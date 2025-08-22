Манойло: "Гарантии безопасности для Украины" могут привести к повторению сирийского сценария - 22.08.2025 Украина.ру
Манойло: "Гарантии безопасности для Украины" могут привести к повторению сирийского сценария
Манойло: "Гарантии безопасности для Украины" могут привести к повторению сирийского сценария - 22.08.2025 Украина.ру
Манойло: "Гарантии безопасности для Украины" могут привести к повторению сирийского сценария
На текущий момент в контексте переговоров по Украине камнем преткновения является вопрос о будущих гарантиях безопасности киевскому режиму. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло
2025-08-22T05:59
2025-08-22T05:59
гарантии безопасности
украина
россия
китай
сергей лавров
владимир зеленский
нато
ес
вооруженные силы украины
эксклюзив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067398278_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_199ba34ef056a66039325589ab1e0410.jpg
"Предлагаемые странами ЕС "гарантии безопасности" - это ширма, чтобы взять под свой зонтик все что останется от Украины, дать этим силам передышку, а потом - возможность снова напасть" - заявил эксперт и добавил, что если соглашаться на гарантии безопасности Украине без участия России и Китая, то руководство стран НАТО непременно начнет чрезмерно вольно трактовать содержание этих гарантий. Эксперт сравнил это с событиями в Сирии, приведя в пример провинцию Идлиб. Манойло напомнил, что именно на этой территории остатки исламистских группировок смогли "спрятаться под зонтиком Турции", восстановить численность и боеспособность - после чего напасть в подходящий момент. Политолог отметил, что глава МИД России "правильно расставил все точки над "i", заявив, что подобный подход Россию категорически не устраивает. В свою очередь, Сергей Лавров предложил вернуться к "стамбульскому формату" гарантий безопасности, в рамках которого гарантами являются страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россия и Китай. Манойло также отметил, что западные страны, в свою очередь, крайне негативно воспринимают предложения России об участии Москвы и Пекина в гарантиях безопасности Украине - поскольку в этом случае они утрачивают легитимный механизм ввода войск на территорию Украины. Он также отметил, что отвергает участие Пекина и официальный Киев устами Зеленского. Таким образом, подводит итоги собеседник издания, речи о скором завершении конфликта пока не идет, это является чрезвычайно оптимистичным предположением.О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру
украина
россия
китай
05:59 22.08.2025
 
Политолог Андрей Манойло
Политолог Андрей Манойло
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
На текущий момент в контексте переговоров по Украине камнем преткновения является вопрос о будущих гарантиях безопасности киевскому режиму. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло
"Предлагаемые странами ЕС "гарантии безопасности" - это ширма, чтобы взять под свой зонтик все что останется от Украины, дать этим силам передышку, а потом - возможность снова напасть" - заявил эксперт и добавил, что если соглашаться на гарантии безопасности Украине без участия России и Китая, то руководство стран НАТО непременно начнет чрезмерно вольно трактовать содержание этих гарантий.

Страны НАТО смогут ввести на Украину войска, которые будут хранить покой диктатора Украины и его режима, пока ВСУ будут готовиться к реваншу.

Андрей Манойло
Политолог, профессор МГУ
Эксперт сравнил это с событиями в Сирии, приведя в пример провинцию Идлиб. Манойло напомнил, что именно на этой территории остатки исламистских группировок смогли "спрятаться под зонтиком Турции", восстановить численность и боеспособность - после чего напасть в подходящий момент.
Политолог отметил, что глава МИД России "правильно расставил все точки над "i", заявив, что подобный подход Россию категорически не устраивает. В свою очередь, Сергей Лавров предложил вернуться к "стамбульскому формату" гарантий безопасности, в рамках которого гарантами являются страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россия и Китай.
Манойло также отметил, что западные страны, в свою очередь, крайне негативно воспринимают предложения России об участии Москвы и Пекина в гарантиях безопасности Украине - поскольку в этом случае они утрачивают легитимный механизм ввода войск на территорию Украины. Он также отметил, что отвергает участие Пекина и официальный Киев устами Зеленского.
Таким образом, подводит итоги собеседник издания, речи о скором завершении конфликта пока не идет, это является чрезвычайно оптимистичным предположением.
О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру
гарантии безопасностиУкраинаРоссияКитайСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТОЕСВооруженные силы УкраиныЭксклюзив
 
