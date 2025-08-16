https://ukraina.ru/20250816/kinofiltry-nado-li-zapreschat-filmy-balabanova-i-snimat-kino-o-pushiline-sobytiya-kultury-1067053862.html

Кинофильтры: надо ли запрещать фильмы Балабанова и снимать кино о Пушилине? События культуры

Кинофильтры: надо ли запрещать фильмы Балабанова и снимать кино о Пушилине? События культуры - 16.08.2025 Украина.ру

Кинофильтры: надо ли запрещать фильмы Балабанова и снимать кино о Пушилине? События культуры

Сегодня наш культурный обзор посвящён кино. Но речь не о свежих киношедеврах, а о том, кто и зачем будет проверять новые и старые фильмы "на нравственность", какой штат экспертов понадобится для отсева неправильных ценностей в кино, почему депутаты хотят запретить культовый фильм "Брат" и не ждёт ли нас реинкарнация "Малой земли" в новом антураже

2025-08-16T06:36

2025-08-16T06:36

2025-08-16T06:36

культура

эксклюзив

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

елена драпеко

министерство культуры

госдума

кино

фильм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057863480_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_610cbe4bb9efcba12d420d6f45b0979a.jpg

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, запрещающий показ фильмов, отрицающих традиционные духовно-нравственные ценности. Если вкратце, то документ обязывает владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей удалять такой контент. Также закон наделяет Министерство культуры полномочиями по выдаче заключений о наличии в фильмах материалов, дискредитирующих традиционные ценности, и по внесению изменений в прокатные удостоверения. А это значит, что в Минкульте появится целый штат цензоров — ведомство это уже подтвердило.Как пояснила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, проверке будут подлежать как картины, получающие прокатные удостоверения, так и материалы, публикуемые на онлайн-видеосервисах. И уже сейчас нагрузка на специалистов велика: ежедневно они просматривают десятки фильмов — от документалистики и патриотического кино до комедий, триллеров и романтических драм. "За день один человек может посмотреть и проанализировать около 4,5 часа контента, потому что он делает пометки и фиксирует 'спорные моменты'," — отмечает депутат. Введение новых требований увеличит этот объём, что делает расширение команды экспертов неизбежным. На сколько увеличится команда проверяющих, кто будет "судить" кинопоток, который поступит на широкий экран, и главное, сколько понадобится средств для отделения кинозёрен от киноплевел? Об этом пока все скромно умалчивают, но, учитывая размах задумки, сумма получится немалая.Но дело не только в деньгах. Похоже, что таким образом формируется система "фильтров качества" в киноиндустрии, которые будут не только оценивать содержание с точки зрения закона, но и постепенно влиять на тематическую повестку. А это значит, что государство наконец решило вмешаться в процесс формирования культурного пространства, задавая рамки допустимого для массового зрителя. Например, инициаторы фильтрации кинофильмов считают, что данная мера необходима, чтобы избавиться от блатной романтики в кино и перестать заражать ею молодёжь. Закон о традиционных ценностях в кино является первым шагом для пересмотра отношения, в том числе к криминальным фильмам и сериалам. Надо, чтобы задумались и подумали о смыслах тех фильмов, которые объявлены как классика и которые больше являются пропагандой запрещённого в РФ экстремистского движения "АУЕ"*.Первыми откликнулись на российский закон… западные эксперты из Радио "Свобода"** и соросовских фондов. Они заламывают руки по поводу возвращения "советской цензуры", вспоминают "Главлит": мол, скоро Минкульт начнёт наказывать зрителей за просмотр запрещённых фильмов. Да-да, и киноГУЛАГ создаст… В качестве примера западные кинокритики приводят "репрессии" против снятого с проката в РФ фильма французского режиссёра Евы Виктор "Прости, детка" — из-за упоминания однополых отношений. По словам критиков закона, партнёрше одной из героинь, которая имеет мужеподобную внешность, в российском прокате и гендер изменили, и имя, но кинофильтровщики всё равно догадались о задумке режиссёра и отозвали прокатное удостоверение "шедевра".Но похоже, что россияне не много потеряют от этого запрета. Понимая это, европейские сторонники нетрадиционных ценностей начали пугать зрителей в РФ, что им запретят смотреть и "Секс в большом городе", и "Карточный домик", и даже фильмы о Гарри Поттере, в которых якобы есть пропаганда идеологии чайлдфри. Тут можем успокоить разбушевавшихся проповедников либеральной повесточки: учитывая позицию автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг в отношении гендерной идентичности, писательницу, её книги и фильмы скорее запретят в США (что уже делается), чем в России.