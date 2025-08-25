https://ukraina.ru/20250825/dvoynoy-udar-po-sumam-vs-rf-prodolzhayut-unichtozhat-obekty-vsu-i-vpk-ukrainy-svodka-na-730-1067590246.html
Двойной удар по Сумам. ВС РФ продолжают уничтожать объекты ВСУ и ВПК Украины: сводка на 7:30
Ранним утром 25 августа ВС РФ дважды нанесли удары по Сумам. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Новый удар нанесён по Сумам", - говорится в публикации канала.
Вооружённые Силы России в ночь на 25 августа продолжали наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах.
Больше всего сообщений вечером и ночью поступало о поражении целей в Сумской области. Неоднократные удары, в частности, наносились по объектам в Сумах, в Ромнах и в районе города Шостка.
ВС РФ также отработали по объектам противника в Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях. В последней были удары непосредственно по Харькову, а в Черниговской области — по Новгороду-Северскому и Прилукам.
Регулярно сообщалось и о поражении целей на временно оккупированной ВСУ территории ДНР. Сообщалось удары по объектам в Славянске и посёлке Новодонецкое.
"Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.