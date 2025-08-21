"С Украины почти все уедут": эксперт назвал самый эффективный способ давления Вашингтона на Киев - 21.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250821/s-ukrainy-pochti-vse-uedut-ekspert-nazval-samyy-effektivnyy-sposob-davleniya-vashingtona-na-kiev-1067320253.html
"С Украины почти все уедут": эксперт назвал самый эффективный способ давления Вашингтона на Киев
"С Украины почти все уедут": эксперт назвал самый эффективный способ давления Вашингтона на Киев - 21.08.2025 Украина.ру
"С Украины почти все уедут": эксперт назвал самый эффективный способ давления Вашингтона на Киев
Администрация США обладает простым и эффективным инструментом для кардинального решения украинского вопроса — предоставлением гражданства всем жителям Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
2025-08-21T06:30
2025-08-21T06:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058752853_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_317b71a5eeb2da0f94330310b5329075.jpg
Эксперт заявил, что в арсенале Вашингтона есть методы давления на Киев, которые не требуют ни военного вмешательства, ни сложных дипломатических комбинаций. Достаточно одного заявления для запуска необратимых процессов.По словам Каргина, такая мера привела бы к массовому исходу населения с Украины, что полностью лишило бы киевский режим поддержки.При этом эксперт подчеркнул, что Трамп легко может решить эту часть головоломки, если у него появится такое желание. Однако пока Вашингтон предпочитает использовать более традиционные методы давления, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в материале Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.
Новости
новости, украина, сша, вашингтон, александр каргин, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, ес, нато, беженцы, украинские беженцы, гражданство, трамп и зеленский, мир, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025
Новости, Украина, США, Вашингтон, Александр Каргин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, ЕС, НАТО, беженцы, украинские беженцы, гражданство, Трамп и Зеленский, мир, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025

"С Украины почти все уедут": эксперт назвал самый эффективный способ давления Вашингтона на Киев

06:30 21.08.2025
 
Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com
Администрация США обладает простым и эффективным инструментом для кардинального решения украинского вопроса — предоставлением гражданства всем жителям Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
Эксперт заявил, что в арсенале Вашингтона есть методы давления на Киев, которые не требуют ни военного вмешательства, ни сложных дипломатических комбинаций. Достаточно одного заявления для запуска необратимых процессов.
"Я уверен, что, если бы [президент США Дональд] Трамп захотел принудить Украину немедленно к миру, он бы сделал это без всякого давления на Зеленского. Президент США мог бы заявить, что предоставит каждому жителю Украины американское гражданство, и открыть границы", — привел пример политолог.
По словам Каргина, такая мера привела бы к массовому исходу населения с Украины, что полностью лишило бы киевский режим поддержки.
При этом эксперт подчеркнул, что Трамп легко может решить эту часть головоломки, если у него появится такое желание. Однако пока Вашингтон предпочитает использовать более традиционные методы давления, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.
Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в материале Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.