Кстати, критики "Главлита" почему-то предпочитают умалчивать о травле американской актрисы Сидни Суини, которую обвинили в расизме из-за рекламы джинсов бренда American Eagle. Но реклама — это только предлог, актрису травят как раз за приверженность традиционным ценностям и поддержку президента Трампа, который взял курс против так называемой идеологии разнообразия и woke-культуры. Как говорится, и "эти люди запрещают нам ковыряться в носу"? Более того, советуют россиянам смотреть пиратские фильмы в интернете или выезжать за пределы России в другие страны и смотреть фильмы про ЛГБТ* там, где их не цензурируют.И ты, "Брат"?Впрочем, иногда отечественные "цензоры" могут нанести не меньший вред, чем западные критики, например, вместе с водой выплеснуть ребёнка. Примерно так и произошло с депутатом Госдумы Еленой Драпеко — героиней культового советского фильма "А зори здесь тихие". Она предположила, что некоторые картины режиссёра Алексея Балабанова могут попасть под запрет."Имеет смысл отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного. Показывать детям и молодёжи подобные произведения нужно осторожно", - заявила Драпеко.Это заявление вызвало шквал критики как со стороны зрителей, так и со стороны кинопродюсеров и кинокритиков. Например, многие поклонники фильмов "Брат" и "Брат-2" заявили, что они пересматривают эти киноленты из-за фраз "Не брат ты мне, гнида черн…пая" и "Вы мне ещё за Севастополь ответите", которые идеально вписываются в современные тренды коррекции миграционной политики и борьбы с этническими ОПГ, а также возвращения Крыма России. "Я по поводу фильма 'Брат' скажу только одно — благодаря ему многие вспомнили, что они русские. Пусть это очень громко звучит, но фильм стал одной из тех вакцин, что спасли в своё время Россию от чумы, от мора. Если не физического, то духовного," — написал в соцсетях один из критиков позиции Драпеко. "Запрет фильмов Балабанова можно приравнять к запрету российского кино в целом, так как это главный режиссёр отечественного кинематографа," — поддерживает зрителей и кинокритик Сергей Сычёв.После такой атаки Драпеко сдала назад. Она объявила, что её слова вырваны из контекста, и вообще она говорила о фильме "Груз-200", который не стоит включать в обязательную программу школьных просмотров и демонстрировать подросткам. Она призвала просто учитывать возрастные ограничения для определённых категорий зрителей. Наверное, артистка не в курсе, что возрастные категории для фильмов давно существуют и применяются в кинотеатрах?Возможно, этот инцидент охладит некоторые горячие головы в Госдуме, ведь там некоторые депутаты пришли к выводу, что ограничения могут затронуть традиционную новогоднюю "Иронию судьбы" — из-за демонстрации сцен с употреблением алкоголя и "неверности" главного героя, который бросил невесту. Надеемся, что до этого не дойдёт. Да и вообще, задача экспертов — не мониторить советскую классику, а фильтровать навязываемые через кинопропаганду западные "скрепы", касающиеся ЛГБТ*, нацизма и прочего.Почти как Брежнев: о лидере ДНР Пушилине снимут фильмНа фоне дискуссий о том, почему так редко в прокат выходят фильмы о судьбе восставшего Донбасса, героях-ополченцах и о воссоединении региона с РФ, министерства республики выступили с инициативой снять документальный фильм "Верность Донбассу" — о главе ДНР Денисе Пушилине. Как пишут местные СМИ, самому Пушилину идея персонального кино понравилась."В фильме на примере судьбы одного человека, Дениса Владимировича Пушилина, будет показана история борьбы населения Донбасса за свою свободу и воссоединения с Россией. Будут показаны роль Дениса Владимировича в 'Русской весне' 2014 года, его путь к посту главы ДНР, достижения. Особое внимание уделим общению Дениса Владимировича с Владимиром Владимировичем Путиным, возможно, мы даже издадим отдельно сборник фотографий их встреч," — рассказали в правительстве республики.Съёмки фильма могут начаться уже в этом году, самое позднее — в начале 2026-го. Для этого должен быть решён вопрос финансирования. А именно — сколько денег выделят из федерального бюджета, а сколько нужно будет взять из бюджета ДНР. Интересно, есть ли в казне республики лишние средства для популяризации руководства? А если есть, то что скажут по этому поводу жители республики? В общем, пока не похоже, что местные жители в восторге от создаваемой киноленты, и вряд ли толпами будут ломиться в кинотеатры. От себя добавим, что такое кино очень похоже по стилю и духу на "Поднятую целину" и "Малую землю" с Леонидом Брежневым в главной роли, которые все почитали, но не читали…От редакции – иронию автора можем разделить только частично. Действующий глава ДНР ничем не хуже других героев "Русской весны" и, безусловно, достоин фильма. Другое дело, что сейчас, на фоне крайне сложной гуманитарной обстановки в республике, лучше было бы не спешить* Экстремистское движение, запрещённое в России** СМИ-иностранный агентЧитайте также: Отказ от ЛГБТ*-мультиков, смерть мультипликатора, "Окно в Европу". События культуры

россия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, елена драпеко, министерство культуры, госдума, кино, фильм, кинематограф