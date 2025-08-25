Русский святой литовский князь Фёдор Острожский

https://ukraina.ru/20250825/russkiy-svyatoy-litovskiy-knyaz-fdor-ostrozhskiy-1067549168.html

В истории земель, на которых в наше время существует Украина, огромную роль сыграл род князей Острожских. Родоначальником его вообще стала личность легендарная. Фёдор Данилович Острожский за свою продолжительную жизнь успел отметиться не только на военном поприще, например, в Грюнвальдской битве и Гуситских войнах, но ещё и стал православным святым

Точная дата рождения этого человека неизвестна. Известно только, что родился он в семье литовского князя Даниила, который умер между 1366 и 1376 годами.Его происхождение польские источники XVII века выводят от Василько Романовича, брата Даниила князя Галицкого. Значительное число польских, украинских и российских историков склоняется именно к этой версии, причисляя, таким образом, Острожских к Рюриковичам. Есть, правда, версии, которые выводят их не от галицко-волынских Рюриковичей, а от турово-пинских и даже от Гедиминовичей, но высокое их положение в середине XIV века скорее свидетельствует в пользу первой версии.О Данииле Острожском почти ничего неизвестно. По некоторым данным свой удел он получил в 1340 году. Есть известия, что год спустя, некий Даниил вместе с перемышльским старостой Дашко выступил против польского короля Казимира III Великого – он в то время пытался захватить Галицко-Волынское княжество. Объединившись с татарами, Даниил перебил польские гарнизоны, затем сам вторгся в Польшу и прошёлся огнём и мечом по Люблинским, Сандомирским и Краковским землям. Тот ли это был Даниил (судя по размаху, скорее всего тот) или нет, достоверно неизвестно.Первое упоминание о его сыне Фёдоре Даниловиче датируется 11-м мая 1386 года. Он указан в грамоте, согласно которой польский король Владислав II Ягайло и великий князь литовский Витовт закрепили за ним и его потомством город Острог с уездом, сёлами и городами Заслав, Корец и Хлопотин. Годом ранее отец жены Острожского Агафьи, пан Чурило Бродовский, пожаловал ему своё имение Бродово. Десять лет спустя за верную службу Витовт ещё более увеличил владения Фёдора Даниловича, поэтому родоначальником рода князей Острожских и считают именно его.На рубеже XIV и XV веков князь основал в Остроге католический монастырь чешских монахов-доминиканцев, что говорит о толерантности, с которой в то время православные властители относились к католической вере.Фёдор Данилович содержал немалую собственную дружину, с которой в 1410 году участвовал в Грюнвальдской битве. Тогда объединённое польско-литовское войско, в котором были и русские, и чешские, и татарские, и, по некоторым данным, даже молдавские контингенты, разгромило Тевтонский орден. Погибли ¾ тевтонских братьев-монахов.В начале XV века в спор за великое княжение вступили два двоюродных брата: великий князь литовский Витовт и князь Свидригайло. Последний являлся предводителем православной литовской партии, и Фёдор Данилович поддержал именно его. В 1418 Острожский освободил Свидригайло из заточения в Кременецком замке, где тот "мотал срок" с 1409 года. Только в 1420 году Витовта уговорили встретиться со Свидригайло и вернуть ему его вотчины: Чернигов, Трубчевск, Брянск, Новгород-Северский и другие города.Многие учёные, особенно в Чехии, ассоциируют Фёдора Даниловича Острожского с видным участником Гуситских войн Фридрихом Острожским. Тот прибыл в Чехию вместе с литовским князем Корибутом в 1424 году, участвовал в боях вместе с наиболее радикальными чешскими религиозными братствами: "сиротами" и "чашниками". Первое упоминание о нём в городской книге Чешского Брода датируется именно этим годом, он был там некоторое время гетманом. Возможно, он гетманствовал и в Чаславе, которая контролировалась "сиротами".В июне 1426 года Фридрих Острожский участвовал в успешной для гуситов битве при Усти. Затем в ноябре 1426 года вместе с войсками Прокопа Голого он снял 4-месячную осаду австрийского эрцгерцога Альбрехта Габсбурга с южно-моравского города Бржецлава, после чего некоторое время был гетманом и этого городка.