтому уборщица может приходить убираться чуть ли не раз в месяц, а платежки приходят с такой стоимостью, как будто уборка выполнялась каждый день, а это не так. Из-за этого возникают бытовые конфликты с участием жильцов, отказывающихся оплачивать "работу", которая не была выполнена, с управляющими компаниями".
Вторая проблема: отсутствие уборки и других работ на придомовых территориях.
Комментарий Бобковой: "Проблема в том, что в ДНР до сих пор не принят закон о размежевании территорий, из-за чего управляющие компании не могут взять придомовые территории на свой баланс. Мало того, что из-за этого дворы могут не убираться, если только сами жильцы не приводят сезонных субботников, но и не проводятся другие работы. Например, может отсутствовать спиливание сухих или трухлявых деревьев, что зачастую приходит к человеческим трагедиям. Так 13 июля этого года в Донецке, в Кировском районе на улице Терешковой, дерево упало на десятилетнего мальчика, он погиб. Придомовые территории не облагораживаются: ничего не красится, скамейки не устанавливаются, трава не стрижется".
Третья проблема связана с тем, что путаются базы данных, из-за чего жильцам могут выставляться счета за то, что они не потребляли.
Комментарий Бобковой: "Например, я знаю случай, когда семье выставили счет за потребленное тепло в 93 тысячи рублей, которого у них не было. Такое случается из-за того, что идет путаница в базах данных: не те платежки приходят не тем людям. Жилец настаивает на том, что выставленной задолженности за электроэнергию у него быть в принципе не может, так как он в это время не жил в квартире, так как на несколько лет уезжал. А ему в ответ: платите! Подают в суд, у человека арестовывают счета в банке. Как ему после этого жить?"
Четвертая проблема: изношенность коммунальной инфраструктуры.
Комментарий Бобковой: "Она в своем большинстве могла не ремонтироваться больше тридцати лет еще с советских времен. Отсюда постоянные отключения электричества, обрыв проводов, аварии на водных теплотрассах. В Донецке каждый день фиксируется до 20 прорывов водосетей. Правда, сейчас с помощью шефов-регионов идет их ремонт. В Донецке таким шефом-регионом является Москва. Московские бригады сейчас активно помогают Донецку. Спасибо им".
Пятая проблема: фасады домов, которые приходят в негодность.
Комментарий Бобковой: "Донбасс по сравнению Москвой, Петербургом или Ростовом-на-Дону еще достаточно молодой регион. Большинство домов в том же Донецке либо послевоенное жилье, построенное еще пленными немцами, либо сталинки, либо хрущевки, либо брежневские панельки. Все сыплется и осыпается. Например, в Ленинском районе в одном из домов на входе в подъезде осыпались ступеньки. По ним невозможно ходить. Поэтому, когда наступит зима, станет скользко, там точно кто-то сломает голову или проломит голову. Проблема фасадов заключается в том, что их надо утеплять, их нужно красить, чтобы привести в смотрибельный вид. А проблемы с лифтами, которые пришли в полную непригодность. Их вот сейчас только стали менять. В них же элементарно страшно ездить. Или застрянешь, или вообще боишься, что он оборвется".
