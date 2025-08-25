Двойной удар по Сумам. ВС РФ продолжают уничтожать объекты ВСУ и ВПК Украины: сводка на 7:30 - 25.08.2025 Украина.ру
Двойной удар по Сумам. ВС РФ продолжают уничтожать объекты ВСУ и ВПК Украины: сводка на 7:30
Двойной удар по Сумам. ВС РФ продолжают уничтожать объекты ВСУ и ВПК Украины: сводка на 7:30
Двойной удар по Сумам. ВС РФ продолжают уничтожать объекты ВСУ и ВПК Украины: сводка на 7:30
Ранним утром 25 августа ВС РФ дважды нанесли удары по Сумам. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Новый удар нанесён по Сумам", - говорится в публикации канала.Вооружённые Силы России в ночь на 25 августа продолжали наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах.Больше всего сообщений вечером и ночью поступало о поражении целей в Сумской области. Неоднократные удары, в частности, наносились по объектам в Сумах, в Ромнах и в районе города Шостка.ВС РФ также отработали по объектам противника в Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях. В последней были удары непосредственно по Харькову, а в Черниговской области — по Новгороду-Северскому и Прилукам.Регулярно сообщалось и о поражении целей на временно оккупированной ВСУ территории ДНР. Сообщалось удары по объектам в Славянске и посёлке Новодонецкое."Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.Подробнее в публикации: "ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка за ночь на 4:00".Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Двойной удар по Сумам. ВС РФ продолжают уничтожать объекты ВСУ и ВПК Украины: сводка на 7:30

07:34 25.08.2025
 
Главное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Украина.ру
Ранним утром 25 августа ВС РФ дважды нанесли удары по Сумам. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Новый удар нанесён по Сумам", - говорится в публикации канала.
Вооружённые Силы России в ночь на 25 августа продолжали наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах.
Больше всего сообщений вечером и ночью поступало о поражении целей в Сумской области. Неоднократные удары, в частности, наносились по объектам в Сумах, в Ромнах и в районе города Шостка.
ВС РФ также отработали по объектам противника в Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях. В последней были удары непосредственно по Харькову, а в Черниговской области — по Новгороду-Северскому и Прилукам.
Регулярно сообщалось и о поражении целей на временно оккупированной ВСУ территории ДНР. Сообщалось удары по объектам в Славянске и посёлке Новодонецкое.
"Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.
Подробнее в публикации: "ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка за ночь на 4:00".
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
06:15
"Полоса прорыва продолжает расширяться": Алексей Анпилогов рассказал о взятии Сухецкого и ПанковкиОсвобождение населенных пунктов Сухецкое и Панковка подтверждает расширение полосы прорыва российских войск на Покровском (Крсноармейском) направлении, где ВСУ продолжают отчаянное сопротивление. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру
