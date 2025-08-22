https://ukraina.ru/20250822/pervyy-itog-peregovorov-v-vashingtone--goryaschiy-kremenchugskiy-npz-ukrainskie-eksperty-o-proiskhodyaschem-1067417719.html

Первый итог переговоров в Вашингтоне – горящий Кременчугский НПЗ. Украинские эксперты о происходящем

Первый итог переговоров в Вашингтоне – горящий Кременчугский НПЗ. Украинские эксперты о происходящем

В украинском экспертном сообществе обсуждают, приблизила ли встреча в Вашингтоне желанный мир или же украинцам надо готовиться к продолжению войны и к зимовке в самых сложных условиях.

Москва готова к продолжению мирных переговоров и не будет их саботировать, считает покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко. По его мнению, высказанному в эфире видеоблога журналиста Всеволода Филимоненко, у руководства России "на кону сейчас экономические вопросы, вопросы значительно более широкие, чем Украина"."Украина их интересует поскольку-постольку", — считает Бондаренко. Он также отметил, что в текущем украинском конфликте, точнее, в том противостоянии, элементом которого является этот конфликт, "Россия на сегодняшний день показала, что она одержала победу над Западом как таковым".Он пояснил, что США вернули Россию в число "рукопожатных государств", и это является "очень серьёзной дипломатической победой России".Но вряд ли Москва ведёт спецоперацию только ради рукопожатий с западными "партнёрами" (или всё-таки врагами?). Цель Москвы — не допустить расширения НАТО и убрать опасность, которую представляет киевский режим в своём нынешнем виде.О деталях переговорного процесса известно мало. "Белый дом неожиданно заявил, что дальнейшее публичное обсуждение вопросов урегулирования на Украине не отвечает американским интересам. Ранее заявления о непубличности переговоров звучали только из России", — отметил в своём блоге экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв.Анализируя недавнее интервью, которое дал вице-президент США Джей Ди Вэнс, эксперт сделал вывод, что "США сейчас ведут обсуждение по гарантиям и территориям, но прийти к решению не могут, поэтому говорят о том, что Путину и Зеленскому необходимо встречаться и утрясать это на встрече".Как пишет The New York Times со ссылкой на свои источники в Белом доме, советники по нацбезопасности США, ЕС и Украины должны определить в ходе переговоров, как могут выглядеть гарантии безопасности перед возможной встречей Путина и Зеленского.Но состоится ли такая встреча — это вопрос. Как отметил в четверг, 21 августа, глава МИД РФ Сергей Лавров, представители украинского режима "комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом справедливом долгосрочном урегулировании".Что ж, и на Украине многие не видят пока каких-либо признаков приближения мира. Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* полагает, что настоящим итогом переговоров в Вашингтоне можно считать новые атаки беспилотников ВС РФ — в частности, на объект газотранспортной системы (ГТС) на Полтавщине и на НПЗ в Кременчуге, который, по его словам, "добили фактически"."Это итог. Война идёт, война будет... Почему я акцентировал внимание на ГТС? Все понимали, что ГТС может заработать только в консорциуме Трамп — Россия — Украина. И именно сейчас по объекту инфраструктуры ГТС нанесён серьёзнейший удар. То есть это демонстрация, что Россию это может и не интересовать", — сказал политик в интервью журналисту Александру Шелесту**.Журналист на это ответил, что перед этим украинские БПЛА ударили по нефтепроводу "Дружба", оставив словаков и венгров без российской нефти. Мосийчук согласился с тем, что удар России был "ответкой". Однако предположил, что этот удар был "заранее подготовлен" в качестве ответа на предполагаемые действия Киева.К чему это всё может привести? Ещё несколько таких ударов — и Украине придётся зимовать без газа, газ ведь с неба не падает, предостерёг Мосийчук.Он добавил, что в Европе нет единой позиции по вопросу поддержки Киева, напомнив о высказывании президента Финляндии относительно финского опыта решения проблемы войны и мира в 1944 году.Что будет делать Зеленский? Экс-нардеп предположил, что американцы могут надавить на Банковую "папочками с компроматом" или же ограничениями в поставках оружия. И добавил, что Зеленский наверняка обсуждал в Вашингтоне вопрос о гарантиях безопасности для себя лично и для нескольких своих "эффективных менеджеров".Мосийчук также подчеркнул, что он сейчас наблюдает некие признаки слабости киевской власти — в частности, это видно по поведению некоторых судей, а это, по его словам, "очень серьёзный звоночек". Сам же Зеленский, несмотря на воинственную риторику, сдаёт территории "прямо сейчас".По мнению экс-нардепа, главный вопрос заключается в том, будет ли переход власти на Украине мирным или нет? Есть и другие вопросы — будут ли выборы демократическими или это будет "назначение", изберёт ли народ путь развития страны или же его будут навязывать какие-то псевдоэлиты вместе с какими-то "партнёрами", ждёт ли Украину "путь Финляндии или Северной Кореи"?Мосийчук подчеркнул, что на эти вопросы пока нет ответов, а вообще ситуация печальная — "народ в вакууме, свободы слова нет в стране, все под санкциями, все где-то под арестами или где-то ещё".Он также предложил свой рецепт спасения — ввести на 25 лет мораторий на споры по всем вопросам языка, веры и истории. Хм, а кто же мешал раньше не спорить на эти темы и не навязывать силой другим свои "ценности"? Да и срок в 25 лет не очень-то большой. А потом, видимо, снова кто-то побежит майданить и кричать: "москаляку — на гиляку"...Что дальше? Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский в своём телеграм-блоге отметил, что все усилия Зеленского будут теперь направлены на то, чтобы Путин отказался от встречи с ним."На фронте для этого ресурсов нет, поэтому только террористические атаки", — заявил опальный политик, подчеркнув, что в ближайшее время "нас ждёт максимальная эскалация". В частности, по его мнению, "сейчас должна начаться мощная наступательная операция РФ на фронте, цель которой будет прорыв фронта".Украинский Кабмин тем временем предлагает ввести новые, более строгие наказания для военнообязанных граждан за нарушение правил пересечения границы и даже за нарушение сроков пребывания за границей. Что вовсе не свидетельствует о подготовке Киева к мирной жизни.В общем, покой нам только снится.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ** Объявлен иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Зеленский и его друзья из Европы – больные подростки-эмо". Украинские эксперты о ситуации в стране И в статье Татьяны Стоянович "Французы и британцы едут "сдерживать" Путина, Трампу мешают демократы. Украина в международном контексте"

Сергей Зуев

Сергей Зуев

