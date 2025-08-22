"Не исключаю, что такая встреча будет": американист о перспективах саммита Путина и Зеленского
Перспективы проведения полноформатной встречи между президентами России и Украины остаются под вопросом, а любые переговоры скорее всего начнутся на уровне рабочих групп. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о гипотетической встрече президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, эксперт выразил сомнения в её неизбежности.
"Я не уверен, что саммит Путина и Зеленского неизбежен. Не исключаю, что такая встреча будет. Скорее всего, будут переговоры рабочих групп России и Украины, который такой саммит или подготовят, или нет", – заявил Дробницкий.
По оценке политолога, позиция украинской стороны после визита в Вашингтон существенно ужесточилась.
"Украинская сторона получила полную поддержку и максимум, что она готова отдать, это заморозка по линии боевого соприкосновения при обязательной накачке оружием и гарантиях безопасности со стороны Запада", – пояснил американист.
Эксперт также отметил, что европейские партнёры Киева выдвинули множество разных предложений, которые практически невозможно свести воедино. Позиция Трампа не согласуется с этим подходом, поскольку его задача заключается в достижении результатов, а не в формальном продолжении конфликта, резюмировал собеседник издания.
