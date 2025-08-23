https://ukraina.ru/20250823/vakarchuk-legenda-yubiley-entina-amerikantsy-na-intervidenii--chto-peli-na-etoy-nedele-sobytiya-kultury-1067456992.html

Вакарчук-легенда, юбилей Энтина, американцы на "Интервидении" – что пели на этой неделе. События культуры

Наш очередной культурный обзор – о песнях. Кто и о чём поёт в России, на Украине, в США, как "песенная дипломатия" становится инструментом "мягкой силы" и как "Интервидение" повлияет на переговоры Москвы и Вашингтона. А ещё разбирались в том, почему на Украине награждают только певцов Майдана, а в России убирают из текстов упоминания о наркотиках

От майданов до войны: Вакарчук стал "легендой Украины" за песни СоросаУкраинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обзавелся очередной наградой — его признали национальной легендой Украины. Знак отличия исполнитель получил накануне Дня независимости Украины (празднуется 24 августа) из рук просроченного Зеленского."Я не очень привык к государственным наградам или отличиям и считаю, что больше всего их заслуживают наши защитники и защитницы… Но сегодняшняя награда — это признание не только моей заслуги. Это признание таланта, усилий и труда моих коллег-музыкантов, с которыми я прошел бок о бок много лет. Это признание кропотливой работы нашей команды, помогающей творить. Это признание большой поддержки и веры в нас миллионов украинцев", — заявил музыкант.При этом он не стал уточнять, что он тоже "защитник" Украины — имеет погоны лейтенанта ВСУ с 2022 года и получает немалую зарплату за "подвиги". Правда, воюет Вакарчук все больше в Варшаве и в Праге, на фронте его никто не видел. Из-за этого музыкант уже попадал в громкие скандалы, но, как говорил один из майданных лидеров Зорян Шкиряк, "повоняют и заткнутся".Кстати, интересный момент — при всем богатстве выбора украинских певцов и певиц, которые с 2022 года терзают слух патриотическими композициями и оплакивают погибших всушников, Зеленский выбирает для награды "старичка" Вакарчука, у которого от почетных званий, грамот и орденов наверняка ломятся стены и столы.Украинская сцена давно превратилась в элемент большой политики. И Вакарчук традиционно позиционируется как "голос свободы" и моральный ориентир для прозападной части общества. Но за этим образом стоит не столько культура, сколько политика: Вакарчук тесно связан с глобалистскими сетями влияния, включая фонды, международные НКО и западные культурные платформы — недаром же он был звездой всех майданов.Напомним также, что после госпереворота Вакарчука даже в политику затащили — он возглавил список партии "Голос" в парламенте, а партию эту связывают с Фондом Сороса* и олигархом Виктором Пинчуком — главным лоббистом интересов Демпартии на Украине. Так что совсем не случайно именно такие фигуры становятся для Владимира Зеленского точкой опоры — культурный продукт используется как "мягкая сила", способная транслировать внешнюю повестку под видом национальной идентичности.Награждение Вакарчука ещё раз доказывает, что Киев делает ставку на то, чтобы музыка, кино и массовая культура стали инструментом закрепления прозападного вектора. То есть Зеленский показывает и миру, и Украине, что петь там могут только вакарчуки, а не те, в чьем репертуаре были песни на русском языке или те, кто сотрудничал с российскими композиторами или исполнителями.Такой вот творческий демарш на фоне мирных переговоров, к которым якобы стремится Украина. Он только на культурном уровне подтверждает заявления Зеленского о том, что никакого русского языка в стране не будет, как и музыки, песен, спектаклей. А что будет? Один сплошной вакарчукизм, как культурный код глобалистского проекта на Украине."На земле с 1935 года": поэту-песеннику Юрию Энтину исполнилось 90 летА вот в России поют совсем другие песни, которые не разделяют, а сближают все народы бывшего СССР. Согласитесь, что любой из нас радостно подпоет и "Чунге-Чанге", и про лесного оленя вспомнит, и вместе с крылатыми качелями взлетит в детство. В то самое прекрасное время, где для детей и взрослых звучали добрые, трогательные песни на слова поэта Юрия Энтина.На днях поэту-песеннику, сценаристу, сказочнику исполнилось 90 лет. И поздравления от президента Путина он принимал в рубашке с надписью "На земле с 1935 года". В поздравлении отмечается, что Юрий Энтин посвятил свой "щедрый и добрый талант" развитию традиций российской детской литературы, кинематографа и анимации. Владимир Путин подчеркнул, что творчество Энтина внесло значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, и тысячи людей в России и за ее пределами знают и искренне любят многогранное творчество писателя.