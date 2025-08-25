https://ukraina.ru/20250825/mediatekhnolog-sergey-armeyskov-spekulyatsii-v-zapadnykh-smi-nuzhny-dlya-davleniya-na-putina-i-trampa-1067451572.html
Медиатехнолог Сергей Армейсков: Спекуляции в западных СМИ нужны для давления на Путина и Трампа
Медиатехнолог Сергей Армейсков: Спекуляции в западных СМИ нужны для давления на Путина и Трампа - 25.08.2025 Украина.ру
Медиатехнолог Сергей Армейсков: Спекуляции в западных СМИ нужны для давления на Путина и Трампа
Западная пресса создает у аудитории завышенные ожидания, а потом, когда они не сбываются, винит в этом Россию. Об этом изданию Украина.ру рассказал медиатехнолог и основатель проекта "Каргач" Сергей Армейсков
2025-08-25T13:28
2025-08-25T13:28
2025-08-25T13:28
медиа
сми
россия
москва
аляска
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
украина.ру
демократическая партия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067448543_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8bf1a3a40e8bd0b1229f0ff9660791a2.jpg
"Если до встречи Путина и Трампа на Аляске общим тоном публикаций в западных СМИ была осторожная надежда на мирное разрешение конфликта, то сейчас ожидания скорее скептические" - заявил эксперт и добавил, что подобный тон в западных медиа появился после встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. По словам Армейскова, европейские и американские издания пытаются убедить читателей, что Кремль выбрал стратегию затягивания конфликта и что Россия выдвигает слишком суровые требования к Киеву, а Украину они изображают своего рода "жертвой".Эксперт отмечает, что для публикаций американских СМИ, связанный с Демократической партией, характерно изображение президента России Владимира Путина в образе агента КГБ, который обманывает президента США Дональда Трампа - и подобные материалы публикуются для того, чтобы оказать давление на американского лидера и лишить его политической поддержки части электората. В свою очередь, отмечает Армейсков, для европейских изданий более важно создать именно картину завышенных ожиданий - для того, чтобы впоследствии выставить именно Россию виноватой в срыве мирных переговоров. Для этого, подчеркивает он, сначала публикуются материалы в духе "Россия пойдет на уступки", а в новых материалах Москву уже обвиняют в неготовности к этим же уступкам - когда официальные лица России опровергают эту информацию. Таким образом, отмечает эксперт, европейские издания пытаются надавить на Россию, заставить пойти на невыгодные условия мира, а после ожидаемого отказа - выставить Москву недоговороспособной стороны и попытаться тем самым привлечь Дональда Трампа на стороны Европы.Подводя итоги, собеседник издания заявил, что вопрос исхода потенциального мирного урегулирования крайне важен для руководства всех стран, прямо или косвенно задействованных в нем, и потому количество спекуляций в западной прессе будет только увеличиваться.
россия
москва
аляска
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067448543_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8fc25c5fbf5e9caf0f031332f3ff66f4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
медиа, сми, россия, москва, аляска, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру, демократическая партия, эксклюзив, кгб
медиа, СМИ, Россия, Москва, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина.ру, Демократическая партия, Эксклюзив, КГБ
Медиатехнолог Сергей Армейсков: Спекуляции в западных СМИ нужны для давления на Путина и Трампа
Западная пресса создает у аудитории завышенные ожидания, а потом, когда они не сбываются, винит в этом Россию. Об этом изданию Украина.ру рассказал медиатехнолог и основатель проекта "Каргач" Сергей Армейсков
"Если до встречи Путина и Трампа на Аляске общим тоном публикаций в западных СМИ была осторожная надежда на мирное разрешение конфликта, то сейчас ожидания скорее скептические" - заявил эксперт и добавил, что подобный тон в западных медиа появился после встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами.
По словам Армейскова, европейские и американские издания пытаются убедить читателей, что Кремль выбрал стратегию затягивания конфликта и что Россия выдвигает слишком суровые требования к Киеву, а Украину они изображают своего рода "жертвой".
Эксперт отмечает, что для публикаций американских СМИ, связанный с Демократической партией, характерно изображение президента России Владимира Путина в образе агента КГБ, который обманывает президента США Дональда Трампа - и подобные материалы публикуются для того, чтобы оказать давление на американского лидера и лишить его политической поддержки части электората.
В свою очередь, отмечает Армейсков, для европейских изданий более важно создать именно картину завышенных ожиданий - для того, чтобы впоследствии выставить именно Россию виноватой в срыве мирных переговоров. Для этого, подчеркивает он, сначала публикуются материалы в духе "Россия пойдет на уступки", а в новых материалах Москву уже обвиняют в неготовности к этим же уступкам - когда официальные лица России опровергают эту информацию.
Таким образом, отмечает эксперт, европейские издания пытаются надавить на Россию, заставить пойти на невыгодные условия мира, а после ожидаемого отказа - выставить Москву недоговороспособной стороны и попытаться тем самым привлечь Дональда Трампа на стороны Европы.
Подводя итоги, собеседник издания заявил, что вопрос исхода потенциального мирного урегулирования крайне важен для руководства всех стран, прямо или косвенно задействованных в нем, и потому количество спекуляций в западной прессе будет только увеличиваться.