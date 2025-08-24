https://ukraina.ru/20250824/my-zhe-ne-krepostnye-pochemu-nas-zastavlyayut-voevat-vnezapnye-otkrytiya-ukrainskikh-ekspertov-1067538134.html

"Мы же не крепостные, почему нас заставляют воевать?" Внезапные открытия украинских экспертов

В украинском экспертном и политическом сообществе обсуждают вопрос, почему люди больше не хотят воевать и что с этим делать. Думают над тем, как бы не исчезли поводы к новым и новым войнам.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065898400_0:12:1238:708_1920x0_80_0_0_72fe184f551ec51d9939387107836a8b.jpg

Боевые действия продолжаются, потери растут. Людей в ВСУ на переднем крае катастрофически не хватает, количество самовольно покинувших части (СЗЧ) растёт день ото дня, об этом постоянно сообщают источники в военной среде.Европейские СМИ обеспокоены грандиозными масштабами украинского "уклонизма". Для затыкания дыр на фронте западные партнёры Киева требуют ужесточить мобилизацию и снизить мобилизационный возраст до 18 лет.Но поможет ли это? Вряд ли. Срыв мобилизации, нехватка оружия в армии и все прочие проблемы являются следствием тотальной криминализации государственной деятельности на Украине, считает украинский политолог Павел Себастьянович. Об этом он сказал в эфире интернет-канала Politeka.По его словам, вообще такая обеспокоенность европейцев выглядит очень странно, ведь "в XXI веке люди — это ничья не собственность, это не крепостные, они не обязаны это делать, то есть воевать можно только добровольно".Отвечая на вопрос журналиста, как же быть в таком случае с украинской Конституцией, в которой записано, что это обязанность гражданина, эксперт отметил, что "никто не подписывался под этой Конституцией, народ её не принимал на референдуме". И потому граждане не обязаны делать то, что там написано.Себастьянович подчеркнул, что выполнять статьи Конституции должны, прежде всего, власть имущие — но как раз они-то этого и не делают."У нас президент не подписывает законы, которые принимаются Верховной Радой. То есть он нарушает Конституцию сам. Потом глава Верховной Рады, который должен подписать неподписанные президентом законы через 15 дней, он тоже не подписывает, тоже нарушает Конституцию. Кабинет министров назначается прямым приказом президента, он не имеет на это права", — сказал политолог, добавив, что и президент, и министры, все первые лица страны — все нарушили Конституцию."От кого мы хотим что-то требовать? Потом — европейцы очень странно возмущаются мобилизацией (её срывом — ред.), но не возмущаются тем, что у нас отменили выборы. Все — президента, Верховной Рады, местные даже выборы отменили… Закрыты границы. Почему европейцы не возмущаются этим, что у нас закрыты границы? Что это за страна такая, которая называет себя демократической, но запретила свободное перемещение своих граждан? Это ненормально всё", — сказал Себастьянович.Политолог подчеркнул, что люди не хотят воевать, поскольку они на фронте ничем не обеспечены.Думается, что причина нежелания брать в руки оружие заключается не только в этом. Вообще более важным представляется вопрос, почему некоторые люди хотят воевать — и с кем? Со своими же братьями, с которыми веками жили в одной стране. А с кем-то — и на одной лестничной площадке… И вот война. Как докатились до жизни такой?Простых ответов тут нет. В предыдущих обзорах мы уже говорили о необходимости уделять внимание борьбе на идеологическом фронте. Хотя идеологий и их борьбы сегодня будто бы и не видно, считают некоторые эксперты.По словам украинского политолога Константина Бондаренко, наблюдаемый сегодня кризис (не только на Украине, но и в мире) вызван чисто экономическими причинами и, в отличие от периода "Холодной войны", он деидеологизирован. Нет сегодня соревнования идеологий, есть просто соперничество блоков государств, обыкновенная борьба за ресурсы.И всё же идеологический фронт есть. Для России он достаточно сложен, поскольку в стране делают упор на традиционные ценности, но нет действенной идеологии — а это не только ценности, но и основанный на них проект общего будущего. То есть, по большому счёту, у нас нет долговременной общей цели.При этом на подконтрольной Киеву Украине идеология по факту существует — и это идеология нацистская. Как ни странно, многим она пришлась по вкусу. Что до ценностей, то они, конечно, очень важны. В Киеве это понимают, правда, по-своему.