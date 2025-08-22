Какие регионы России под наибольшей угрозой из-за дронов ВСУ и как защитить людей — Евсеев - 22.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250822/kakie-regiony-rossii-pod-naibolshey-ugrozoy-iz-za-dronov-vsu-i-kak-zaschitit-lyudey--evseev-1067469291.html
Какие регионы России под наибольшей угрозой из-за дронов ВСУ и как защитить людей — Евсеев
Какие регионы России под наибольшей угрозой из-за дронов ВСУ и как защитить людей — Евсеев - 22.08.2025 Украина.ру
Какие регионы России под наибольшей угрозой из-за дронов ВСУ и как защитить людей — Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, сколько... Украина.ру, 22.08.2025
2025-08-22T18:29
2025-08-22T18:29
новости
россия
украина
владимир евсеев
вооруженные силы украины
шос
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067469035_0:547:720:952_1920x0_80_0_0_39129688cb90eb7f3eb67ca3eb6ab459.jpg
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, сколько беспилотников ежедневно запускает Украина, как далеко они могут долетать и как защитить людей, живущих в регионах с наибольшей дроновой опасностью.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067469035_0:479:720:1019_1920x0_80_0_0_070c6a8f76dd6db124c7a811b2b6a68d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир евсеев, вооруженные силы украины, шос, снг, видео
Новости, Россия, Украина, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины, ШОС, СНГ

Какие регионы России под наибольшей угрозой из-за дронов ВСУ и как защитить людей — Евсеев

18:29 22.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, сколько беспилотников ежедневно запускает Украина, как далеко они могут долетать и как защитить людей, живущих в регионах с наибольшей дроновой опасностью.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВладимир ЕвсеевВооруженные силы УкраиныШОССНГ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00Зеленский огорчает Трампа. Итоги 22 августа
18:57Очередной факт казни подчинённых офицерами ВСУ, за невыполнение приказов, был зафиксирован в ходе радиоперехвата и разведки на вражеских позициях
18:41В Сумской области ликвидировали диверсионную группу ССО Украины
18:35На что намекают Зеленскому Путин и Трамп и чему всей России стоило бы поучиться у Крыма — Ераносян
18:29Какие регионы России под наибольшей угрозой из-за дронов ВСУ и как защитить людей — Евсеев
18:17Польские пограничники на границе с Украиной подвергают жёстким проверкам машины волонтеров
18:00Житель Севастополя получил 14 лет строгого режима за государственную измену
17:47Трамп заявил, что отношения между Путиным и Зеленским далеки от идеальных, однако Вашингтон намерен проверить, смогут ли они наладить совместную работу
17:21В Харькове украинский военный расстрелял из автомата жену и застрелился сам
16:53Штурмовые группы ВС РФ продвигаются в населенном пункте Удачное
16:40Генсек НАТО пообещал участие США и НАТО в "гарантиях безопасности" для Украины
16:31Покушение на "Дружбу": почему Украина не может оставить в покое нефтепровод
16:28Тысячи украинцев пересекли украинско-румынскую границу через горы
16:07Секретный человек. Сеяр Куршутов
16:06Вице-спикер парламента Словакии призвал МИД вызвать посла Украины из-за повторной атаки на "Дружбу"
16:01Как сдерживать Китай, не привлекая внимания санитаров. Программа украинской власти в изложении Подоляка
15:49В донецких пабликах распространяют фейковую рекламу "подключения к новой системе водоснабжения"
15:32Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки"
15:30Путин не разрешил ударить "Орешником" по Банковой в Киеве. Новости к 15.30
15:21В Киево-Печерской лавре собираются уничтожить некоторые фрески и иконы
Лента новостейМолния