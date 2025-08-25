Ремонт магистралей, расчистка рек, еще один водовод с Дона. Как исправляют ситуацию с водой в ДНР - 25.08.2025 Украина.ру
Ремонт магистралей, расчистка рек, еще один водовод с Дона. Как исправляют ситуацию с водой в ДНР
Ситуация с водой в республике трудная, но исправимая. Издание Украина.ру о том, какие усилия и на каких направлениях предпринимают местные и федеральные власти, чтобы решить проблему с водным дефицитом
На прошлой неделе наше издание назвало причины, почему в ДНР возникли проблемы с водой. Сегодня мы хотим рассказать, как сейчас этот вопрос решается и что для этого делается.Первое – идёт замена дефектных звеньев в магистральных трубопроводах, чтобы ликвидировать из-за этого водопотери. Под магистральными трубопроводами, которые не ремонтировались ещё с советских времён, понимаются те, которые заходят в микрорайоны городов."Магистральные сети изношены. На момент того, как у нас начали ускоренно заниматься ремонтом и заменой пришедших в негодность труб, а это началось с февраля этого года, водопотери составляли до 80% по всей республике. Сейчас они уменьшились до 60%. Но это не значит, что водопотери одинаковы по всей ДНР. В одном месте это могло быть и 100%, а в другом 20% или 40%. Везде всё по-разному", — поясняет изданию "Украина.ру" ситуацию с ремонтом водных магистралей Евгений, один из тех, кто занимается водой профессионально (он попросил не называть в печати его имя).Второе – ускоренными темпами идёт расчистка как рек, речушек, так и их истоков, от чего увеличивается скорость наполнения водохранилищ.Так, например, телеграм-канал главы ДНР Дениса Пушилина сообщает, что сделано на этом направлении: уже завершена расчистка русла Кальмиуса протяжённостью в пять километров от промышленного мусора и зарослей. Это позволило увеличить скорость течения и повысить наполняемость Верхнекальмиусского, Нижнекальмиусского, Старобешевского и Павлопольского водохранилищ, которые обеспечивают водой населённые пункты от Макеевки до Мариуполя.На дальнейшую расчистку рек в ДНР удалось привлечь более 80 млн рублей из федерального бюджета.Впереди работы на реках Крынка, Калец, Ольховая и Булавин. Общая протяжённость участков — 23,3 км.Третье – модернизация насосных станций, которые качают воду из водохранилищ. Так, например, модернизируется станция для переброски воды из Ханженковского водохранилища в водоканал "Северский Донец — Донбасс". Это увеличит поступление воды в Верхнекальмиусское водохранилище до 40 тысяч кубометров в сутки.Четвёртое – строительство новых водоводов. Так, строится водовод из Углегорского и Павлопольского водохранилищ, причём с опережением графика в два раза. Это строительство даст 100 тысяч кубометров воды в сутки, что поможет пополнить Волынцевское водохранилище и направить воду в Донецк и Макеевку.Пятое – поиски больших глубинных залежей воды, которые позволят в случае их обнаружения начать качать их с помощью специального оборудования, как качают нефть."Над этим сейчас трудятся несколько групп гидрогеологов, в наших архивах специальные группы ведут поиски материалов, в которых может говориться о водоносных горизонтах (большие объёмы подземных вод — прим.). Мы направили запросы в московские архивы специализированных институтов, в которых, возможно, есть сведения о том, что где-то в прошлом велась разведка подземных водных ресурсов Донбасса. Если они есть, то мы просим предоставить эти сведения. При этом надо помнить, что после этого надо провести обязательную экспертизу такой воды — и бактериальную, и радиационную, и другую", — сообщил Евгений.Шестое – строительство дополнительной ветки водовода Дон — Донбасс. Сейчас вода идёт по одной ветке, которая состоит из двух нитей. Протяжённость нынешней ветки — 194 км, 8 насосных станций. Диаметр труб — 1,2 м. В сутки этот водовод даёт только 288 тысяч кубометров воды, а это только 30–35% от нужного количества. Дополнительная ветка проблему не решит, но позволит дать ещё дополнительные 30–35% воды.Седьмое – организована подача воды в микрорайоны городов с помощью её подвоза на специальном автотранспорте — сейчас работают около 100 водовозов, которые в определённое время её подвозят.Также в населённых пунктах идёт размещение 20 тысяч ёмкостей, в которых может храниться 5 тысяч тонн воды. Чтобы понять её расход, приведём такие данные: в ДНР исходят из того, что одна семья из двух человек потребляет в день на свои нужды примерно 50 литров воды.Читайте также статью Александра Чаленко Украина и засуха: почему в ДНР так плохо с водой?
