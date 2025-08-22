https://ukraina.ru/20250822/manoylo-garantii-bezopasnosti-dlya-ukrainy-mogut-privesti-k-povtoreniyu-siriyskogo-stsenariya-1067400922.html

Манойло: "Гарантии безопасности для Украины" могут привести к повторению сирийского сценария

Манойло: "Гарантии безопасности для Украины" могут привести к повторению сирийского сценария - 22.08.2025 Украина.ру

Манойло: "Гарантии безопасности для Украины" могут привести к повторению сирийского сценария

На текущий момент в контексте переговоров по Украине камнем преткновения является вопрос о будущих гарантиях безопасности киевскому режиму. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло

2025-08-22T05:59

2025-08-22T05:59

2025-08-22T05:59

гарантии безопасности

украина

россия

китай

сергей лавров

владимир зеленский

нато

ес

вооруженные силы украины

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067398278_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_199ba34ef056a66039325589ab1e0410.jpg

"Предлагаемые странами ЕС "гарантии безопасности" - это ширма, чтобы взять под свой зонтик все что останется от Украины, дать этим силам передышку, а потом - возможность снова напасть" - заявил эксперт и добавил, что если соглашаться на гарантии безопасности Украине без участия России и Китая, то руководство стран НАТО непременно начнет чрезмерно вольно трактовать содержание этих гарантий. Эксперт сравнил это с событиями в Сирии, приведя в пример провинцию Идлиб. Манойло напомнил, что именно на этой территории остатки исламистских группировок смогли "спрятаться под зонтиком Турции", восстановить численность и боеспособность - после чего напасть в подходящий момент. Политолог отметил, что глава МИД России "правильно расставил все точки над "i", заявив, что подобный подход Россию категорически не устраивает. В свою очередь, Сергей Лавров предложил вернуться к "стамбульскому формату" гарантий безопасности, в рамках которого гарантами являются страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россия и Китай. Манойло также отметил, что западные страны, в свою очередь, крайне негативно воспринимают предложения России об участии Москвы и Пекина в гарантиях безопасности Украине - поскольку в этом случае они утрачивают легитимный механизм ввода войск на территорию Украины. Он также отметил, что отвергает участие Пекина и официальный Киев устами Зеленского. Таким образом, подводит итоги собеседник издания, речи о скором завершении конфликта пока не идет, это является чрезвычайно оптимистичным предположением.О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру

украина

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Фёдор Громов

Фёдор Громов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

гарантии безопасности, украина, россия, китай, сергей лавров, владимир зеленский, нато, ес, вооруженные силы украины, эксклюзив, украина.ру