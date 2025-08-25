https://ukraina.ru/20250825/my-uzhe-zhivm-v-bezdne-ukrainskie-eksperty-o-sostoyanii-obschestva-i-gosudarstva-1067574311.html

"Мы уже живём в бездне". Украинские эксперты о состоянии общества и государства

"Мы уже живём в бездне". Украинские эксперты о состоянии общества и государства - 25.08.2025 Украина.ру

"Мы уже живём в бездне". Украинские эксперты о состоянии общества и государства

В украинском экспертном сообществе обсуждают вопрос, как остановить войну и что делать, как жить после войны. И думают над тем, такой ли уж на самом деле Трамп миротворец, каким хочет казаться.

2025-08-25T04:54

2025-08-25T04:54

2025-08-25T04:55

эксклюзив

украина

европа

россия

дональд трамп

евгений копатько

владимир зеленский

ес

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065844783_65:0:1151:611_1920x0_80_0_0_192718e59ff624df6f6277b11c7b9d44.jpg

После встреч на Аляске и в Вашингтоне ничего особенно не изменилось, скорее, мы видим большую дымовую цветную завесу, скрывающую суть происходящего на самом деле. Трамп играет роль "доброго следователя", а европейцы — "злого", но игра общая, считает украинский политолог и социолог Евгений Копатько.При этом, по его словам, ни США, ни Европа ничего уступать не собираются, а вся тяжесть решения задач войны и мира будет перенесена на Россию и Украину.Европе не нужен мир, а Трамп добился того, что теперь есть "консолидированная антироссийская Европа, в которой Украина выступает в роли торпеды", пояснил эксперт в эфире одного из ютуб-каналов.Он добавил, что пока вопрос о завершении конфликта не стоит, поскольку Европа против. А Россия не примет план введения сил НАТО на территорию Украины под видом "миротворческих" сил.Американцы просто так из конфликта не уйдут, повторения афганского сценария не будет. Просто ресурсы для войны Киеву теперь предоставит Европа. И это может продолжаться достаточно долго, ведь на самом деле "это для них (для стран ЕС — ред.) копейки", считает политолог.Копатько также оценил прогнозы по поводу раздела страны, о возможном "обмене" территориями, отметив, что какой бы вариант ни попробовали реализовать, для всех нас это будет проигрыш."Мы делим наше… мы — бездарные потомки, которые делят имперское и советское наследие… Делим то, что принадлежало людям, которые сейчас находятся по разные стороны баррикад", — сказал он, добавив, что, к тому же, украинские земли и ресурсы уже проданы, так кто же от этого выиграл — "хоть с той, хоть с другой стороны?"С этим сложно не согласиться."Это опыт разрыва, это деградация социального пространства, на котором жили на протяжении десятков поколений люди, которые сейчас находятся в состоянии очень глубокого конфликта", — обрисовал ситуацию Копатько.А корни и причины конфликта нам надо искать в нас самих, ведь это мы сами умудрились поссориться, имея столько общего.Началось с того, что одни люди решили, что они имеют право указывать другим, как им жить, как веровать, на каком языке говорить.Но когда на Майдане творился этот беспредел, никого это не смущало, напомнил политолог. И продолжил: "Мы уже живём в этой бездне, мы не заходим в неё — это общество, которое было расколото окончательно и бесповоротно Майданом в 2014 году".А началось всё значительно раньше — это к вопросу о первопричинах конфликта. Искать их нужно даже не на первом киевском Майдане, раньше — всё началось с периода "перестройки", с потоков лжи, с развала большой общей страны (мнение автора этих строк)…Как эти первопричины теперь устранять?Пока имеем дело с последствиями. Идёт война своих со своими, чужие потирают руки…О ситуации на фронте. Киевским властям совсем не стоит пиарить ВСУ и рассказывать о том, как они здорово обороняют страну, ведь обороняют-то уже из-под палки, заявил украинский политолог Юрий Дудкин, комментируя высказывание главы ОП Андрея Ермака о том, что ВС РФ будто бы продвигаются медленно и заняли мало территорий."