На прошлой неделе наше издание назвало причины, почему в ДНР возникли проблемы с водой. Сегодня мы хотим рассказать, как сейчас этот вопрос решается и что для этого делается.
Первое – идёт замена дефектных звеньев в магистральных трубопроводах, чтобы ликвидировать из-за этого водопотери. Под магистральными трубопроводами, которые не ремонтировались ещё с советских времён, понимаются те, которые заходят в микрорайоны городов.
"Магистральные сети изношены. На момент того, как у нас начали ускоренно заниматься ремонтом и заменой пришедших в негодность труб, а это началось с февраля этого года, водопотери составляли до 80% по всей республике. Сейчас они уменьшились до 60%. Но это не значит, что водопотери одинаковы по всей ДНР. В одном месте это могло быть и 100%, а в другом 20% или 40%. Везде всё по-разному", — поясняет изданию "Украина.ру" ситуацию с ремонтом водных магистралей Евгений, один из тех, кто занимается водой профессионально (он попросил не называть в печати его имя).
Второе – ускоренными темпами идёт расчистка как рек, речушек, так и их истоков, от чего увеличивается скорость наполнения водохранилищ.
Так, например, телеграм-канал главы ДНР Дениса Пушилина сообщает, что сделано на этом направлении: уже завершена расчистка русла Кальмиуса протяжённостью в пять километров от промышленного мусора и зарослей. Это позволило увеличить скорость течения и повысить наполняемость Верхнекальмиусского, Нижнекальмиусского, Старобешевского и Павлопольского водохранилищ, которые обеспечивают водой населённые пункты от Макеевки до Мариуполя.
На дальнейшую расчистку рек в ДНР удалось привлечь более 80 млн рублей из федерального бюджета.
Впереди работы на реках Крынка, Калец, Ольховая и Булавин. Общая протяжённость участков — 23,3 км.
Третье – модернизация насосных станций, которые качают воду из водохранилищ. Так, например, модернизируется станция для переброски воды из Ханженковского водохранилища в водоканал "Северский Донец — Донбасс". Это увеличит поступление воды в Верхнекальмиусское водохранилище до 40 тысяч кубометров в сутки.
Четвёртое – строительство новых водоводов. Так, строится водовод из Углегорского и Павлопольского водохранилищ, причём с опережением графика в два раза. Это строительство даст 100 тысяч кубометров воды в сутки, что поможет пополнить Волынцевское водохранилище и направить воду в Донецк и Макеевку.
Пятое – поиски больших глубинных залежей воды, которые позволят в случае их обнаружения начать качать их с помощью специального оборудования, как качают нефть.
"Над этим сейчас трудятся несколько групп гидрогеологов, в наших архивах специальные группы ведут поиски материалов, в которых может говориться о водоносных горизонтах (большие объёмы подземных вод — прим.). Мы направили запросы в московские архивы специализированных институтов, в которых, возможно, есть сведения о том, что где-то в прошлом велась разведка подземных водных ресурсов Донбасса. Если они есть, то мы просим предоставить эти сведения. При этом надо помнить, что после этого надо провести обязательную экспертизу такой воды — и бактериальную, и радиационную, и другую", — сообщил Евгений.
О воде и не только. Что сегодня тревожит дончан - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
11 августа, 10:18
О воде и не только. Что сегодня тревожит дончанГлавной темой месяца в ДНР безусловно является "водная" проблема, которая решалась-решалась и вдруг переросла в кризис федерального уровня.
Шестое – строительство дополнительной ветки водовода Дон — Донбасс. Сейчас вода идёт по одной ветке, которая состоит из двух нитей. Протяжённость нынешней ветки — 194 км, 8 насосных станций. Диаметр труб — 1,2 м. В сутки этот водовод даёт только 288 тысяч кубометров воды, а это только 30–35% от нужного количества. Дополнительная ветка проблему не решит, но позволит дать ещё дополнительные 30–35% воды.
Седьмое – организована подача воды в микрорайоны городов с помощью её подвоза на специальном автотранспорте — сейчас работают около 100 водовозов, которые в определённое время её подвозят.
Также в населённых пунктах идёт размещение 20 тысяч ёмкостей, в которых может храниться 5 тысяч тонн воды. Чтобы понять её расход, приведём такие данные: в ДНР исходят из того, что одна семья из двух человек потребляет в день на свои нужды примерно 50 литров воды.
Читайте также статью Александра Чаленко Украина и засуха: почему в ДНР так плохо с водой?