Так, премьер-министр Украины Юлия Свириденко через Минкульт отдала команду "инвентаризировать" мощи святых в Киево-Печерской лавре, сообщает в своём блоге находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский."По моей информации, по результатам этой „инвентаризации“ самые ценные святые мощи преподобных планируется выкрасть путём подмены, а их передать в запасники музеев Великобритании. Это личное обещание зеленского (политик пишет фамилию бывшего соратника с маленькой буквы — ред.) королю Карлу III", — написал политик.Это одновременно удар и по чувствам верующих, и по ценностям православных, да и по всей идеологии "домайданной" Украины. Мы уже не говорим о демонтаже памятников героям Великой Отечественной, о разгроме мемориалов, об изъятии костей из могил...В стране победившего Майдана другие установки. Украинский журналист и депутат Верховной Рады Николай Княжицкий, комментируя с трибуны парламента заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что при Зеленском приняты законы, уничтожающие права русскоязычных граждан страны, и именно это беспокоит Россию, заявил, что на самом деле целью Москвы будто бы является "уничтожение украинского государства и украинской нации".По мнению украинского депутата, в Москве вознамерились возродить Российскую империю, вернув территории, где есть люди, которые говорят на русском языке, "независимо от того, сколько таких людей насчитывается — один человек или миллион".Отсюда простой вывод."Украинский язык и вера должны быть защищены, а все… рудименты „русского мира“ должны быть уничтожены", — заявил Княжицкий. Он добавил: "Мы должны заниматься серьёзной пропагандой украинских ценностей и нашей истории в мире".По мнению депутата, такая работа уже даёт результаты, поскольку "именно американские избиратели мешают многим в американской администрации поддержать Россию".Политика киевской хунты в гуманитарной сфере понятна. Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что в стране есть один государственный язык — украинский."Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров", — отметил диктатор.Видимо, он никогда и не читал украинскую Конституцию, в которой гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков национальных меньшинств. Впрочем, как мы уже отмечали, Конституция "поставлена на паузу".Атакуют не только русский язык, но и каноническую УПЦ. Покинувший страну украинский писатель, блогер и публицист Андрей Ваджра объясняет, почему глобалисты ополчились против традиционных ценностей.По его словам, причина в том, что эти ценности ограничивают возможности манипулирования, в основе которого, по его словам, "абсолютная власть, деньги и наслаждение". Но все эти "ценности" мировых элит не имеют значения в любой религии, более того — "это просто мусор".Поэтому глобалисты пытаются разрушить религии, это борьба за сознание человека, подчеркнул Ваджра в эфире одного из каналов. Отсюда и нападки на Православную церковь — "это последняя дамба, которая сдерживает всю эту материально-физиологическую муть, которая по сути превращает людей в животных".На вещи надо смотреть трезво. И уместно задать себе вопрос — а свободно ли и нынешнее российское общество от этой самой "материально-физиологической мути"?Увы. Тут стоит вспомнить слова выдающегося учёного-физика, вице-президента РАЕН, популяризатора науки Сергея Капицы.А сказал он вот что: "Общество ничего не видит, потому что его держат в состоянии глубокого гипноза. Никогда ещё народ не был таким тёмным, как сейчас. Человеку не дают шанса остановиться и осмыслить происходящее. Нескончаемые сериалы, один тупее другого, пошлая эстрада, похотливые или агрессивные фильмы, аккуратно воздействуя на подсознание, культивируют дух эгоизма и насилия. Нормальный человек за короткий промежуток времени превращается в беспринципное животное, ведущее абсолютно бессмысленную жизнь".Это важно. Если не выбраться из этой "темноты", не избавиться от этого "гипноза", то никакие враги нам и не нужны — мы в таком случае сами себе враги, сами съедим себя. Ну и "партнёры"-гипнотизёры обязательно помогут…* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ** Объявлен иноагентом в РФПодробнее о том, что творится на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Первый итог переговоров в Вашингтоне – горящий Кременчугский НПЗ. Украинские эксперты о происходящем"