Степень озлоблённости украинского общества на те же самые военкоматы, ТЦК, полицию национальную и т. д., и т. п. зашкаливает просто. Поэтому я не стал бы на его месте ещё больше накалять общество, говоря о том, что Украина всего-навсего сдала только один процент своих территорий. Это абсолютно не так", — сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.Дудкин добавил, что Украина понесла огромные потери как в живой силе, так и в инфраструктуре, в экономике — и кто оценит эти потери?По мнению политолога, украинские граждане прекрасно понимают, что их водят за нос, что действительность не имеет ничего общего с тем, что говорит Ермак.А реальность такова: "Украина за эти тысячу дней просто-таки обескровлена в прямом и переносном смысле этого слова".Напомним, ранее сообщалось, что российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ, получив доступ к картотеке, где содержатся сведения о потерях украинской армии во время проводимой Россией спецоперации. Согласно полученным данным, общие потери ВСУ составили 1,7 миллиона человек, включая убитых и пропавших без вести.Зеленский в феврале 2025 года заявлял о 46 тысячах погибших украинских военных.Дудкин отметил, что полученные хакерами данные можно считать вполне реальными. И подчеркнул, что все эти люди могли бы быть живы, если бы Киев не сорвал "Стамбул" в 2022 году. Но киевскому руководству на людей наплевать, такое впечатление, что для Киева это просто какой-то расходный материал.Эксперт полагает, что стратегия Зеленского состоит в том, чтобы всецело подчиниться Лондону и Брюсселю (который тоже уже подчинён Лондону), поскольку он понимает, что во время "царствования" Трампа Киев не получит от США помощи в прежних объёмах.Впрочем, все войны, прекращением которых так гордится Трамп, начинались не без участия США, они начинались и велись к их выгоде, отметил Дудкин.В своём телеграм-канале он дал Трампу совет, что нужно на самом деле предпринять для скорейшего завершения украинского конфликта."Могу подсказать Трампу „что-то другое“. Это — вывод всех военнослужащих с территории Украины, а также всех спецслужбистов ЦРУ и военной разведки, специалистов связи и вооружений. Прекращение любой финансовой и военной помощи нацистскому режиму. И нечего здесь морщить череп!" — написал политолог.Он также отметил, что Трамп почему-то не замечает ни репрессий, ни цензуры, ни отсутствия политической оппозиции на Украине, ни незаконных санкций против своих же граждан.Да ведь так удобнее — никто не мог и не может пока помешать сдаче недр и пр. Для этого созданный американцами киевский режим и зачищал политическое поле.Что дальше? Не стоит надеяться на то, что весь украинский фронт вот-вот рухнет, надо смотреть правде в глаза — ВСУ упорно сопротивляются, маневрируя резервами, рассказал в интервью изданию Украина.ру российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. Однако, по его словам, есть надежда на то, что намечается стратегический перелом в битве за весь Юго-Восток Украины.Что касается добытой хакерами информации о действительном масштабе потерь ВСУ, то эксперт отметил — в Киеве молчат. Молчат потому, что "хакеры показали документы с фамилиями, с подписями и с местом гибели"."И теперь сами украинцы будут задавать Зеленскому вопросы: „Почему вы говорили, что погибло только 40 тысяч? Кому вы брехали?“ Они ведь уже ненавидят эту насильственную мобилизацию. Подсказывают нашей разведке, где находятся военкоматы. Сжигают автомобили ТЦК. Избивают самих военкоматчиков", — сказал Баранец, предположив, что такие процессы в украинском обществе в дальнейшем будут всё "масштабнее и серьёзнее".* Объявлен иноагентом в РФПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Мы же не крепостные, почему нас заставляют воевать?" Внезапные открытия украинских экспертов

украина

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, европа, россия, дональд трамп, евгений копатько, владимир зеленский, ес, нато, вооруженные силы украины