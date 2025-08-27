https://ukraina.ru/20250827/nasledie-zhekov-i-bytovye-tragedii-pyat-problem-kommunalnogo-khozyaystva-v-dnr-1067748969.html

Наследие ЖЭКов и бытовые трагедии: пять проблем коммунального хозяйства в ДНР

Наследие ЖЭКов и бытовые трагедии: пять проблем коммунального хозяйства в ДНР - 27.08.2025 Украина.ру

Наследие ЖЭКов и бытовые трагедии: пять проблем коммунального хозяйства в ДНР

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о главных проблемах коммуналки в ДНР и о том, чем они вызваны

2025-08-27T20:59

2025-08-27T20:59

2025-08-27T20:59

эксклюзив

днр

коммунальное хозяйство

инфраструктура

вода

электроснабжение

донецкая народная республика

донецк

россия

александр чаленко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/07/1054362026_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_2b58212f539e077d862fa6bd1116b552.jpg

Дело в трудностях перехода коммунального хозяйства ДНР от советской системы ЖЭКов, действовавшей еще до января 2025 года, к системе управляющих компаний, которая давно уже существует по всей России.О проблемах с водой, которая стала главной коммунальной проблемой республики и главным вызовом помимо военных действий, издание Украина.ру сообщало в недавних своих публикациях, поэтому сейчас мы не будем их касаться.А что касается других проблем, то они заключаются в следующем.Первая проблема: УК из-за дефицита людей предоставляют не всю полноту услуг, которые должны предоставлять согласно договору:Комментарий Елены Бобковой: "Например, управляющая компания обязалась подметать подъезды и проводить в них влажную уборку каждый день, но банально не хватает уборщиц – либо зарплата маленькая у них, поэтому народ туда не стремится, либо просто дефицит людей. В большой России в крупных городах такую работу, как правило, выполняют мигранты из Средней Азии. В Донецке их, естественно, нет. Поэтому уборщица может приходить убираться чуть ли не раз в месяц, а платежки приходят с такой стоимостью, как будто уборка выполнялась каждый день, а это не так. Из-за этого возникают бытовые конфликты с участием жильцов, отказывающихся оплачивать "работу", которая не была выполнена, с управляющими компаниями".Вторая проблема: отсутствие уборки и других работ на придомовых территориях.Комментарий Бобковой: "Проблема в том, что в ДНР до сих пор не принят закон о размежевании территорий, из-за чего управляющие компании не могут взять придомовые территории на свой баланс. Мало того, что из-за этого дворы могут не убираться, если только сами жильцы не приводят сезонных субботников, но и не проводятся другие работы. Например, может отсутствовать спиливание сухих или трухлявых деревьев, что зачастую приходит к человеческим трагедиям. Так 13 июля этого года в Донецке, в Кировском районе на улице Терешковой, дерево упало на десятилетнего мальчика, он погиб. Придомовые территории не облагораживаются: ничего не красится, скамейки не устанавливаются, трава не стрижется".Третья проблема связана с тем, что путаются базы данных, из-за чего жильцам могут выставляться счета за то, что они не потребляли.Комментарий Бобковой: "Например, я знаю случай, когда семье выставили счет за потребленное тепло в 93 тысячи рублей, которого у них не было. Такое случается из-за того, что идет путаница в базах данных: не те платежки приходят не тем людям. Жилец настаивает на том, что выставленной задолженности за электроэнергию у него быть в принципе не может, так как он в это время не жил в квартире, так как на несколько лет уезжал. А ему в ответ: платите! Подают в суд, у человека арестовывают счета в банке. Как ему после этого жить?"Четвертая проблема: изношенность коммунальной инфраструктуры.Комментарий Бобковой: "Она в своем большинстве могла не ремонтироваться больше тридцати лет еще с советских времен. Отсюда постоянные отключения электричества, обрыв проводов, аварии на водных теплотрассах. В Донецке каждый день фиксируется до 20 прорывов водосетей. Правда, сейчас с помощью шефов-регионов идет их ремонт. В Донецке таким шефом-регионом является Москва. Московские бригады сейчас активно помогают Донецку. Спасибо им".Пятая проблема: фасады домов, которые приходят в негодность.Комментарий Бобковой: "Донбасс по сравнению Москвой, Петербургом или Ростовом-на-Дону еще достаточно молодой регион. Большинство домов в том же Донецке либо послевоенное жилье, построенное еще пленными немцами, либо сталинки, либо хрущевки, либо брежневские панельки. Все сыплется и осыпается. Например, в Ленинском районе в одном из домов на входе в подъезде осыпались ступеньки. По ним невозможно ходить. Поэтому, когда наступит зима, станет скользко, там точно кто-то сломает голову или проломит голову. Проблема фасадов заключается в том, что их надо утеплять, их нужно красить, чтобы привести в смотрибельный вид. А проблемы с лифтами, которые пришли в полную непригодность. Их вот сейчас только стали менять. В них же элементарно страшно ездить. Или застрянешь, или вообще боишься, что он оборвется".Читайте также статью Александра Чаленко о решении проблем с водой в ДНР Ремонт магистралей, расчистка рек, еще один водовод с Дона. Как исправляют ситуацию с водой в ДНР

https://ukraina.ru/20250825/remont-magistraley-raschistka-rek-esche-odin-vodovod-s-dona-kak-ispravlyayut-situatsiyu-s-vodoy-v-dnr-1067626053.html

https://ukraina.ru/20250821/ukraina-i-zasukha-pochemu-v-dnr-tak-plokho-s-vodoy--1067399055.html

днр

донецкая народная республика

донецк

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, днр, коммунальное хозяйство, инфраструктура, вода, электроснабжение, донецкая народная республика, донецк, россия, александр чаленко, украина.ру