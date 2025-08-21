https://ukraina.ru/20250821/s-ukrainy-pochti-vse-uedut-ekspert-nazval-samyy-effektivnyy-sposob-davleniya-vashingtona-na-kiev-1067320253.html
"С Украины почти все уедут": эксперт назвал самый эффективный способ давления Вашингтона на Киев
"С Украины почти все уедут": эксперт назвал самый эффективный способ давления Вашингтона на Киев
Администрация США обладает простым и эффективным инструментом для кардинального решения украинского вопроса — предоставлением гражданства всем жителям Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
Эксперт заявил, что в арсенале Вашингтона есть методы давления на Киев, которые не требуют ни военного вмешательства, ни сложных дипломатических комбинаций. Достаточно одного заявления для запуска необратимых процессов.По словам Каргина, такая мера привела бы к массовому исходу населения с Украины, что полностью лишило бы киевский режим поддержки.При этом эксперт подчеркнул, что Трамп легко может решить эту часть головоломки, если у него появится такое желание. Однако пока Вашингтон предпочитает использовать более традиционные методы давления, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в материале Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.
"С Украины почти все уедут": эксперт назвал самый эффективный способ давления Вашингтона на Киев
Администрация США обладает простым и эффективным инструментом для кардинального решения украинского вопроса — предоставлением гражданства всем жителям Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин