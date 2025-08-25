Медиатехнолог Сергей Армейсков: Спекуляции в западных СМИ нужны для давления на Путина и Трампа - 25.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250825/mediatekhnolog-sergey-armeyskov-spekulyatsii-v-zapadnykh-smi-nuzhny-dlya-davleniya-na-putina-i-trampa-1067451572.html
Медиатехнолог Сергей Армейсков: Спекуляции в западных СМИ нужны для давления на Путина и Трампа
Медиатехнолог Сергей Армейсков: Спекуляции в западных СМИ нужны для давления на Путина и Трампа - 25.08.2025 Украина.ру
Медиатехнолог Сергей Армейсков: Спекуляции в западных СМИ нужны для давления на Путина и Трампа
Западная пресса создает у аудитории завышенные ожидания, а потом, когда они не сбываются, винит в этом Россию. Об этом изданию Украина.ру рассказал медиатехнолог и основатель проекта "Каргач" Сергей Армейсков
2025-08-25T13:28
2025-08-25T13:28
"Если до встречи Путина и Трампа на Аляске общим тоном публикаций в западных СМИ была осторожная надежда на мирное разрешение конфликта, то сейчас ожидания скорее скептические" - заявил эксперт и добавил, что подобный тон в западных медиа появился после встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. По словам Армейскова, европейские и американские издания пытаются убедить читателей, что Кремль выбрал стратегию затягивания конфликта и что Россия выдвигает слишком суровые требования к Киеву, а Украину они изображают своего рода "жертвой".Эксперт отмечает, что для публикаций американских СМИ, связанный с Демократической партией, характерно изображение президента России Владимира Путина в образе агента КГБ, который обманывает президента США Дональда Трампа - и подобные материалы публикуются для того, чтобы оказать давление на американского лидера и лишить его политической поддержки части электората. В свою очередь, отмечает Армейсков, для европейских изданий более важно создать именно картину завышенных ожиданий - для того, чтобы впоследствии выставить именно Россию виноватой в срыве мирных переговоров. Для этого, подчеркивает он, сначала публикуются материалы в духе "Россия пойдет на уступки", а в новых материалах Москву уже обвиняют в неготовности к этим же уступкам - когда официальные лица России опровергают эту информацию. Таким образом, отмечает эксперт, европейские издания пытаются надавить на Россию, заставить пойти на невыгодные условия мира, а после ожидаемого отказа - выставить Москву недоговороспособной стороны и попытаться тем самым привлечь Дональда Трампа на стороны Европы.Подводя итоги, собеседник издания заявил, что вопрос исхода потенциального мирного урегулирования крайне важен для руководства всех стран, прямо или косвенно задействованных в нем, и потому количество спекуляций в западной прессе будет только увеличиваться.
Украина.ру
Медиатехнолог Сергей Армейсков: Спекуляции в западных СМИ нужны для давления на Путина и Трампа

13:28 25.08.2025
 
© ФотоСергей Армейсков
Сергей Армейсков - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото
Западная пресса создает у аудитории завышенные ожидания, а потом, когда они не сбываются, винит в этом Россию. Об этом изданию Украина.ру рассказал медиатехнолог и основатель проекта "Каргач" Сергей Армейсков
"Если до встречи Путина и Трампа на Аляске общим тоном публикаций в западных СМИ была осторожная надежда на мирное разрешение конфликта, то сейчас ожидания скорее скептические" - заявил эксперт и добавил, что подобный тон в западных медиа появился после встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами.
По словам Армейскова, европейские и американские издания пытаются убедить читателей, что Кремль выбрал стратегию затягивания конфликта и что Россия выдвигает слишком суровые требования к Киеву, а Украину они изображают своего рода "жертвой".
Эксперт отмечает, что для публикаций американских СМИ, связанный с Демократической партией, характерно изображение президента России Владимира Путина в образе агента КГБ, который обманывает президента США Дональда Трампа - и подобные материалы публикуются для того, чтобы оказать давление на американского лидера и лишить его политической поддержки части электората.
В свою очередь, отмечает Армейсков, для европейских изданий более важно создать именно картину завышенных ожиданий - для того, чтобы впоследствии выставить именно Россию виноватой в срыве мирных переговоров. Для этого, подчеркивает он, сначала публикуются материалы в духе "Россия пойдет на уступки", а в новых материалах Москву уже обвиняют в неготовности к этим же уступкам - когда официальные лица России опровергают эту информацию.
Таким образом, отмечает эксперт, европейские издания пытаются надавить на Россию, заставить пойти на невыгодные условия мира, а после ожидаемого отказа - выставить Москву недоговороспособной стороны и попытаться тем самым привлечь Дональда Трампа на стороны Европы.
Подводя итоги, собеседник издания заявил, что вопрос исхода потенциального мирного урегулирования крайне важен для руководства всех стран, прямо или косвенно задействованных в нем, и потому количество спекуляций в западной прессе будет только увеличиваться.
Лента новостейМолния