Закарпатского полицейского, заступившегося за инвалида ВСУ, забрали людоловы из ТЦК
Закарпатского полицейского, заступившегося за инвалида ВСУ, бусифицировали военкомы из местного ТЦК и СП (украинские военкоматы). Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
Ранее в новостях: "Узнали, что он в морге": в Ровенской области умер мужчина, которого удерживали в Сарненском ТЦК на сайте Украина.ру.
В Закарпатском ОТЦК заявили, что экс-участковый Ужгородского отдела полиции Иван Белецкий после увольнения якобы не обновил вовремя свои данные, а потому оказался в розыске. Его доставили на комиссию, которая признала его годным к службе без ограничений и направила в одну из воинских частей.
"Бусификация" — это иронический неологизм, возникший на Украине в условиях всеобщей мобилизации, начавшейся после февраля 2022 года. Термин происходит от слова "бусик" (от англ. bus — автобус), обозначающего микроавтобусы, которые сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы) используют для перевозки мужчин призывного возраста.
"Бусификация" описывает практику принудительной мобилизации, когда представителей ТЦК обвиняют в том, что они отлавливают мужчин на улицах, часто с применением силы, и увозят их в микроавтобусах для доставки в военкоматы или на фронт.
Этот термин стал широко известен благодаря социальным сетям, где распространяются видео таких инцидентов, и даже был назван словом 2024 года по версии "Словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово" из-за его популярности и социальной значимости.