Действительно, Энтин написал стихи к 500 песням: кто не помнит задорного "Антошку", копавшего картошку, грустного Водяного, с которым никто не разговаривал, влюбленного Трубадура из "Бременских музыкантов"? Песни Энтина звучали в самых популярных детских фильмах и мультиках — от "Приключений Буратино" до "Трое из Простоквашино". Сказать, что их пела и поет вся страна, не будет большим преувеличением. Как и то, что фразы из песен стали крылатыми: "лучший мой подарочек — это ты", "ох, рано встает охрана" или "вжик-вжик, уноси готовенького".При этом мало кто знает, что Энтин еще и гимны писал. Да-да, поэт создал гимн для Оренбурга — в этом городе он с мамой провел три года во время эвакуации. 20 лет назад Энтин приехал в Оренбург на концерт, и там жители города попросили его написать слова для гимна. Маэстро сочинил стихи и передал их своему другу, композитору Давиду Тухманову, чтобы тот написал музыку. И уже через год гимн "Живи, Оренбург!" зазвучал по всему Уралу — впервые его исполнил городской муниципальный камерный хор.Кстати, оренбургское книжное издательство выпустило в свет две книги Юрия Энтина: "Самое-самое! 25 лучших песен" и "Не для печати". В сборнике "Не для печати" собраны неизвестные стихи поэта — их знали только близкие друзья и родственники, там есть, например, стихотворение, которое маленький Юра написал в 6 лет, а сама книга состоит из нескольких разделов — "Веселые эпитафии", "Нестандартные пародии" и даже "Занимательная политика" — ну куда ж без нее! В этом разделе имеется четверостишие Энтина, посвященное эпохе дорогого Леонида Ильича: "Эх, вернуть бы Брежнева: сердце хочет прежнего…"Скажи наркотикам "нет!" — российские музыканты переписывают свои композицииМузыкальные лейблы и сервисы просят артистов до 1 сентября либо удалить с площадок треки с упоминанием наркотических веществ, либо записать новые версии, где подобная информация будет исключена или заглушена. Правда, доля таких песен в общем каталоге занимает менее 1%, но тем, кто не успеет переписать слова песен про "вещества", грозит солидный штраф.Из творческого наследия репера Паши Техника такие упоминания уже убрали. Группы "Триагрутрика" и "АК-47" уже перезаписывают композиции. Например, "АК-47" уже полностью перезаписала альбом Berezovskiy.Фронтмен группы "АК-47" Витя АК уже прокомментировал трековую цензуру:"Не знаю, может, будет какое-то послабление по культуре и творчеству, и когда-то мы вернем оригинальные версии альбомов, а пока что на цифровых площадках у нас есть эти версии, мы можем их слушать. Мы знаем, что было в оригинале. Оригиналы в наших сердцах, в наших умах, в наших жестких дисках".По сути, речь идет о переходе от моральных призывов к прямой системе санкций: музыка становится еще одной зоной госрегулирования. С одной стороны, вроде бы и защита молодежи от пропаганды наркотиков, а с другой — гораздо эффективней выглядела бы реальная борьба государства и силовиков с закладчиками, драг-дилерами и наркомафией."Прямо по сердцу" Зеленскому: американский певец споет на "Интервидении" в МосквеНу и напоследок о песнях, которые прозвучат на "Интервидении" в сентябре этого года в Москве — конкурс обещает стать масштабным и перебить "Евровидение", которое давно превратилось в бал секс-меньшинств и прочих фриков.В мероприятии примут участие представители более 25 стран — Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Киргизии, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР.От России споет Шаман — он уже презентовал конкурсную песню "Прямо по сердцу". Автором стихов и музыки песни стал Максим Фадеев, и исполнитель назвал композицию "немного неземной, но с нашим русским размахом". По его словам, чтобы представлять такую огромную великую державу, как Россия, нужно отодвинуть чувства волнения и надеяться на поддержку народа. Но вот народ пока в сомнениях. В соцсетях одни пишут, что "Прямо по сердцу" — мощная заявка на победу в конкурсе, нежная и лирическая песня о любви. А другие ничего особенного в песне не увидели и вообще считают, что текст писал искусственный интеллект.Впрочем, сенсацией "Интервидения" должна стать не любовная лирика Шамана, а появление представителя США — певца Брэндона Говарда (B. Howard), которого даже называют сыном Майкла Джексона. Официальных подтверждений нет, но версия интригующая.Впрочем, вообще неважно, связан Говард с легендой поп-музыки или это пиар-трюк. Его выступление на "Интервидении" — это не из шоу-бизнеса, а из геополитики. На фоне идущих переговоров об урегулировании украинского конфликта между Россией и США появление американских исполнителей на московской площадке выглядит не столько культурным, сколько дипломатическим шагом, а сам конкурс — способом демонстрации сближения и открытости, пусть и в музыкальной "обертке".* организация признана в РФ нежелательнойЧитайте также: Кинофильтры: надо ли запрещать фильмы Балабанова и снимать кино о Пушилине? События культуры