Весной 1428 года Фридрих Острожский вдруг оказался противником гуситов и союзником венгерского короля Сигизмунда, императора Священной Римской империи, который передал ему в залог за 4000 венгерских злотых панство Весели над Моравой и замок Острог на Мораве.В ноябре 1429 года Острожский напал на гуситский гарнизон в Угерском Броде, тот спасся только благодаря вовремя подоспевшему на помощь гуситскому контингенту. 28 апреля 1430 года Острожский совместно с венгерским отрядом Стибора из Стибориц в битве у Трнавы атаковал отряд гуситов, который громил западную Словакию, и поставил его, прорвавшись в центр табора, на грань поражения. Однако венгры увлеклись грабежом повозок, и были выбиты за пределы табора, после чего гуситы всё же сражение выиграли. Но так как они понесли большие потери, свой рейд им пришлось свернуть. Кстати, возможно именно благодаря Фёдору Острожскому тактика таборитов с их скованными цепями боевыми возами и активным использованием огнестрельного оружия впоследствии была принята на вооружение польскими, литовскими, русскими и казацкими (особенно казацкими) войсками.Некоторые хронисты приписывают Фридриху Острожскому участие 16 апреля 1430 года в известном разграблении польской святыни монастыря в Ченстохове. Но, если учесть, что между Трнавой и Ченстоховым около 400 км, участвовать одновременно в обоих событиях Острожский физически не мог. Затем на несколько лет Фридрих Острожский из поля зрения европейских хронистов исчезает, зато в Литве обнаруживается Фёдор Данилович Острожский.В начале 30-х годов XV века началась очередная война в Литве. Ставка Фёдора Даниловича на Свидригайло оказалась удачной – в 1430 году 80-летний Витовт скончался, и Свидригайло стал великим князем. Почти сразу поляки "под шумок" умыкнули у литовцев Подолию. Свидригайло даже арестовал своего старшего брата Ягайло и посадил в замок, мотивируя это тем, что сам девять лет просидел по его велению в темнице, пусть теперь и польский король поест тюремной "баланды". Ягайло пытался уладить конфликт и даже обратился к польским панам, чтобы те вернули литовцам Подолию, но они его ослушались. Только вмешательство римского папы заставило Свидригайло освободить брата, но войну это не остановило.В 1432 году на реке Мурафе Фёдор Данилович Острожский окружил крупный польский воинский контингент и уничтожил его – спаслись немногие. Год спустя он снова, на этот раз штурмом, взял Кременецкий замок.В том же 1433 году в поле зрения гуситских хронистов снова попадает князь Русский Фридрих из Острога. Он снова действует в Словакии, но на этот раз как союзник гуситов – является гетманом таборитского гарнизона в Жилине. Его войска совместно с гарнизонами гуситов из Топольчан и Ликавы атаковали словацкие земли у южных границ Польши. Королю Ягелло вместо празднования Пасхи пришлось срочно ликвидировать эту угрозу. Рейд гуситов закончился неудачей, но не разгромом.Следующие пять лет совместно с гуситами Острожский регулярно тревожил польские границы и наносил полякам поражение за поражением. В 1439 году Фридрих Острожский из поля зрения чешских, венгерских и прочих хронистов окончательно исчез, зато известно, что после этого года происходило с Фёдором Даниловичем.По одним данным около 1440-го, по другим – 1441 года, князь Острожский оставил мирские дела и под именем Феодосия постригся в монахи Киево-Печерской лавры. Жил он в дальней Феодосиевой пещере, где и скончался около 1446 года, прожив порядка 80 лет, что для того времени было очень и очень много. Тело его осталось нетленным и находится всё в тех же пещерах.В конце XVI – начале XVII веков Фёдора Даниловича канонизировали, и с тех пор он почитается православным святым Феодосием Острожским. Днями его поминовения являются 24 августа и 10 сентября. В 2002 году преподобный князь-инок причислен к лику святых угодников Божиих в Соборе Белорусских святых. 1 апреля 2015 года по благословению Священного Синода УПЦ его причислили к 15-ти подвижникам Собора Святых Винницкой земли.Что касается мирской жизни, то в ней на два следующих столетия на территории Польши, Литвы, а затем и Речи Посполитой князья Острожские, потомки Фёдора Даниловича, стали одними из самых влиятельных и активных защитников православия, пока к середине ХVII века их влияние не сошло здесь на нет.

история, польша, литва, чехия, упц, русь, православие, князья, великое княжество литовское, xiv век, xv век