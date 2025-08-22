https://ukraina.ru/20250822/manoylo-garantii-bezopasnosti-dlya-ukrainy-mogut-privesti-k-povtoreniyu-siriyskogo-stsenariya-1067400922.html
Манойло: "Гарантии безопасности для Украины" могут привести к повторению сирийского сценария
Манойло: "Гарантии безопасности для Украины" могут привести к повторению сирийского сценария - 22.08.2025 Украина.ру
Манойло: "Гарантии безопасности для Украины" могут привести к повторению сирийского сценария
На текущий момент в контексте переговоров по Украине камнем преткновения является вопрос о будущих гарантиях безопасности киевскому режиму. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло
2025-08-22T05:59
2025-08-22T05:59
2025-08-22T05:59
гарантии безопасности
украина
россия
китай
сергей лавров
владимир зеленский
нато
ес
вооруженные силы украины
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067398278_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_199ba34ef056a66039325589ab1e0410.jpg
"Предлагаемые странами ЕС "гарантии безопасности" - это ширма, чтобы взять под свой зонтик все что останется от Украины, дать этим силам передышку, а потом - возможность снова напасть" - заявил эксперт и добавил, что если соглашаться на гарантии безопасности Украине без участия России и Китая, то руководство стран НАТО непременно начнет чрезмерно вольно трактовать содержание этих гарантий. Эксперт сравнил это с событиями в Сирии, приведя в пример провинцию Идлиб. Манойло напомнил, что именно на этой территории остатки исламистских группировок смогли "спрятаться под зонтиком Турции", восстановить численность и боеспособность - после чего напасть в подходящий момент. Политолог отметил, что глава МИД России "правильно расставил все точки над "i", заявив, что подобный подход Россию категорически не устраивает. В свою очередь, Сергей Лавров предложил вернуться к "стамбульскому формату" гарантий безопасности, в рамках которого гарантами являются страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россия и Китай. Манойло также отметил, что западные страны, в свою очередь, крайне негативно воспринимают предложения России об участии Москвы и Пекина в гарантиях безопасности Украине - поскольку в этом случае они утрачивают легитимный механизм ввода войск на территорию Украины. Он также отметил, что отвергает участие Пекина и официальный Киев устами Зеленского. Таким образом, подводит итоги собеседник издания, речи о скором завершении конфликта пока не идет, это является чрезвычайно оптимистичным предположением.О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру
украина
россия
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067398278_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_5e69e025a24a4c4291470538d85f7115.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
гарантии безопасности, украина, россия, китай, сергей лавров, владимир зеленский, нато, ес, вооруженные силы украины, эксклюзив, украина.ру
гарантии безопасности, Украина, Россия, Китай, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив, Украина.ру
Манойло: "Гарантии безопасности для Украины" могут привести к повторению сирийского сценария
На текущий момент в контексте переговоров по Украине камнем преткновения является вопрос о будущих гарантиях безопасности киевскому режиму. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло
"Предлагаемые странами ЕС "гарантии безопасности" - это ширма, чтобы взять под свой зонтик все что останется от Украины, дать этим силам передышку, а потом - возможность снова напасть" - заявил эксперт и добавил, что если соглашаться на гарантии безопасности Украине без участия России и Китая, то руководство стран НАТО непременно начнет чрезмерно вольно трактовать содержание этих гарантий.
Страны НАТО смогут ввести на Украину войска, которые будут хранить покой диктатора Украины и его режима, пока ВСУ будут готовиться к реваншу.
Андрей Манойло
Политолог, профессор МГУ
Эксперт сравнил это с событиями в Сирии, приведя в пример провинцию Идлиб. Манойло напомнил, что именно на этой территории остатки исламистских группировок смогли "спрятаться под зонтиком Турции", восстановить численность и боеспособность - после чего напасть в подходящий момент.
Политолог отметил, что глава МИД России "правильно расставил все точки над "i", заявив, что подобный подход Россию категорически не устраивает
. В свою очередь, Сергей Лавров предложил вернуться к "стамбульскому формату" гарантий безопасности, в рамках которого гарантами являются страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россия и Китай.
Манойло также отметил, что западные страны, в свою очередь, крайне негативно воспринимают предложения России об участии Москвы и Пекина в гарантиях безопасности Украине - поскольку в этом случае они утрачивают легитимный механизм ввода войск на территорию Украины. Он также отметил, что отвергает участие Пекина и официальный Киев устами Зеленского.
Таким образом, подводит итоги собеседник издания, речи о скором завершении конфликта пока не идет, это является чрезвычайно оптимистичным предположением.
О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру